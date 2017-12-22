Дайджест российских СМИ - 22 января

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КОММЕРСАНТ

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- Курд на расправу - Турция начала самостоятельные действия в Сирии - Турецкая армия начала операцию против курдских формирований на севере Сирии, поставив регион на грань серьезного кризиса.

- "Заряженность на русофобию беспрецедентна" - Глава МИД РФ Сергей Лавров о новых санкциях, миротворцах в Донбассе и "красных линиях" Москвы - Министр иностранных дел Сергей Лавров в субботу вернулся из трехдневной поездки в Нью-Йорк, где принял участие в двух заседаниях Совбеза ООН и провел ряд встреч.

- "Закон Яровой" сводят с реальностью - Власти смягчают его условия и сроки введения - Как выяснил "Ъ", правительство все же признало обоснованной часть критики антитеррористического "закона Яровой", обязывающего операторов связи хранить трафик.

- Домодедово рисует новые полосы - Аэропорты Москвы готовятся к концессиям с государством - Второй в России аэропорт Домодедово хочет построить еще шесть взлетно-посадочных полос (ВПП), из которых две — в ближайшие 20 лет. Как выяснил "Ъ", такие планы содержатся в проекте соглашения аэропорта с государством.

- Минфин сэкономил на дефиците - Бюджет-2017 превзошел ожидания - Федеральный бюджет 2017 года исполнен с дефицитом в 1,4% ВВП, сообщил Минфин. Получившийся показатель более чем вдвое ниже как итога 2016 года (3,4%), так и изначально ожидавшегося результата 2017-го (3,2%) – и заметно меньше декабрьских ожиданий самого ведомства (1,8–1,9%).

- Рабочие места не оборудовали финансированием - Счетная палата недовольна результатами госпрограммы развития МСП - По данным проверки Счетной палаты, малый бизнес в РФ развивается медленнее, чем предписано ему регуляторами. По мнению аудиторов, главная госпрограмма поддержки этого сектора "Развитие малого и среднего предпринимательства" буксует, ее ключевые показатели не достигнуты.

- Сланцевой добыче обещают перспективный год - МЭА прогнозирует резкий рост поставок на фоне увеличения цен - Взрывной рост добычи в США, а также Бразилии и Канаде станет ключевым фактором волатильности на рынке нефти в этом году, следует из обновленного прогноза Международного энергетического агентства (МЭА).

- Кандидат Явлинский вышел на муниципальный уровень - Он предложил перераспределение налоговых доходов - Местному самоуправлению полагается треть всех налоговых сборов, а из подоходного налога на муниципальном уровне следует оставлять две трети поступлений.

- Против "Транслома" подыскали аргументы - Ведомства раскритиковали попытку монополизации рынка военного лома - Как стало известно "Ъ", в Главное правовое управление (ГПУ) президента поступил разработанный Минобороны проект президентского указа о предоставлении военным права продавать металлолом без торгов компании "Транслом".

- Отсев показал высокую урожайность - Центризбирком убрал из кампании большую часть самовыдвиженцев - Итоги первого этапа президентской кампании подвел Комитет гражданских инициатив (КГИ) Алексея Кудрина. Отсев кандидатов на этапе выдвижения составил 53% — больше, чем во время предыдущих кампаний.

- Штрафы за митинги дошли до Конституционного суда - Защитник "гайд-парка" обжаловал санкции КоАП - Глава штаба кандидата в президента Ксении Собчак в Санкт-Петербурге Николай Артеменко оспорил в Конституционном суде (КС) нормы Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), позволяющие лишать свободы на срок до 48 часов и назначать штраф 150–300 тыс. руб. за повторное нарушение законодательства о митингах.

- Бизнесмен откупился от несуществующего дела - Бывшего чекиста и адвоката заподозрили в мошенничестве - Как стало известно "Ъ", в Москве по обвинению в мошенничестве арестован бывший следователь по особо важным делам УФСБ по Краснодарскому краю Дмитрий Гнатив.

