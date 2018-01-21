АНОНС – Министры ОПЕК+ проведут первое в 2018 г заседание мониторингового комитета

МАСКАТ (Оман), 21 янв /ПРАЙМ/. Страны соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти в воскресенье проведут первое в 2018 году заседание министерского мониторингового комитета. Оно состоится в Маскате, столице Султаната Оман.

В субботу в Омане прошло заседание технического комитета экспертов ОПЕК+. Помимо традиционного состава участников, на нем присутствовали представители Ливии и ОАЭ, которые формально в комитет не входят.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. В ноябре прошлого года страны ОПЕК+ решили продлить соглашение до конца 2018 года.

Для контроля за соблюдением соглашения и выработки рекомендаций по его корректировке был создан министерский мониторинговый комитет, который собирается раз в два месяца. В него входят представители Саудовской Аравии, Венесуэлы, Кувейта, Алжира, Омана и России. За исполнением соглашения следит также технический комитет, состоящий из экспертов стран министерского комитета. Он собирается каждый месяц.

ПОВЕСТКА

Как обычно, участники министерского мониторингового комитета соберутся, чтобы обсудить ситуацию на рынке нефти, ее дальнейшие перспективы, текущие результаты сделки ОПЕК+, а также уровень выполнения ее условий.

На этой неделе министр нефти Кувейта Бахит ар-Рашиди сообщил, что, по предварительным данным, в декабре страны ОПЕК+ выполнили свои обязательства по венской сделке на рекордные 125%.

При этом министр энергетики РФ Александр Новак на прошлой неделе говорил, что министерский комитет по мониторингу в Омане может обсудить механизмы плавного выхода из соглашения. Однако Новак подчеркивал, что речь идет лишь о наличии такой возможности, а не о реальных планах или целях.

Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо, в свою очередь, заявил в субботу в Омане, что страны-участницы соглашения ОПЕК+ сейчас не рассматривают варианты изменения срока сделки или ее параметров на фоне высоких цен на нефть.

Цена на нефть марки Brent 11 января впервые за три года пробила психологический барьер в 70 долларов за баррель, однако не удержалась на этом рубеже и уже на этой неделе откатилась в район 68,5 долларов.