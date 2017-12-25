Дайджест российских СМИ – 23 января

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КОММЕРСАНТ

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- На трибунах становится чище - Как выяснил "Ъ", сотни российских компаний вступили в диалог с ФСБ и Ростехнадзором, чтобы доказать свое право работать во время чемпионата мира по футболу. В регионах, где пройдут матчи ЧМ-2018, ведомства начали веерную рассылку требований ограничить опасные производства. Буквальное исполнение этих указаний в ряде областей грозит повальной остановкой предприятий — от НПЗ и АЭС до локальных производств комбикормов, причем не только вблизи городов, где будут проходить матчи, но и в 200–400 км от них.

- Шестерку "Су" отправят в джунгли Мьянмы - Россия и Мьянма заключат контракт на поставку новых истребителей Су-30СМ — соответствующая договоренность была достигнута в ходе визита министра обороны РФ Сергея Шойгу в Нейпьидо. По данным "Ъ", в ближайшее время российские переговорщики обсудят с военными Мьянмы финансовые аспекты сделки, стоимость которой, по экспертным оценкам, составляет примерно $400 млн. В случае успеха Мьянма уже в 2019 году может получить самолеты, которые должны помочь официальному правительству в боях с оппозиционными формированиями.

- Операторам не исправят юрисдикцию - Законопроект о пунктах обмена интернет-трафиком в России изменился после критики со стороны госорганов, бизнеса и экспертов. Как стало известно "Ъ", с сотовых операторов будет снято обязательство по пропуску трафика только через пункты обмена из государственного реестра. В новой редакции также нет ограничений иностранного участия в капитале сотовых операторов долей 20%: эта мера должна затронуть только подконтрольный "Ростелекому" RTKM центр обмена трафиком MSK-IX. Другие пункты обмена трафиком с иностранными акционерами могут попасть под регулирование в будущем, по мере роста их бизнеса.

- Братья Ананьевы сыграли по нотам - Состоятельные клиенты Промсвязьбанка PSBR купились на гарантии собственников - Клиенты Промсвязьбанка (ПСБ) могут столкнуться с долгими судебными разбирательствами из-за потерь инвестиций в кредитные ноты (CLN) на сумму около 10 млрд руб. Как выяснил "Ъ", в первом полугодии 2017 года CLN офшорной компании братьев Ананьевых предлагались клиентам ПСБ через департамент частного капитала как альтернатива депозитам — фактически под гарантии собственников банка. Дефолт по CLN пока не наступил, однако, по данным "Ъ", в ПСБ от этих обязательств уже открещиваются, а рассчитывать на бывших собственников банка не приходится.

- Рынок труда поддержат ясельные группы - Правительство согласовало финансирование 300 тыс. новых мест в них - Как сообщил вчера премьер-министр Дмитрий Медведев, в 2018–2019 году правительство выделит 50 млрд руб. на создание нескольких сотен тысяч мест в яслях по всей стране. Методику их распределения разработало Минобрнауки — ее примут к 1 марта. Сейчас, по оценкам правительства, очередь в дошкольные учреждения из детей до трех лет достигает 272 тыс. человек. Белый дом рассчитывает ликвидировать ее до 2021 года — и ждет выхода молодых матерей на работу.

- Революция под руководством Рокфеллера - В Давосе обсуждают социальные проблемы будущего роста мирового ВВП - В швейцарском Давосе вчера вечером открылась сессия Всемирного экономического форума (WEF), главная тема которой — социальные проблемы крупнейших экономик в среднесрочном будущем. Для экономистов и представителей крупного бизнеса системной проблемой для обсуждения станет резкое сокращение временных горизонтов всех прогнозов. Основная цель для России в Давосе — презентация "цифровой" повестки развития и возможностей новых промышленных инвестиций.

- Американские налоги помогут глобальному росту - Начавшийся год может оказаться весьма успешным для мировой экономики — Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует ускорение роста сразу в нескольких крупных странах. Наибольший прирост прогнозируется в США, где налоговая реформа будет способствовать увеличению инвестиций. Кроме того, страны-нефтеэкспортеры заметно выиграют от продолжающегося увеличения цен на нефть. Однако такая ситуация может продлиться недолго — по мере исчерпания эффекта циклического улучшения страны вновь столкнутся с такими ограничениями, как низкий рост производительности труда и стареющее население, предупреждает МВФ.

- Сергей Собянин настроил штаб на мониторинг - Столичная Общественная палата потренирует наблюдателей - Мэр Москвы Сергей Собянин договорился на встрече с членами Общественной палаты (ОП) столицы о сотрудничестве на президентских выборах. Мэр пообещал выделить ОП средства на обучение наблюдателей: с 2017 года палата может самостоятельно делегировать их на избирательные участки. Доверия к партиям и общественным организациям, которые "специально будут провоцировать какие-то истории", у мэра нет. Как точно будет осуществляться поддержка, в штабе по наблюдению сказать затруднились.

- Закон об объединении муниципалитетов почитают в Мособлсуде - Против создания Можайского городского округа выступили депутаты Борисовского поселения - Депутаты Борисовского сельского поселения обратились к президенту РФ с просьбой приостановить действие закона Мособласти о преобразовании Можайского района в городской округ без их согласия. По словам депутатов, закон нарушает Конституцию и законодательство РФ и будет обжалован в Мособлсуде. В профильном комитете Госдумы согласны, что принятый документ нарушает Основной закон и законодательство о местном самоуправлении (МСУ). В правительстве региона "Ъ" заявили, что закон разработан в связи с согласием на объединение местных депутатов.