- ГИБДД просят изменить конструкцию реформы - Минэкономики не согласно с проектом постановления о регистрации переделанных машин - Масштабная реформа, в рамках которой ГИБДД упростит процедуру внесения изменений в конструкцию машин, столкнулась с сопротивлением со стороны бизнеса.

- Субподрядчик как в воду канул - Фигурант дела о хищении при реконструкции канала имени Москвы скрылся во время процесса - В Замоскворецком суде Москвы неожиданно завершился процесс по делу о хищении 459 млн руб., выделенных на проектирование реконструкции канала имени Москвы. Как стало известно "Ъ", один из трех подсудимых, генеральный директор санкт-петербургского научно-производственного предприятия (НПП) "Фортэкс" Дмитрий Аршанский, незадолго до оглашения судебного решения скрылся.

- Осторожно, правительство закрывается - Сенат США не договорился о бюджете и парализовал работу государственных служб - США вошли в первый за четыре с половиной года шатдаун — частичную остановку работы правительства и всех госслужб, вызванную противостоянием республиканцев и демократов в Сенате.

- Украинские колеса притормозят пошлинами - Российские металлурги избавляются от конкурентов - Как стало известно "Ъ", украинская компания "Интерпайп" Виктора Пинчука может получить антидемпинговую пошлину в размере 34,22% при поставках цельнокатаных колес в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

- "Открытие" перекрыло сделки О1 Group - Компания будет развивать то, что у нее есть - Встряска в российском банковском секторе заставила крупных инвесторов на рынке недвижимости отказаться от покупки ликвидных объектов.

- Банковские клиенты освоили карты - Граждане научились не наращивать долги по кредиткам - Разморозка потребительского кредитования привела к значительным темпам роста выдачи кредитных карт, свидетельствуют данные бюро кредитных историй (БКИ).

- Лопнувшим банкам нашли источник дохода - Взыскать ущерб с их владельцев можно в процессе банкротства - Верховный суд (ВС) дал надежду на ускорение возврата средств кредиторам банков-банкротов. Своим определением он фактически разрешил Агентству по страхованию вкладов (АСВ) при банкротстве банков подавать иски по субсидиарной ответственности к их топ-менеджменту и бенефициарам, не дожидаясь окончания формирования конкурсной массы.

- Спекулятивный рекорд - Нерезиденты вернулись на год назад - Рекордную сумму за последние двенадцать месяцев вложили международные инвесторы в российский фондовый рынок. За минувшую неделю объем портфельных инвестиций составил $210 млн, а с начала года — более $350 млн.

- Регистраторы меняются руководством - "Статус" и Р.О.С.Т. решают кадровые проблемы друг друга - На регистраторском рынке кадровый круговорот. На работу в регистратор "Статус" выходит бывший гендиректор регистратора Р.О.С.Т. (с 2016 года НРК—Р.О.С.Т.) Людмила Миронова.

- "Ростех" задействовал подъемные средства - Госкорпорация поможет авиастроителям, если они окажутся под ее крылом - Глава Минпромторга Денис Мантуров нашел новый аргумент в пользу вхождения Объединенной авиастроительной корпорации в состав "Ростеха".

- Ветряки меняют направление - Пять ВЭС "Комплекс Индустрии" готовят к продаже - Холдинг "Комплекс Индустрия", бенефициаром которого считается министр по вопросам "Открытого правительства" Михаил Абызов, планирует передать обязательства по строительству 75 МВт ветроэлектростанций в Ульяновской области в новое ООО "Энергия ветра" для дальнейшей продажи.

- "Роснефть" ROSN метит в медвежий угол - Компания хочет получить участок в природоохранной зоне - Как выяснил "Ъ", "Роснефть" рискует столкнуться с трудностями при получении новой площади на побережье моря Лаптевых.

