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Бумаги компаний РФ закрыли торги в Лондоне преимущественно в минусе


Энергосети / Рынки

МОСКВА, 19 янв /ПРАЙМ/. Бумаги российских компаний завершили торги пятницы на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно в красной зоне, свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" ROSN уменьшалась на 1,8% - до 5,79 доллара, "Лукойла" LKOH - на 0,65%, до 67,2 доллара, "Новатэка" NVTK - выросла на 2,23%, до 128,1 доллара. Бумаги "Газпрома" GAZP подешевели на 0,38% - до 5,23 доллара, "Газпром нефти" - на 1,47%, до 23,4 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" опустилась на 0,54% - до 20,23 доллара, НЛМК - выросла на 1,44%, до 27,4 доллара, "Северстали" CHMF - на 0,3%, до 16,82 доллара.

Бумаги ВТБ подешевели на 1,12% - до 1,94 доллара, Сбербанка SBER - на 1,37%, до 18,69 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", выросла на 0,52%, до 19,3 доллара.

Расписки "Магнита" MGNT упали в цене на 2,58 - до 26,4 доллара, "Ленты" - подорожали на 0,31% до 6,57 доллара. Стоимость бумаг АФК "Система" AFKS уменьшилась на 0,23% - до 4,42 доллара.

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