- Смертность в ДТП делят на ноль - Утверждена стратегия безопасности движения - Белый дом хочет снизить до нуля число погибших в дорожных авариях к 2030 году. Такая цель заложена в правительственной стратегии безопасности дорожного движения. Предполагается ряд глобальных реформ, в том числе в области подготовки водителей, процедуры техосмотра автомобилей, борьбы с пьянством за рулем. Радикально снизить смертность в ДТП за столь короткое время на фоне решений о сильном сокращении штата ГИБДД почти невозможно, говорят эксперты.

- Контрразведчиков перевели из взяточников в мошенники - Как стало известно "Ъ", в суд передано уголовное дело в отношении двух высокопоставленных офицеров службы контрразведки ФСБ Андрея Кутернина и Алексея Костенкова. Оба полковника изначально обвинялись военным следствием в получении взяток от гендиректора ЧОП "Отряд-1" за содействие в заключении контрактов на охрану объектов Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса (ГлавУпДК) при МИД России. Однако в итоге следствие решило, что повлиять на контракт офицеры не могли, поэтому им инкриминировали мошенничество.

- Теневые банкиры сдали 295 миллионов и одного прокурора - Незаконно обналичившие 21 млрд руб. получили условные сроки - В Санкт-Петербурге вынесен приговор по уголовному делу группы теневых банкиров, за три года незаконно обналичивших более 21,5 млрд руб. Все фигуранты этого дела признали вину, возместили ущерб в размере 295 млн руб. и были приговорены к условным срокам. По данным "Ъ", именно с этим расследованием была связана отставка прокурора Ленинградской области Станислава Иванова, которому СКР инкриминировалось крышевание обнальщиков за взятки в виде "живых" денег, машины и турпутевок.

- Дома встраивают в электронное голосование - В Общественной палате (ОП) Москвы предлагают проводить общие собрания собственников жилья в интернете, на базе "Активного гражданина". В палате считают, что граждане так смогут более оперативно управлять домами, поскольку на очные собрания проблематично собрать кворум. Столичный мэр Сергей Собянин одобрил идею, но сказал, что перед голосованием в интернете жильцам все равно необходимо собраться очно. Впрочем, эксперты говорят, что виртуальные собрания пока невозможны без правки федерального законодательства.

- Йемен попросил у России зерно - Глава МИД Йемена Абдель-Малик аль-Махляфи в понедельник в Москве провел переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Их цель — привлечь власти РФ к посредничеству в урегулировании конфликта в Йемене. В частности, господин аль-Махляфи попросил Москву оказать давление на Тегеран, который правительство Йемена (и стоящая за ним международная коалиция во главе с Саудовской Аравией) считает главным виновником дестабилизации в регионе. Также йеменцы рассчитывают получить от России 50 тонн пшеницы, что может помочь им предотвратить гуманитарную катастрофу. Почти трети населения страны угрожает голод, больше половины йеменцев нуждаются в помощи.

- Ангеле Меркель приоткрыли дорогу к креслу канцлера - Помешать ей возглавить правительство могут рядовые социал-демократы - На этой неделе, спустя четыре месяца после парламентских выборов, в Германии официально стартуют переговоры о формировании правительственной коалиции. Соответствующее решение было принято накануне участниками съезда Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Представители правого и левого центра рассчитывают в течение двух недель согласовать финальный текст коалиционного договора. Если на этот раз переговоры пройдут без осечки, то Ангела Меркель останется канцлером на четвертый срок.

- Америка идет к Европе с "кремлевским докладом" - К 29 января администрация США должна представить Конгрессу отчеты в рамках выполнения нового пакета антироссийских санкций, предусмотренных законопроектом "О противостоянии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA). Присоединиться к таким мерам предлагают и Евросоюзу. К этому европейских политиков подталкивают разработчики CAATSA среди представителей Конгресса, а также в экспертной среде. Ужесточать санкции против России вслед за Вашингтоном в ЕС пока не спешат. Но, как считают опрошенные "Ъ" аналитики, многие европейские фирмы в любом случае приостановят инвестиции в Россию, опасаясь наказаний американских властей.

- Иностранцев ограничат в "Трансконтейнере" TRCN - Правительство предлагает не позволять иностранцам приобрести даже блок-пакет в "Трансконтейнере": рекомендовано ограничить долю их участия в консорциумах, претендующих на 50% плюс две акции оператора, 50% минус одной акцией. Собеседники "Ъ", знакомые с обсуждением этого вопроса в правительстве, недоумевают, отмечая, что ранее позиция была другой: никак не ограничивать иностранных инвесторов в рамках этого конкурса. Но эксперты не исключают, что между иностранной и российской компанией может быть заключено акционерное соглашение, которое компенсирует это поражение в правах.

- Москва собирает метры - Мэрия договаривается с девелоперами об участках для реновации - Вслед за Capital Group Павла Те другие московские девелоперы готовы поделиться с городом своими проектами для нужд реновации. Мэрия ведет переговоры с застройщиками, которым принадлежат площадки в 40 столичных районах. В них участвуют "Интеко", "Пионер" и "РГ-Девелопмент".

- Украину присыпало российским зерном - Страны впервые меняются местами в рейтинге экспортеров - В текущем сезоне Россия может впервые выйти на второе место в мире по объемам экспорта зерна, оттеснив на третье место Украину. Общий объем поставок оценивается в 44–48 млн тонн. Добиться такого результата позволят рекордный урожай, хорошая погода и низкие внутренние цены.

- Раскрытие с оглядкой на санкции - Российские компании теряют прозрачность - Российский рынок становится менее прозрачным, несмотря на все инициативы регуляторов. Эксперты полагают, что это связано со сворачиванием деятельности российских компаний на международных рынках, а также с отказом от статуса публичного общества из-за регуляторной нагрузки и санкций.