- "Евроторг" соскучился по России - Белорусский ритейлер снова откроет онлайн-магазин - Белорусский "Евроторг", владеющий крупнейшим в республике продовольственным ритейлером "Евроопт", предпримет вторую попытку выйти в Россию: в этом году он намерен возобновить здесь работу своего интернет-магазина.

- Домодедово рисует новые полосы - Аэропорты Москвы готовятся к концессиям с государством - Второй в России аэропорт Домодедово хочет построить еще шесть взлетно-посадочных полос (ВПП), из которых две — в ближайшие 20 лет.

- "Лаборатория Касперского" теряет выручку в США - Российские IT-компании смогут заработать на антиамериканских рынках - Выручка "Лаборатории Касперского" в Северной Америке по итогам 2017 года снизилась на 8%.

- "Советский" пристраивают к "Киевской площади" - Бенефициарами отеля могут оказаться Зарах Илиев и Год Нисанов - Совладельцы "Киевской площади" Год Нисанов и Зарах Илиев, которым в Москве принадлежит, в частности, отель "Украина" и торгцентр "Европейский", могут оказаться конечными бенефициарами отеля "Советский" на Ленинградском проспекте.

- У MyBook проверят регистрацию - Сервис попытается закрепить права на товарный знак в суде - Сервис для чтения электронных книг MyBook, принадлежащий компании "ЛитРес", столкнулся с проблемами в регистрации товарного знака.

- Ресторатор поделился едой - Аркадий Новиков нашел партнера для доставки готовых блюд - Быстро растущий российский рынок доставки еды, оборот которого превысил 100 млрд руб. в год, привлекает новых игроков. Как выяснил "Ъ", Роберт Стабблбайн, основатель устричной фермы в Крыму и партнер акционера "Яндекса" YNDX Аркадия Воложа, стал совладельцем компании "Флайфуд", созданной ресторатором Аркадием Новиковым.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

- Соглашение России с ОПЕК могут продлить еще на год - Александр Новак считает, что сотрудничество с картелем продолжится.

- Президентские выборы – 2018 поставили рекорд по числу выдвиженцев - Комитет Кудрина и "Голос" проанализировали первый этап избирательной кампании.

- Штрафы за нарушения ПДД пойдут только на дороги - Минтранс готов лишить губернаторов свободы выбора.

- ЦИК изучит жалобу Собчак на агитацию за Владимира Путина - А КПРФ недовольна некорректными телесюжетами о Грудинине.

- Турция разрешила "Газпрому" GAZP построить вторую нитку "Турецкого потока" - Еще до получения разрешения компания уложила в воду 224 км этой части трубопровода.

- Государство защищает закупки от санкций - Для этого ему потребовался банк для гособоронзаказа и крупных контрактов.

- Сергей Светлаков и Александр Незлобин переходят с ТНТ на СТС - Они будут лицами СТС и займутся производством сериалов, шоу и, возможно, фильмов.

- Братья Ананьевы потеряли контроль над "Возрождением" - Крупнейший пакет голосов теперь у ЦБ - через Промсвязьбанк PSBR.

- ВЭБ получит долю в проекте Максима Блажко на Ленинском проспекте - Госбанк в очередной раз реструктурирует долги основателя "Дон-строя".

- ICO Telegram собрало заявок на $3,8 млрд - Вокруг первичного размещения может появиться рынок перепродажи токенов.

- Дочь основателя банка "Возрождение" купит долю в банке из топ-50 - Татьяна Орлова поможет ТКБ увеличить капитал на 150 млн рублей.

- Крупный онлайн-продавец одежды в России Lamoda впервые купил бизнес - Компания приобрела сеть пунктов выдачи у давнего партнера.

- Второй по величине оператор наружной рекламы в Москве уходит с рынка - Компания ТРК не смогла найти 1,43 млрд руб., чтобы рассчитаться с властями.

- Что знают о пользователях интернет-компании - И что те потеряют, если однажды откажутся предоставлять о себе данные.

