Главы Минэнерго РФ и Саудовской Аравии провели встречу в Омане

МАСКАТ (Оман), 20 янв /ПРАЙМ/. Министры энергетики РФ и Саудовской Аравии Александр Новак и Халид аль-Фалих провели встречу в Омане перед заседанием мониторингового комитета по выполнению соглашения ОПЕК+, говорится на официальной странице Минэнерго РФ в Twitter.

О подробностях встречи не сообщается.

Министерская встреча по мониторингу выполнения сделки ОПЕК+ пройдет в воскресенье, 21 января.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. В ноябре 2017 года участники соглашения продлили его на весь 2018 год. Следующий саммит ОПЕК состоится 22 июня 2018 года в Вене.

Для контроля за соблюдением соглашения и выработки рекомендаций по корректировке его условий был создан министерский мониторинговый комитет, который собирается раз в два месяца. В него входят представители Саудовской Аравии, Венесуэлы, Кувейта, Алжира, Омана и России. За исполнением соглашения следит также технический комитет, состоящий из экспертов стран министерского комитета. Он собирается каждый месяц.