- Золотой отпуск - В отсутствие американского бюджета инвесторы скупают драгоценный металл - Частичная остановка работы правительства и всех госслужб США вынуждает инвесторов увеличивать долю защитных активов в своих портфелях. Суммарные активы биржевых золотых фондов достигли 2250 тонн — максимального значения с мая 2013 года. Спрос институциональных инвесторов, а также ослабление курса доллара поддерживают рост котировок золота.

- Льготы не уложились в сроки - Банкиры просят удлинить программные автокредиты - Требования популярной среди граждан программы льготного автокредитования требуют корректировки, считают банкиры. Особенную проблему, по их мнению, создает строго установленный короткий срок кредита — не более 36 месяцев для кредитов 2015–2017 годов. Из-за ограничения по срокам реструктурировать такие кредиты банки не могут, хотя потребность есть. Рефинансирование же на условиях, сопоставимых с госпрограммой, убыточно для банка, а на рыночных условиях — непосильно для заемщика.

- "Газпром" GAZP съезжает с высокой базы - Экспорт в Европу начал падать - Рекорды экспорта газа в дальнее зарубежье в январе 2017 года сейчас обернулись для "Газпрома" снижением показателей. На фоне высокой базы поставки за рубеж в первые 20 дней января упали на 14%. Основной причиной стала теплая погода в Европе, которая притормозила импорт и отбор газа из местных подземных хранилищ. "Газпром" предпочел сокращать прокачку через самое дорогое направление — через Украину, где транзит упал почти на 2 млрд кубометров.

- "Ренова" заходит на посадку в Сургуте - "Аэропорты регионов" купили долю в аэропорту города - Как стало известно "Ъ", холдинг "Аэропорты регионов" группы "Ренова" получил 20% акций аэропорта Сургута. До сих пор основным претендентом на аэропорт с пассажиропотоком 1,7 млн человек в год считался "Новапорт" Романа Троценко, и в холдинге до сих пор не отказываются от этой идеи. Но в "Аэропортах регионов" уже планируют далеко вперед, собираясь построить в Сургуте новый терминал и развивать другие аэропорты региона.

- Российское кино вписалось в большой экран - Кассовые сборы IMAX росли быстрее рынка - Кассовые сборы формата IMAX в России за 2017 год выросли на 16% против 10% у кинопроката в целом, впервые достигнув 2 млрд руб. В компании объясняют это, в том числе, сработавшей ставкой на локальный контент: в IMAX вышло сразу три российских фильма — столько же, сколько за все предыдущее время. Больше локальных картин снимают только для Китая.

- Hisense включит телевизор в России - Китайский производитель бытовой техники и электроники Hisense, договорившийся в конце 2017 года о покупке у Toshiba бизнеса по выпуску телевизоров, начинает прямые продажи своей продукции на российском рынке. Решение принято в преддверии чемпионата мира по футболу, одним из спонсоров которого является Hisense. Мероприятие, по мнению ритейлеров, может подстегнуть продажу телевизоров.

- ABBYY сошла за местную - Компания нарастила выручку за рубежом - Выручка разработчика софта ABBYY в 2017 году выросла на 25%. Российские корни не помешали компании: около 60% доходов она получила на рынках США и Европы. За пределами сферы информационной безопасности геополитика не затронула зарубежный бизнес российских IT-компаний, констатируют эксперты.

- В Сбербанке SBER оформят сим-карты - Виртуальный оператор "Поговорим" вышел в Москву - Виртуальный мобильный оператор Сбербанка "Поговорим" выходит в Москву, где надеется привлечь 10 тыс. абонентов тарифным планом за 499 руб. По оценке аналитиков, около 5–10 тыс. абонентов у Сбербанка уже есть в Санкт-Петербурге, а в перспективе одного-двух лет его база может достигнуть 100 тыс. человек. На рынок сотовой связи проекты такого масштаба пока не влияют, отмечают конкуренты.

ВЕДОМОСТИ

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- Бизнес перестал оценивать страну только по ВВП - Оценивая экономическую ситуацию в стране и перспективы компании, бизнес все меньше ориентируется на финансовые показатели – например, на ВВП, показал опрос руководителей крупнейших корпораций мира, проведенный PwC для форума в Давосе (более 1200 топ-менеджеров из 85 стран). Все большее значение имеют такие разноплановые показатели, как индекс качества жизни (факторы, влияющие на социальное и общественное развитие), считают 66% респондентов. Больше всего на него ориентируется бизнес в Латинской Америке, Африке и Западной Европе, меньше всего – в Северной Америке.

- Правительство раскритиковало предложения по оптимизации судопроизводства - Ограничение договорной подсудности приведет к ограничению прав участников гражданских правоотношений, отказ от обязательного составления мотивированного решения суда может способствовать снижению уровня ответственности судей за принимаемые решения и доверия граждан к судебной системе, а идея обязать участников процесса самостоятельно следить за движением дела не учитывает частых сбоев в работе судебных информационных ресурсов. Об этом говорится в проекте заключения на законопроект Верховного суда, который одобрила в понедельник правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

- Концессии на ЦКАД-4 грозит отмена - Достроить четвертый участок Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) вокруг Москвы должны были к концу 2018 г. Позже президент Владимир Путин отодвинул срок на 2019 г., но даже к этому времени проект может оказаться незавершенным. "Мы, безусловно, будем обсуждать с концедентом возможность переноса сроков строительства этого объекта", – предупреждал летом 2017 г. заместитель гендиректора "Автобана" Денис Анисимов.

