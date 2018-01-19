FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Цены на нефть ускорили снижение после прогнозов МЭА


Энергосети / Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 19 янв /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть ускорили снижение вечером в пятницу на фоне прогноза Международного энергетического агентства (МЭА) по добыче сырья в США в текущем году, а также на опасениях возможного роста спроса на нефть, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.29 мск стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1% - до 68,62 доллара за баррель, цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI - на 1,02%, до 63,28 доллара за баррель.

Ожидается, что США в 2018 году могут достигнуть добычи на уровне более 10 миллионов баррелей в день, обогнав Саудовскую Аравию и конкурируя с Россией, следует из данных МЭА, опубликованных ранее в пятницу.

Агентство при этом отметило, что мировые запасы нефти существенно сократились за счет мер венского соглашения ОПЕК+. В отчете также отмечалось, что рост спроса на нефть замедлился, а объемы добычи нефти в Венесуэле снизился до 30-летних минимумов.

При этом аналитики, мнение которых приводит агентство Рейтер, считают, что спрос на нефть недооценен экспертами МЭА, так как растущая мировая экономика готова легко поглотить новые объемы нефти, добытые на активно развивающихся сланцевых проектах в США.

На настроения инвесторов не повлияли данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE). По итогам завершившейся 19 января рабочей недели число буровых установок в стране снизилось на три штуки, или на 0,3%, до 936 единиц. Число газодобывающих установок выросло на две - до 189 единиц. Количество нефтяных буровых установок, соответственно, снизилось на пять штук, до 747 единиц.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