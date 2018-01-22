Золото слабо снижается в цене на фоне позитивных политических событий в США

МОСКВА, 22 янв /ПРАЙМ/. Стоимость золота снижается на фоне итогов голосования в сенате США по продлению финансирования работы американского правительства, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22.07 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 1,4 доллара, или на 0,11% - до 1331,6 доллара за тройскую унцию. Стоимость мартовского фьючерса на серебро опускалась на 0,3% - до 16,98 доллара за унцию.

Пониженный спрос на золото вызван некоторым ослаблением политической неопределенности, связанной с "закрытием" федерального правительства США. Сенат страны в понедельник достиг согласия по временному продлению финансирования работы правительства. "За" проголосовал 81 сенатор, против - 18.

Федеральное правительство прекратило выполнять ряд функций в субботу из-за отсутствия бюджета. Республиканцы и демократы в сенате не могут договориться о ряде бюджетных параметров, включая меры по иммиграции. С начала финансового года 1 октября уже трижды принимались временные бюджеты на ограниченный срок, но на сей раз разногласия не позволили завершить переговоры вовремя.

Таким образом, некоторое уменьшение политической неопределенности в США снижает спрос на надежные активы, к которым традиционно относится золото.