- Почему провалилось импортозамещение в молочной отрасли - Несмотря на продовольственное эмбарго, производство молока сокращается, продукция дорожает, а спрос на нее падает.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

- Круглый квадратный метр - Норматив средней рыночной стоимости жилья потерял 470 рублей - Впервые за девять лет минстрой понизил норматив средней рыночной стоимости жилья.

- Кто убивает дороги - Минтранс составил рейтинг самых загруженных трасс - Минтранс составил рейтинг самых загруженных автотрасс. Он будет учитываться при распределении денег, собранных с большегрузов в рамках системы "Платон", на ремонт и расширение дорог.

- Х = о'кей - Рене Фазель: Хоккейный турнир зимней Олимпиады в Пхенчхане обещает стать самым непредсказуемым - Почти 24 года швейцарец Рене Фазель управляет Международной федерацией хоккея (ИИХФ). Но именно последние месяцы были, пожалуй, одними из самых трудных в его карьере.

- Счастье есть - Планету ждет разделение людей по качеству питания и отношению к еде - В мире ближайшего будущего, когда антибиотики утратят свою способность защищать от болезней, а пищу будут производить на основе отходов нефтепереработки, главной угрозой будет не голод, а качество продовольствия.

- Поддержка с плюсом - Штаб Владимира Путина собрал полтора миллиона подписей - Избирательный штаб Владимира Путина с 22 января прекращает сбор подписей. Собранное количество - более полутора миллионов - убедительно свидетельствует о популярности кандидата в президенты России.

- Врач в компьютере - Выписки из истории болезни можно будет получить по Интернету - Выписки из истории болезни, а также результаты диагностических исследований можно будет получить по Интернету.

- Рядом с президентом - Дмитрий Песков рассказал о своей работе - Об особенностях работы с самым влиятельным человеком мира - Владимиром Путиным - пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" в эфире телеканала "Россия 1".

- Счет в нашу пользу - Оборот розничной торговли в России увеличился Президентвпервые с 2014 года - О развитии реального сектора экономики президент поговорил с министром промышленности и торговли.

- Взять триллион - Дмитрий Медведев узнал о планах Сбербанка SBER - В Сбербанке поставили себе цель в 2020 году получить 1 триллион рублей чистой прибыли и столько же выплатить акционерам за следующие три года.

- Найдется в один клик - В России создают систему для поиска данных с госсайтов всех уровней - В феврале федеральные ведомства начнут подключать к новому информационному порталу. Он станет единой точкой входа на сайты всех органов власти. Подробности проекта "РГ" раскрыл замглавы Минкомсвязи России Алексей Козырев.

- Ускоряя реакцию - На прошедшей неделе свои первые в новом году рейтинги кандидатов в президенты представил один из крупнейших российских измерителей - фонд "Общественное мнение" (ФОМ). "Великолепная шестерка" политиков, имеющих шансы оказаться в итоговом бюллетене по сравнению с результатами недельной данности опросов ВЦИОМ, не изменилась: Путин, Жириновский, Грудинин, Собчак, Явлинский, Титов.

- Столица новостей - В Москве прошел бал прессы - В Москве, в ресторане гостиницы "Метрополь", прошел бал прессы. Посвящен он был профессиональному празднику - Дню российской печати. Как отметил председатель Московского Союза журналистов Павел Гусев, проводился он 27 раз.

- Накажите рублем - Новые банкноты остаются экзотикой для большинства продавцов - Новые банкноты номиналами 200 и 2000 рублей, которые так разительно отличаются по дизайну и цвету от остальных денег, все еще приводят в изумление продавцов и покупателей и не влезают в терминалы.

- Что нам грозит? - Принят документ, перечисляющий угрозы, признанные наиболее опасными до 2030 года - В настоящее время на состояние защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций оказывают влияние угрозы, вызванные негативным изменением окружающей среды, а также усложнением технологических процессов и другими факторами, что влечет за собой увеличение размеров ущерба в результате аварий.

