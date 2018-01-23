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Росатом в 2019 году поставит Таиланду циклотрон для развития ядерной медицины в стране


Энергосети

МОСКВА, 23 янв /ПРАЙМ/. Ускоритель заряженных частиц, основной элемент будущего циклотронно-радиохимического комплекса, который намечено построить в Таиланде на основе российских технологических решений, планируется поставить осенью 2019 года, следует из материалов на сайте закупок госкорпорации "Росатом".

Строительство комплекса по заказу Института ядерных исследований Королевства Таиланд будут вести совместно компания Росатома АО "Русатом Хэлскеа" и таиландская компания Kinetics Corporation Ltd. Церемония подписания контракта между ними состоялась в сентябре прошлого года. Комплекс площадью более 5 тысяч квадратных метров построят в районе Онгкарак провинции Накхоннайок. Срок реализации проекта — четыре года.

Циклотронно-радиохимический комплекс будет предназначен главным образом для развития в Таиланде ядерной медицины. Радионуклиды цирконий-89, медь-64, таллий-201 и галлий-67, которые планируется нарабатывать в стенах комплекса, предоставят местным врачам возможность выполнять высокоэффективную диагностику и терапию широкого спектра заболеваний, главным образом в области онкологии и кардиологии.

Основой комплекса станет компактный ускоритель - циклотрон СС-30/15 производства предприятия Росатома АО "Научно-исследовательский институт электрохимический аппаратуры имени Ефремова" (НИИЭФА, Санкт-Петербург). Этот циклотрон предназначен для ускорения ионов водорода и дейтерия (протонов и дейтронов) с регулированием конечной энергии в диапазонах до 30 и 15 мегаэлектронвольт соответственно.

Как следует из материалов, ускоритель планируется поставить осенью 2019 года. В 2020 году на площадке циклотронно-радиохимического комплекса запланировано выполнить пуско-наладочные работы, а также провести комплексные испытания циклотрона.

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