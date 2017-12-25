Бумаги компаний РФ закрыли торги в Лондоне в основном в плюсе

МОСКВА, 22 янв /ПРАЙМ/. Бумаги российских компаний завершили торги понедельника на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно в "зеленой зоне", подешевели лишь расписки "Норникеля", "Газпром GAZP нефти" и "Магнита", свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" ROSN выросла на 1,52% - до 5,88 доллара, "Лукойла" LKOH - на 1,61%, до 68,28 доллара, "Новатэка" NVTK - на 1,48%, до 130 долларов. Бумаги "Газпрома" подорожали на 0,27% - до 5,24 доллара, "Газпром нефти" - подешевели на 1,5%, до 23,05 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" опустилась на 0,4% - до 20,15 доллара, НЛМК - поднялась на 1,64%, до 27,85 доллара, "Северстали" CHMF - на 1,07%, до 17 долларов.

Бумаги ВТБ подорожали на 0,52% - до 1,95 доллара, Сбербанка SBER - на 0,72%, до 18,82 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", выросла на 3,52%, до 19,98 доллара.

Расписки "Магнита" MGNT опустились в цене на 0,27% - до 26,33 доллара, "Ленты" - поднялись в стоимости на 1,98% до 6,7 доллара. Стоимость бумаг АФК "Система" AFKS увеличилась на 0,59% - до 4,45 доллара.