- Договор дороже - РФ готова работать с ОПЕК по окончании сделки о нефтедобыче - Министры стран ОПЕК+ решили не менять условия сделки о сокращении нефтедобычи: ее действие сохранится до конца года. По окончании срока Россия готова сохранить текущий формат встреч на министерском уровне.

- Специальное назначение - Выбран глава опорного банка для "оборонки" - Специализированным банком для нужд гособоронзаказа станет Промсвязьбанк, находящийся в данный момент на санации. Его председателем правления выбран Петр Фрадков, занимающий сейчас должность главы группы Российского экспортного центра.

- Роста цен почти не видно - Инфляция задержится на двух процентах до апреля - Как минимум до апреля инфляция останется на беспрецедентно низком уровне - около 2,5 процента в годовом измерении, прогнозирует Банк России.

- Анкара ответила "ветвью" - Турецкие власти ответили на американскую провокацию в Сирии - Решение Турции назвать начавшуюся в районе сирийского населенного пункта Африн операцию "Оливковая ветвь" должно было подчеркнуть геополитическую составляющую развернувшихся боевых действий.

- Меркель дали новый шанс - Съезд немецких социал-демократов дал зеленый свет переговорам с канцлером о коалиции - В воскресенье на внеочередном съезде в Бонне немецкие социал-демократы дали "зеленый свет" вступлению в коалиционные переговоры с консервативным блоком Ангелы Меркель. Это вселяет надежду на то, что хотя бы к концу марта в стране появится долгожданное правительство.

- Добро на въезд и выезд - Минск передал Москве обновленный пакет визового соглашения - Белоруссия передала российской стороне обновленный пакет соглашения о взаимном признании виз. Как отметили в Минске, текст документа был доработан после совещания, проведенного у президента Белоруссии Александра Лукашенко.

- Террор уже не проблема? - США включили Россию в список угроз - Отнюдь не террористы и джихадисты, а "государства-изгои" (Иран, КНДР) и "ревизионистские страны", к которым в Вашингтоне отнесли Россию и Китай, выходят на первый план в списке приоритетных угроз национальной безопасности Соединенных Штатов.

- Опустела Статуя свободы - Чем грозит американцам очередной финансовый коллапс правительства США - Правительство США с субботы осталось без финансирования и приостановило работу, отправив в неоплачиваемые отпуска большую часть служащих.

- Камера, мотор, штраф - Камеры автоматической фотовидеофиксации выявили в прошлом году более 83 миллионов нарушений - Количество нарушений правил дорожного движения, выявленных с помощью автоматических камер, в 2017 году выросло более чем на 20 миллионов по сравнению с предыдущим, 2016 годом.

- С прицелом на кабанов - Число вспышек АЧС растет из-за диких зверей - Россельхознадзор бьет тревогу: только за последние две недели в России зафиксировано пять вспышек африканской чумы свиней (АЧС), разносчиками которой стали дикие кабаны. Ситуация критична, но исправить ее пока не получается даже с оглядкой на мировой опыт.

- В гавань зайдут корабли - Шойгу договорился об использовании нашим ВМФ портов Мьянмы - Российские военные корабли смогут в упрощенном порядке заходить в порты Мьянмы. Подписание соответствующего договора - один из итогов визита министра обороны РФ Сергея Шойгу в эту страну.

- Лето без опасности - Госдума одобрила законопроект об отдыхе детей - Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении уровня безопасности детского отдыха. Кроме того, последствием вступления в силу инициативы должно стать улучшение услуг организаций, которые их предоставляют.

- "Двойка" и топор - В Бурятии разбираются в причинах жестокого нападения подростка на школу - Бурятия постепенно приходит в себя после нападения на школу в поселке Сосновый Бор. Классы привели в порядок, и сегодня занятия возобновились.