- Владимир Евтушенков отказался получать дивиденды от "Системы" - Этот жест бизнесмена позволил компании сэкономить 4,2 млрд рублей - Владелец 64,2% акций АФК "Система" AFKS, председатель совета директоров компании Владимир Евтушенков отказался от получения дивидендов за девять месяцев 2017 г. В сумме выплаты ему должны были составить 4,2 млрд руб. Об этом рассказал "Ведомостям" близкий к "Системе" человек и подтвердил сам Евтушенков. Сэкономленные деньги пойдут на развитие компании, сказал он: "Мы инвестиционная компания, мы должны инвестировать". Он добавил, что это будут новые покупки, но не уточнил, в каких секторах.

- Московский девелопер отказался от офисов в пользу жилья - На Долгоруковской построят 17 вилл вместо бизнес-центра - Девелоперская компания Stone Hedge приобрела земельный участок на 0,48 га на Долгоруковской улице, рассказал "Ведомостям" ее гендиректор Максим Гейзер. Сумму сделки и продавца он не раскрыл.

- Mail.ru Group выкупила киберспортивный холдинг ESforce у своего акционера Алишера Усманова - ESforce – один из крупнейших киберспортивных холдингов в мире. Он был создан на базе киберспортивной команды Virtus.pro, в которую несколько лет назад инвестировала USM Holdings Алишера Усманова – он также является совладельцем "Мегафона" MFON, акционера Mail.ru Group. Впрочем, сейчас в сообщении компаний он не указан как владелец ESforce. Совладельцами ESforce являются партнер Усманова по киберспорту Антон Черепенников и фонд Highland Falls Investment. Представитель USM уточнил, что это один из специализированных инвестфондов USM. Черепенников сохранит должность директора ESforce.

- ЦБ упростит рефинансирование ипотеки - Банки смогут снижать ставки не только чужим клиентам, но и своим – без лишних расходов - Банки могут не бояться реструктурировать ипотеку своим хорошим заемщикам с целью снижения ставки – Центробанк не будет требовать создавать повышенные резервы по таким кредитам.

- Мода на органическую продукцию угрожает удобрениям - Но это явление не станет массовым: население планеты растет слишком быстро – на всех органической продукции не хватит - "Многие люди сейчас стараются следить за своим здоровьем, правильно питаться. Покупают овощи и фрукты, выращенные без химикатов, мясо животных и птиц, которых кормили натуральными кормами, без антибиотиков, стимуляторов роста" – такими словами начал в четверг совещание правительства премьер-министр Дмитрий Медведев.

- Сбербанк на связи с Москвой - На сайте виртуального оператора (MVNO) Сбербанка "Сбербанк-телеком" (работает под брендом "Поговорим") появилась форма для заказа сим-карт в Москве. Клиентам предлагается доставить карточку курьером. Ближайший срок доставки, который можно было выбрать на сайте, – на следующий день. Но сотрудник контакт-центра "Поговорим", куда корреспондент "Ведомостей" обратился, уже заказав сим-карту, заявил, что доставка возможна только в феврале.

- Из-за падения прибыли "Магниту" MGNT стало не до развития аптек - Сергей Гончаров, отвечавший за развитие аптек и "Магнит косметик", ушел из "Магнита". Об этом рассказал его знакомый и подтвердили Гончаров и представитель "Магнита". "Ушел, потому что перестал видеть для себя будущее в компании. У меня более амбициозные планы и задачи, которые я сам перед собой поставил", – пояснил Гончаров, добавив, что сейчас ведет переговоры с несколькими компаниями.

- Как компании должны реагировать на самоубийство на работе - Менеджеры должны заранее подумать, как справиться с последствиями - По мере роста общего числа самоубийств в США растет и их количество на работе. По данным минтруда США, в 2016 г. на работе покончил с собой 291 человек – это самый высокий показатель за 25-летнюю историю наблюдений. Всего самоубийств в США в 2016 г. совершено почти 45 000, на 35% больше, чем в 2005 г. Одна из причин такого быстрого роста – самоубийства стали чаще попадать в статистику в качестве причины смерти, прежде подобные факты предпочитали скрывать.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

- Hotel как лучше - В "черный список" отелей, завышающих цены, попала 41 гостиница, рассказал "РГ" глава Ростуризма Олег Сафонов. Некоторые из них к чемпионату мира по футболу подняли стоимость номеров на 260 процентов.

- Чисто поедим - Россия в десять раз увеличит производство органической продукции в ближайшие годы, в основном для внешнего рынка. Внутри страны спрос на такую еду пока невелик, но будет расти вместе с повышением уровня доходов.

- Штамп ставить некуда - В Госдуму внесен законопроект, предлагающий приравнять гражданские браки к официальным. Правда, только при соблюдении ряда условий. Эта инициатива уже вызывала жесткое неприятие в профильном комитете парламента.

- Ребенок по расчету - Верховный суд пересмотрел вердикт по делу об определении места жительства четырехлетней девочки и дал важные разъяснения, какие обстоятельства надо учитывать в первую очередь, решая подобные споры.

- Все по науке - Владимир Путин похвалил главу РАН Александра Сергеева за успешное вхождение в должность. Они также обсудили реформу академии и задачи по координации научно-технологического развития России.

- Запретные звонки - Правительство одобрило законопроект, дающий судебным приставам право проводить административные расследования в отношении тех, кто взыскивает долги. В ближайшее время документ будет внесен в Госдуму.

- Глава ПМР не считает оккупантами российских миротворцев на Днестре - Приднестровская Молдавская Республика (ПМР) за прошлый год проделала большую дипломатическую работу в европейских столицах. О ее результатах рассказал в понедельник глава республики Вадим Красносельский в ходе встречи с председателем Комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым.

