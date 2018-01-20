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Второй энергоблок Ровенской АЭС на Украине подключили после обесточивания системы защиты


Энергосети

КИЕВ, 20 янв /ПРАЙМ/. Второй энергоблок Ровенской АЭС подключен к энергосети после устранения замечаний, сообщается на сайте станции в субботу.

"20 января 2018 года в 12.11 (13.11 мск - ред.) энергоблок №2 (ВВЭР-440) Ровенской АЭС подключен к энергосети после устранения замечаний, приведших к останову блока. Проводится набор мощности", - говорится в сообщении.

На сайте указано, что в пятницу утром второй энергоблок Ровенской АЭС был отключен от энергосети из-за "обесточивания органов регулирования системы управления защиты реактора".

Сообщается, что в работе находятся два энергоблока Ровенской АЭС с суммарной нагрузкой 1200 МВт. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет. Первый и третий энергоблоки находятся в планово-предупредительных ремонтах. Ремонтные работы проводятся в соответствии с графиками, нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было, сообщается на сайте станции.

Также сообщается, что радиационное, противопожарное и экологическое состояние на данной АЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм.

Ровенская атомная электростанция (РАЭС) расположена на северо-западе Ровенской области. На ней эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2835 МВт.

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