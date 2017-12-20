Цена конвертации в ГДР выпущенных бондов "Полюса" составила $50,04 - 30% премия к рынку

МОСКВА, 19 янв /ПРАЙМ/. "Полюс" разметит бонды со сроком погашения в 2021 году на 250 миллионов долларов, которые будут конвертированы в глобальные депозитарные расписки (ГДР) по цене 50,0427 доллара, что является 30-процентной премией к средневзвешенной цене бумаги "Полюса" в период сбора заявок, сообщила компания.

Средняя цена ГДР "Полюса" на Лондонской фондовой бирже 19 января составила 38,4944 доллара.

Вырученные средства компания направит на рефинансирование долга и другие корпоративные цели.

Размер купонного дохода составит от 0,5 до 1% годовых. Размещение произойдет 26 января или в период, близкий к этой дате. Организаторами выступают Deutsche Bank AG, London Branch, J.P. Morgan Securities и SIB (Cyprus).

Помимо этого, в четверг источник в банковских кругах сообщал РИА Новости о намерении "Полюса" провести с 19 января road show еврооблигаций, номинированных в долларах. По его словам, встречи с инвесторами пройдут в Европе и США. К размещению планируются среднесрочные бумаги. Организаторами выступят Газпромбанк, J.P.Morgan, "Ренессанс капитал", "Сбербанк SBER КИБ" и "ВТБ Капитал".

"Полюс" - крупнейший производитель золота в России и одна из ведущих мировых золотодобывающих компаний по объему добычи и минерально-сырьевой базы. Ключевые предприятия и проекты группы расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии. Основной бенефициар - Саид Керимов (82,44%). В 2017 году компания увеличила производство золота на 10%, до 2,16 миллиона унций.