- Доверенные звезды - Центризбирком зарегистрировал еще одну группу доверенных лиц кандидата в президенты России Владимира Путина. Ранее его избирательный штаб утвердил в этом статусе 259 представителей. Теперь их стало 430.

- Рядом с президентом - Дмитрий Песков рассказал об особенностях работы с самым влиятельным человеком мира - Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента назвал общение с главой государства "удачей всей жизни".

- Места будут - За три года кабинет министров намерен решить проблему с очередями в ясли. Сегодня в ней насчитывается 272 тысячи детей в возрасте до трех лет, но окончательное количество будет больше.

- Онлайн-займы стали популярней банковских кредитов - Сектор онлайн-кредитования растет в семь раз быстрее банковского, увеличиваются как суммы займов, так и их общее число. Однако такой темп может быть опасен.

- Ужесточаются требования к маркировке молочной продукции - Минсельхоз объявил о принятии важных поправок в технические регламенты производства молочных продуктов. Каждый покупатель уже по упаковке сможет легко отличить, есть ли в этой продукции пальмовое масло или другие растительные заменители молочного жира. Готовы ли производители честно рассказать о том, из чего на самом деле состоит их продукция?

- Квадраты и "цифра" - Зарегистрировать дом или квартиру можно будет всего за два дня. Причем для этого не потребуется даже никуда ходить - в этом году Росреестр запустит проект "Фабрика электронных регистраций".

- Глоток досады - Холодная весна, засуха и проливные дожди в Европе в 2017 году могут поднять цены на вино Старого Света и очень серьезно помочь российским производителям. Подорожавшие европейские вина всегда будет чем заменить.

- Россия откроет зеленый коридор для транзитных грузов - Уже с 1 июля 2018 года на автомобильные и железнодорожные грузы, которые транзитом проходят через Россию, планируется ставить электронные навигационные пломбы. Проект поправок об этом минэкономразвития опубликовало для общественного обсуждения.

- Минфин предложил продлить налоговые каникулы самозанятым - Минфин предложил продлить налоговые каникулы для самозанятых до конца 2019 года. Проект поправок об этом размещен для общественного обсуждения.

- Софью Апфельбаум оставили под арестом - Мосгорсуд оставил под домашним арестом до 19 апреля директора Российского академического молодежного театра Софью Апфельбаум. Ее обвиняют в хищении бюджетных средств по так называемому делу "Седьмой студии".

- Добудет свет - В феврале Россия обсудит с Саудовской Аравией возможность поставок солнечных модулей для нужд "города будущего" Neom. Это может стать первым опытом экспорта для российской стороны.

- Ликвидирован фонд, плативший за работу штаба Навального - В понедельник Мещанский суд столицы ликвидировал фонд "Пятое время года", из средств которого финансировался предвыборный штаб Алексея Навального.

- Не запятнать бы... - Роскачество начало исследование стиральных порошков популярных марок. Их проверят на токсичность, не вредят ли они глазам. И насколько качественно порошки справляются с пятнами.

- Режим для взрослых - Министерство юстиции приступило к разработке законопроекта, призванного смягчить участь осужденных подростков, повзрослевших за решеткой. Тех из них, кому исполнилось 19 лет, предлагается переводить в колонии-поселения.

- СК РФ проверит деятельность мэра Махачкалы - В понедельник Следственный комитет РФ сделал заявление по громкому уголовному делу мэра Махачкалы. Следователи проверят деятельность мэра города Мусы Мусаева, подозреваемого в превышении полномочий, на наличие других возможных эпизодов преступлений.

- Один против всех - Прошлый год стал рекордным по числу новых миллиардеров - их ряды пополнялись каждые два дня. Этот взрывной рост напомнил, что 82 процентами земных богатств владеет один процент населения Земли.

- Транзит газа через Украину начал падать - Транзит российского газа через Украину в европейские страны начал сокращаться. Так, с 1 по 20 января он упал на 25 процентов к тому же периоду 2017 года - с 5,3 миллиарда до четырех миллиардов кубометров, следует из данных системы "Укртрансгаза". В целом экспорт газа из России в Европу снизился более чем на десять процентов к январю 2017-го. Объем поставок через газопроводы "Ямал - Европа" и "Северный поток" за тот же период сохранились на прежнем уровне.

- Александр Грушко назначен замглавы МИД России - В понедельник на официальном портале правовой информации был опубликован указ президента России Владимира Путина о назначении Александра Грушко, который последние пять с лишним лет возглавлял российское постпредство при НАТО, заместителем министра иностранных дел. О том, кто займет место дипломата в Брюсселе, пока официально не сообщается.

- Суд над экс- губернатором Белых проходит в изоляторе - Судья Пресненского районного суда Москвы Татьяна Васюченко продолжила процесс над бывшим губернатором Кировской области Никитой Белых, но не в здании суда, а в следственном изоляторе.

- Решение по делу певицы пока не принято - В понедельник мировой судья участка Фили-Давыдково Дорогомиловского районного суда столицы приступил к рассмотрению административного дела певицы Юлии Началовой-Алдониной.

- МЧС развернуло пункты обогрева в 14 регионах России - МЧС России переведено в состояние повышенной готовности. В 14 регионах России из-за сильных морозов спасатели развернули десятки пунктов обогрева. В одной только Амурской области их организовано 77.

- Крысы атакуют город любви - Крысы могут стать настоящим бедствием для Парижа и основательно подпортить его туристический имидж. Полчища грызунов, атаковавших столицу Франции, бродят в центре города, пугая туристов.

- Невидимое видимо - В основу объединенной противовоздушной системы стран-членов ОДКБ могут быть положены отечественные технологии. Они позволяют видеть новейшие самолеты НАТО.