- После драки раскинем мозгами - Школьные драмы произошли в Перми и Улан-Удэ: вооруженные школьники устроили погромы в собственных школах. Случаи ужасные, выходящие из ряда вон, и первым делом хочется выразить искреннее сочувствие всем тем, кто оказался вовлечен в этот кошмар.

- Избрали мэру - Градоначальник Махачкалы арестован до предъявления официального обвинения - В воскресенье судья Советского суда Махачкалы постановил заключить мэра города Мусу Мусаева под стражу на десять суток - до тех пор, пока ему не предъявят обвинение.

- Собянин осмотрел строящуюся станцию метро "Нижняя Масловка" - В районе Савеловского вокзала столицы появится пересадка между двумя линиями метро и первым Московским центральным диаметром. Об этом сегодня заявил мэр Сергей Собянин, осмотрев строительство станции Большой кольцевой линии подземки "Нижняя Масловка".

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

- Оружие зашьют в холщовые мешки - Металлические ящики станут не обязательными для его перевозки - В этом году в России планируют отменить требование о перевозке оружия на гражданских самолетах только в металлических ящиках. Сегодня эта процедура регулируется ведомственными инструкциями двадцатилетней давности.

- Химики создали рассасывающиеся в организме костные импланты - Ученые разработали медицинские штифты, винты и пластины, растворяющиеся в организме пациента - Ученые НИЦ "Курчатовский институт" разработали конструкции для сращения костей, которые через нужное время бесследно растворяются в организме.

- В ЦПК сэкономили на науке - В Центре подготовки космонавтов сократили должность заместителя, курирующего научную сферу - В Центре подготовки космонавтов не нашлось места для замглавы по научной работе — такая должность сокращена. В новом штатном расписании нет и отдельного руководителя летной подготовки — это направление начальник ЦПК Павел Власов возглавил лично.

- Новый спутник "Роскосмоса" сможет искать нефть - Конкурс на разработку аппарата объявят уже в I квартале 2018 года - "Роскосмос" закажет новый радиолокационный спутник, который сможет не только осуществлять съемку земной поверхности, но и находить полезные ископаемые. "Кондор-ФКА-М" будет способен вести наблюдение за земной поверхностью днем и ночью, даже сквозь облака и дождь.

- Большой секрет для немаленьких компаний - Зачем оборонке разрешили прятать данные - Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление, разрешающее российским компаниям не раскрывать информацию о работах, связанных с выполнением гособоронзаказа и работами в рамках военно-технического сотрудничества.

- "Ленин — это бренд" - Как миллионер и крупный предприниматель стал кандидатом в президенты от КПРФ - Кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин почтил память Владимира Ленина. Вместе с лидером коммунистов Геннадием Зюгановым он возложил цветы к Мавзолею в день 94-й годовщины смерти вождя революции.

- "Ввели такие новации, как солярий для лошадей" - Эдгард Запашный — о правах животных, трудностях дрессировки и пользе зарубежных гастролей - Один из крупнейших цирков страны — Большой московский цирк на проспекте Вернадского — из федерального управления перешел в ведение столицы.

- Судей поздравят от первого лица - На мероприятии в честь 95-летия ВС ожидают президента - Президент России Владимир Путин 23 января может лично поздравить Верховный суд РФ с 95-летием. Возможность визита в высшую судебную инстанцию "Известиям" подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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- Все дороги ведут к нормативу - В этом году в России не должно остаться не соответствующих стандартам федеральных трасс - Все федеральные трассы будут соответствовать нормативам уже к концу этого года, заявили "Известиям" в Росавтодоре. Пока показатель составляет 77,5%. При этом, чтобы поддерживать магистрали в хорошем состоянии, ежегодно придется ремонтировать 7–7,5 тыс. км. Но это без учета региональных и муниципальных дорог, ситуация с которыми намного хуже.

