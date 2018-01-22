Глава МЭА Бирол переизбран на второй срок

МОСКВА, 22 янв /ПРАЙМ/. Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол был переизбран на свой пост советом управляющих на второй срок, говорится в релизе МЭА.

"Единогласное решение о продлении срока его полномочий еще на четыре года последовало за процессом, инициированным странами-членами МЭА на последнем заседании министров в ноябре 2017 года", - говорится в сообщении энергетического агентства.

Бирол вступил в должность исполнительного директора МЭА 1 сентября 2015 года. Он стал седьмым исполнительным директором, возглавившим агентство. Фатих Бирол сменил на этом посту бывшего министра Нидерландов Марию ван дер Ховен.

Международное энергетическое агентство (МЭА) - автономная организация, работа которой заключается в обеспечении энергоносителями для своих 29 стран-членов и не только. Первоначальная роль МЭА, основанного в ответ на нефтяной кризис 1973/74 годов, заключалась в помощи странам по координации коллективного реагирования на существенные перебои в поставках нефти посредством выпуска на рынок экстренных запасов нефти.