- Попал в переделку - Введение упрощенного способа регистрации тюнинга автомобилей откладывается. По мнению экспертов, законопроект необходимо доработать, чтобы в нем были четко перечислены основания для отказа в регистрации.

- Цель Стратегии дорожного движения - минимум погибших в ДТП -

Стратегия безопасности дорожного движения на 2018-2024 годы, подписанная премьер-министром Дмитрием Медведевым, документ важный и амбициозный. В нем провозглашается стремление к нулевой смертности на дорогах к 2030 году. В качестве ориентира на 2024 год установлен показатель социального риска, составляющий не более четырех погибших на 100 тысяч населения.

- Смертность от инфарктов и инсультов в столице сократилась втрое - Девятый по счету инсультный центр открылся в Москве в региональном сосудистом центре городской клинической больницы им. С.С. Юдина, включенном в "Инсультную сеть" Москвы. Первые операции по тромбоэкстракции в нем уже состоялись.

- Газовая атака - На Западе нагнетают ситуацию вокруг якобы имеющегося у сирийской армии химического оружия. Вслед за США эту тему начали активно муссировать во Франции. На днях глава МИД республики Жан-Ив Ле Дриан заявил: "В Сирии химическое разоружение не пошло. Режим все еще располагает запасами этого оружия и осуществлял после соглашения 2013 года атаки с применением химоружия, вопреки своим обязательствам".

- Камера для сокровища - Власти Китая пресекли деятельность крупнейшей в истории этой страны, и, возможно, мира финансовой пирамиды. Организаторы Qbao, чье полное название, Qianbao, означает "денежное сокровище", обещали своим клиентам баснословные дивиденды.

- В пожаре под Омском погибли пятеро детей в приемной семье - Пожар в селе Седельниково Омской области, в котором погибли пять детей, произошел из-за взрыва газового баллона. Это уже третья аналогичная трагедия в регионе за последний месяц.

- Рифы и мели Меркель - Социал-демократы рассчитывают как следует поторговаться с канцлером Германии Ангелой Меркель за портфели в будущей коалиции. "Торг" начнется в феврале, но уже сейчас стороны просчитывают комбинации.

- Гастроли не спасают от налогов - Власти Испании подозревают знаменитую певицу Шакиру в неуплате налогов. Фискальное ведомство направило жалобу в прокуратуру королевства с просьбой расследовать это дело.

- Как отвлечь пешеходов от смартфонов - В польском городе Познань в тротуаре перед пешеходными переходами на частные средства устанавливают светодиодные полосы безопасности, которые синхронизированы со светофором. Цель этого нововведения - уберечь пешеходов, которые переходят через дорогу, уставившись в свои смартфоны.

- Премьер Японии рассказал о задачах на 2018 год - Премьер Японии Синдзо Абэ выступил с программной речью на открытии весенней сессии парламента. Главный акцент японский лидер сделал на военных и международных делах.

- Отдых дороже рейтинга - На Украине активно обсуждают отдых президента Петра Порошенко на Мальдивах. Ряд экспертов считают, что эта история добьет рейтинг Порошенко и поставит крест на его планах вновь стать главой государства.

- Только без рук - Высший суд ЕС признал крупнейшего международного агрегатора такси транспортной компанией. В России пока агрегаторы отстаивают право считаться досками объявлений - всего лишь звеном, связывающим клиента с водителем такси.

- Предлагается установить в школах детекторы - Предлагается изменить порядок охраны в школах: установить металлодетекторы на входе. А также подумать о том, чтобы заменить ЧОПы вневедомственной охраной.

- В армию - по почте - Предлагается не только вручать новобранцам повестки из военкомата, но и отправлять их призывникам заказными письмами - Депутаты Госдумы решили в очередной раз посодействовать военным в борьбе со злостными уклонистами от армейской службы - Депутаты Госдумы решили в очередной раз посодействовать военным в борьбе со злостными уклонистами от армейской службы.

- Бежишь - не согреешься - В некоторых населенных пунктах Сибири холода бьют рекорды - столбики термометров опустились до минус 50 градусов. Синоптики прогнозируют, что в ближайшие два-три дня морозы будут крепчать.

- В Югре инвалида высадили из рейсового автобуса на мороз - Ханты-Мансийск - хоть и столица автономного округа, но город небольшой, и новость о том, что Викторию Швецову, инвалида-колясочника, высадили из рейсового автобуса на мороз, взбудоражила всех.

- В школе поселка Сосновый Бор возобновились занятия - О пятничной бойне в пятой школе военгородка Сосновый Бор вчера напоминал только опечатанный кабинет русского языка на пятом этаже да полицейские на входе, заменившие пожилую вахтершу. Да полупустые классы - почти половина школьников в понедельник осталась дома. Дети боятся возвращаться после нападения, а родители боятся отпускать их из дома.

- Легкий на подъем - На Волге у села Яксатово Астраханской области прошли ходовые испытания экспериментального катера на воздушной подушке. Судно удалось разогнать на льду до 95 километров в час.

- Цена бесценного - Через пять лет вклад волонтеров в экономику России будет сопоставим с крупными отраслями промышленности. Об этом "РГ" заявила глава АСИ Светлана Чупшева. Она также рассказала о новых "дорожных картах".

- Добытчикам ряда металлов в России подготовили новые льготы - Минприроды внесло в правительство поправки в Налоговый кодекс, которые почти обнуляют налог на добычу в России редкоземельных металлов (РЗМ). Об этом "Российской газете" сообщил глава ведомства Сергей Донской. По его мнению, поправки привлекут инвестиции в отрасль и позволят повысить экономическую эффективность освоения месторождений редких металлов.