- Ученые нашли способ снизить риск тромбоза у молодых россиян - В ФМБА России доказали связь заболевания с мутацией еще трех видов генов, что позволит создать новые методы диагностики - Ученые ФМБА России нашли способ снизить риск тромбоза у людей до 45 лет. Они доказали его связь с мутацией еще трех генов, помимо классического набора.

- Россиянки отложили материнство - Женщины стали рожать первенца на пять лет позже - Средний возраст российской женщины, которая впервые становится матерью, — 26 лет. Это на пять лет позже, чем в 1990-е годы, выяснил Росстат. Также за это время почти вдвое вырос перерыв между появлением в семье первого и второго ребенка.

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- Праздники отметили в ресторане - В зимние каникулы россияне чаще посещали предприятия общественного питания, чем магазины - В новогодние каникулы россияне с большей охотой посещали кафе и рестораны, чем магазины - количество чеков в общепите превысило на 20% число покупок в супермаркетах.

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- Инфляция обрадовала россиян - Ее замедление до 2,5% повысило оптимизм граждан до трехлетнего рекорда - Потребительские настроения россиян в 2017 году оказались самыми позитивными за последнее время.. Об этом говорится в докладе Центробанка "Инфляция и инфляционные ожидания". Индекс потребительских настроений рос в прошлом году благодаря стабильности экономической ситуации и национальной валюты.

- "Штрафные" деньги пойдут на дороги - В правительстве намерены запретить регионам тратить эти средства по своему усмотрению - Собранные за нарушения правил дорожного движения штрафы будут направлять в дорожные фонды регионов, а субъекты лишатся возможности тратить их по своему усмотрению.

- Более 150 иностранных депутатов посетят президентские выборы в России - Иностранных наблюдателей ждут и в Крыму - Более 150 иностранных депутатов приедут в качестве наблюдателей президентских выборов в России в марте 2018 года по приглашению Госдумы РФ.

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РБК RBCM daily

www.rbcdaily.ru

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- Санкции погнут рубль - Аналитики Danske Bank прогнозируют ослабление российской валюты - Риск новых антироссийских санкций может привести к временному ослаблению рубля, предупреждает Danske Bank. Дополнительное давление на него может оказать повышение ставки ФРС, которое повлечет за собой укрепление доллара.

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- Овальный раскол - Как избиратели оценили год работы Дональда Трампа на посту президента США - За год работы Трампа на посту президента раскол в американском обществе и уровень недоверия к СМИ выросли, как и уверенность граждан в успешном развитии экономики, показывают исследования. Как Трамп изменил США, разбирался РБК.

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- Промсвязьбанк встанет в строй - Правительство и ЦБ определили опорный банк для операций по гособоронзаказу - Промсвязьбанк станет опорным банком для гособоронзаказа, его возглавит Петр Фрадков. При этом банк сохранит существующий бизнес, заверяют участники процесса. РБК разбирался, какие риски для Промсвязьбанка несет его новый статус.

- Импортозамещение с акцентом - Иностранные производители телекоммуникационного оборудования могут получить льготы по локализации - Вице-премьер Дмитрий Рогозин поручил поддержать российских производителей телеком-оборудования, доля которых в госзакупках сейчас не превышает 10–15%. Но "отечественными" могут быть и иностранные игроки — нужна лишь локализация.

- Объединенный полет - Правительство обсуждает передачу ОАК госкорпорации "Ростех" - Глава Минпромторга Денис Мантуров подтвердил переговоры о передаче Объединенной авиастроительной корпорации под контроль госкорпорации "Ростех". По его словам, "Ростех" готов инвестировать 30–40 млрд руб. в производство МС-21.

- Картофель грозит дефицитом - Росстат зафиксировал подорожание социально значимых продуктов - Сильнее всего в 2017-м из социально значимых товаров подорожал картофель, на 24%. Посевные площади сократились, и сказалась плохая погода. Отпускные цены на картофель в этом году вырастут еще сильнее, предупреждают производители.