Премьер Украины надеется, что за 3-4 года страна сможет сама обеспечивать себя газом

КИЕВ, 21 янв /ПРАЙМ/. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман надеется, что Украина за три-четыре года сможет сама обеспечивать себя газом.

"Хочу, чтобы мы за три-четыре года стали страной, которая обеспечит себя собственным газом. Как только это произойдет, мы на 20-30% сможем уменьшить цену газа", - сказал Гройсман в эфире украинского телеканала ICTV.

Украина прекратила закупку газа у России в ноябре 2015 года и в 2016–2017 годах не использовала российский газ при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. Согласно обновленной энергетической стратегии Украины, запланировано увеличение добычи газа до 35 миллиардов кубометров до 2035 года.