- Бросок через Дидро - Завершилось издание "Большой российской энциклопедии". На "Деловом завтраке" в "РГ" ответственный редактор издательства Сергей Кравец рассказал о принципах распространения знания и о будущем энциклопедического проекта.

- Время луны - 26 января Борис Гребенщиков представит в петербургском музее "Эрарта" экспозицию "Азбука лунного света: живопись и рисунки". Лидер "Аквариума" рассказал обозревателю "РГ" о своей менее известной ипостаси.

- В МГУ? Без экзаменов - В этом году МГУ примет около 10 тысяч студентов на 43 факультета. Ректор университета Виктор Садовничий ответил на вопросы абитуриентов и объяснил, каких первокурсников ждет МГУ.

- Прием онлайн - Иностранцев возьмут в бесплатную магистратуру - Условие одно: победа в Международной олимпиаде Open Doors: Russian Scholarship Project. Заявку на первый этап отбора можно направить до 16 февраля. Участвовать в олимпиаде может гражданин любой страны и наши соотечественники, живущие за границей.

- Опять каникулы - Из-за сильных морозов были отменены занятия в школах Югры, Ямала и Тюменской области. Самую низкую температуру зафиксировали в Югре - минус 40 градусов, на территории Ямала столбики термометров опустились до минус 39, а в Тюмени - до минус 32 градусов.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

- Россияне выбрали кумиров - По данным ВЦИОМа, ключевыми фигурами XX века для граждан страны являются Гагарин, Высоцкий и Жуков - Почти все россияне — 99% — знают, кто такой Владимир Высоцкий. Около трети опрошенных называют его кумиром прошлого столетия. Из тех, кто знаком с его творчеством, 92% признались, что оно оставило положительные впечатления. По мнению еще 67% граждан, Высоцкий оказал сильное влияние на формирование взглядов и ценностей многих людей в нашей стране. Это следует из опроса ВЦИОМа, приуроченного к 80-летию со дня рождения известного поэта, актера и исполнителя.

- Израильтяне поучатся программированию у россиян - В Тель-Авивском университете откроется филиал "Школы анализа данных" компании "Яндекс" YNDX - Российские образовательные программы по компьютерным наукам станут доступны студентам дальнего зарубежья. Осенью в Тель-Авивском университете (ТАУ) откроется филиал "Школы анализа данных" (ШАД) "Яндекса", где можно будет получить дополнительное образование в самых актуальных областях знаний.

- За перегибы — к прокурору - Избирательный штаб Владимира Путина пожаловался на излишнее административное рвение сборщиков подписей на местах - Предвыборный штаб Владимира Путина обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить случаи "административных перегибов" при сборе подписей, допущенных инициативными группами в регионах. Об этом "Известиям" рассказал сопредседатель штаба Александр Когогин. В качестве возможных причин инцидентов называются провокации и недостаточная квалификация сборщиков. Всех, кто "бросает тень" на процедуру, могут отстранить от дальнейшего участия в кампании. По мнению экспертов, это должно дать регионам сигнал о необходимости отказа от административного ресурса.

- Для школьной охраны напишут стандарты - В Госдуме предлагают ввести единые требования к безопасности образовательных учреждений - В России могут появиться частные охранные предприятия, специализирующиеся на охране школ. После событий в Пермском крае и Бурятии в Госдуме предложили разработать национальный стандарт обеспечения безопасности образовательных организаций, а профессиональный стандарт школьного охранника — сделать обязательным и распространить на все регионы. Эксперты признают, что в результате качество услуг значительно повысится, но отмечают недостаток финансирования образовательных учреждений.

- Алименты присудят по "упрощенке" - Правительство поддержало судебную реформу, которая призвана сэкономить деньги и время - Судьи смогут отказаться от подготовки мотивировочной части своих решений, а значительную часть дел — например, споры об алиментах — будут рассматривать в упрощенном порядке. Соответствующий законопроект Верховного суда (ВС) РФ вчера поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности, рассказал "Известиям" источник, знакомый с обсуждением.

- Минск без альтернативы - В Москве считают предложение перенести переговоры по украинскому урегулированию в Астану опасным и неконструктивным - Минский процесс по урегулированию ситуации в Донбассе ни при каких обстоятельствах не будет перенесен из белорусской столицы, а подобные предложения — "бессмысленная политическая авантюра". Об этом "Известиям" заявили три источника в российских дипломатических кругах, подчеркнув, что предложенная президентом США Дональдом Трампом идея о смене места переговоров на любой другой город подорвет Минские соглашения и сделает конфликт на Украине "вечным".

- Страховка не вписалась в коалицию - Социал-демократы одобрили идею союза с христианскими демократами, но продолжат требовать уступок - Социальные вопросы и права мигрантов встали на пути формирования "большой коалиции" в Германии, несмотря на то, что ее одобрили обе стороны - ХДС/ХСС и СДПГ - в минувшее воскресенье. Вхождение социал-демократов в альянс с партией действующего канцлера ФРГ Ангелы Меркель будет зависеть от того, насколько старшие партнеры будут готовы идти на уступки. Как рассказали "Известиям" в пресс-службе СДПГ, партия намерена добиваться пересмотра системы страхования и условий рабочих контрактов, а также включения в будущий коалиционный документ права беженцев привозить в Германию свои семьи.

