Цены на нефть ускорили снижение после прогнозов МЭА

МОСКВА, 19 янв /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть ускорили снижение вечером в пятницу на фоне прогноза Международного энергетического агентства (МЭА) по добыче сырья в США в текущем году, а также на опасениях возможного роста спроса на нефть, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.29 мск стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1% - до 68,62 доллара за баррель, цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI - на 1,02%, до 63,28 доллара за баррель.

Ожидается, что США в 2018 году могут достигнуть добычи на уровне более 10 миллионов баррелей в день, обогнав Саудовскую Аравию и конкурируя с Россией, следует из данных МЭА, опубликованных ранее в пятницу.

Агентство при этом отметило, что мировые запасы нефти существенно сократились за счет мер венского соглашения ОПЕК+. В отчете также отмечалось, что рост спроса на нефть замедлился, а объемы добычи нефти в Венесуэле снизился до 30-летних минимумов.

При этом аналитики, мнение которых приводит агентство Рейтер, считают, что спрос на нефть недооценен экспертами МЭА, так как растущая мировая экономика готова легко поглотить новые объемы нефти, добытые на активно развивающихся сланцевых проектах в США.

На настроения инвесторов не повлияли данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE). По итогам завершившейся 19 января рабочей недели число буровых установок в стране снизилось на три штуки, или на 0,3%, до 936 единиц. Число газодобывающих установок выросло на две - до 189 единиц. Количество нефтяных буровых установок, соответственно, снизилось на пять штук, до 747 единиц.