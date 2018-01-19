Цена золота растет на фоне политической неопределенности в США

МОСКВА, 19 янв /ПРАЙМ/. Стоимость золота растет в ходе пятничных торгов, цену на драгметалл поддерживает неопределенность относительно правового положения правительства США, которое может остановить работу в случае провала голосования по проекту госфинансирования в сенате страны, следует из данных торгов.

По состоянию на 21.28 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 6,2 доллара, или на 0,47%, до 1333,4 доллара за тройскую унцию. Стоимость мартовского фьючерса на серебро поднималась на 0,48%, до 17,03 доллара за унцию.

В пятницу палата представителей конгресса США одобрила законопроект о временном финансировании правительства; документ позволяет ему работать вплоть до 18 февраля. Теперь проект должен поступить на рассмотрение сената и, в случае успеха, на подпись президента США.

Срок действия нынешнего закона о финансировании американского правительства истекает в ночь с пятницы на субботу. Если он не будет продлен, федеральные ведомства должны будут закрыться и отпустить в неоплачиваемый отпуск всех сотрудников, присутствие которых на рабочем месте не является обязательным для обеспечения национальной безопасности.

Сложная политическая ситуация в США благоприятна для золота, считают эксперты. "В то время как доллар с трудом будет пытаться набрать силу в условиях нынешней политической неопределенности в Вашингтоне, драгметалл, вероятно, останется на высоких позициях", - прогнозирует аналитик FXTM Лукман Отунуга (Lukman Otunuga), чье мнение приводит агентство Рейтер.

По мнению аналитика, текущая политическая неопределенность может стать для золота импульсом к удорожанию до 1340 доллара за тройскую унцию.