- Убийцы вырвались из Сети - В российских соцсетях зафиксирован всплеск интереса к массовому убийству в американской школе "Колумбайн", совершенному в 1999 году. Название этого учебного заведения, а также имя одного из нападавших в последние дни упоминают во "ВКонтакте" в пять раз чаще обычного. Интерес к трагедии почти 20-летней давности ощутимо вырос после нападений школьников на педагогов и учеников в Перми и Улан-Удэ на прошлой неделе. Опрошенные "Известиями" эксперты отмечают, что современные подростки — подражатели массовых убийц из США считают свою жизнь недостаточно наполненной, в связи с чем в стране существует реальный риск возникновения субкультуры "колумбайнеров".

- Капремонт пошел не по плану - В прошлом году его провели только в 20 тыс. домов вместо 50 тыс. - В прошлом году капремонт не состоялся в большинстве жилых домов, где он был запланирован. Работы были проведены только на 40% объектов, показала проверка Генпрокуратуры. Эксперты полагают, что причина — в недостаточном объеме собранных средств либо же в недобросовестных подрядчиках.

- В АПК появится свой "Сколково" - Фонд развития инноваций начнет функционировать в ближайшие 2–3 года - В России создадут фонд по поддержке изобретений и инноваций в сельском хозяйстве. Он, подобно "Сколково" и "Роснано", будет финансировать проекты в аграрном секторе. В Минсельхозе надеются, что работа нового фонда поможет импортозамещению - большую часть оборудования и семенного материала российские производители сейчас вынуждены ввозить из-за границы.

- Россияне налегают на картошку - Норма потребления овоща превышена на 25% - В прошлом году россияне съели картошки на четверть больше медицинской нормы. Об этом свидетельствуют данные Минсельхоза. Потребление популярного продукта растет все последние 10 лет. В Картофельном союзе поясняют - увеличился спрос на чипсы и картофель фри. Диетологи беспокоятся, что увлечение крахмалосодержащей продукцией приведет к росту числа больных диабетом.

- "Панцири" вооружили зенитными "гвоздями" - Российская ПВО получит компактную "бюджетную" ракету для борьбы с "беспилотными камикадзе" - Арсенал российских систем ПВО пополнится уникальной малогабаритной зенитной ракетой. Боеприпас создавался с учетом опыта применения в Сирии зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) "Панцирь". Эти небольшие маневренные ракеты способны эффективно поражать большинство малоразмерных целей — в том числе самодельные беспилотники и реактивные снаряды систем залпового огня. За достаточно миниатюрные размеры новинка уже получила у военных прозвище "гвоздь".

- Росгвардия поставила в строй "Есаулов" - Бойцы антитеррора получат сверхпроходимые бронеавтомобили - Росгвардия пересаживается на высокопроходимый бронеавтомобиль "Есаул". Машина выполнена на базе внедорожника "УАЗ Патриот". Новинка выдерживает взрывы мин, попадания реактивных гранат и подрывы самодельных взрывных устройств. При этом внешне "Есаул" неотличим от гражданской версии. Бронеавтомобиль способен передвигаться по бездорожью с большой скоростью, форсировать водные преграды и действовать высоко в горах.

- Подлинность алкоголя проверят по ГОСТу - Ведомства разрабатывают правила определения качества спиртного - Систему оценки качества алкогольной продукции в России ждет масштабная реформа. Появится ГОСТ с перечнем спиртных напитков и методикой определения подлинности каждого из них. Стандарт позволит бороться с фальсификатом. Например, контролирующим органам будет проще разобраться - в бутылке коньяк из виноградного сырья или подкрашенный спирт с ароматизаторами.

- Военных связал защищенный и точный "Стилет" - Российские саперы испытали в Сирии новейшие средства коммуникации, навигации и радиоподавления - Российские силовые структуры получат на вооружение комплекс средств радиосвязи, навигации и радиоподавления "Стилет". Система позволяет создавать защищенные каналы коммуникаций, а также узконаправленные мощные помехи. Она обеспечивает полную скрытность радиопереговоров и надежную передачу данных, даже если противник полностью заглушил весь спектр рабочих частот. Новинка проходит опытную эксплуатацию в Сирии.

- Инвестиции в российские стартапы в криптовалюте выросли в 10 раз - Инвестиции криптовалют в российские стартапы за прошедший год выросли в десять раз и составили около $200 млн. Такие данные предоставили "Известиям" на торговой площадке CryptoBazar. Эксперты объясняют динамику тем, что на биржах денежных суррогатов нет жесткого регулирования. Средства там привлечь проще, чем традиционными способами. Однако у этой медали есть оборотная сторона — инвестор меньше защищен.

- Почти треть россиян не обеспечена укрытиями на случай ЧС - Меньше всего убежищ — на Северном Кавказе, в Поволжье и Центральной России - Около трети россиян (30%) не обеспечены надежными укрытиями на случай чрезвычайной ситуации. При необходимости им придется спасаться в подвалах и погребах, не отвечающих необходимым требованиям. Меньше всего укрытий на Северном Кавказе, в Поволжье и в Центральной России (кроме Москвы). Такие данные приведены в докладе всероссийского НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС РФ.

РБК RBCM daily

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- В поисках потерянного будущего - С чем Россия едет на Всемирный экономический форум в Давосе - В швейцарском Давосе начинается ежегодный Всемирный экономический форум. Россию на нем представит делегация во главе с вице-премьером Аркадием Дворковичем. Главной интригой форума остается приезд президента США Дональда Трампа.

- "РуссНефть" пошла путем "Роснефти" ROSN - Михаил Гуцериев попросил снизить ставку НДПИ для восьми месторождений его компании - Совладелец "РуссНефти" Михаил Гуцериев попросил снизить налоги для восьми месторождений, чтобы не останавливать добычу и не увольнять почти 3 тыс. человек. Аналогичные льготы получила "Роснефть" для Самотлорского месторождения.

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