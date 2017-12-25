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"Газпром нефть" одобрила покупку 66,67% в "Морнефтегазпроекте" своей "дочкой"


Энергосети

МОСКВА, 22 янв /ПРАЙМ/. Совет директоров "Газпром GAZP нефти" согласовал покупку своей "дочкой" — ООО "Газпром нефть шельф" - 66,67% в уставном капитале "Морнефтегазпроекта", следует из материалов "Газпром нефти".

"Согласовать приобретение ООО "Газпром нефть шельф" обыкновенных именных акций АО "Морнефтегазпроект" в размере 66,67% уставного капитала АО "Морнефтегазпроект", — говорится в решениях совета.

АО "Морнефтегазпроект" было создано в 2002 году по инициативе "Газпрома" для разработки проектов обустройства морских нефтегазовых месторождений и технических средств для освоения шельфа. Акционерами компании до этой сделки являлись "Газпром", "Газпром нефть шельф", "МРТС Инжиниринг".

АО "Морнефтегазпроект" является генеральным проектировщиком обустройства Приразломного нефтяного месторождения и морской ледостойкой стационарной платформы "Приразломная".

"Морнефтегазпроект" выполнил ряд работ для проекта освоения Штокмановского газоконденсатного месторождения, концептуальные проекты буровых установок, переданных в "Газпром", а также проекты судов для проведения различных работ на месторождениях. В настоящее время компания выполняет отдельные работы для "Газпрома" по освоению арктического шельфа и шельфа Охотского моря.

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