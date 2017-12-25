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Бумаги компаний РФ закрыли торги в Лондоне разнонаправленно


Энергосети / Рынки

МОСКВА, 23 янв /ПРАЙМ/. Бумаги российских компаний во вторник завершили торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) без единой динамики, свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" ROSN увеличилась на 0,82% - до 5,93 доллара, "Лукойла" LKOH - упала на 0,94%, до 67,64 доллара, "Новатэка" NVTK - выросла на 1,46%, до 131,9 доллара. Бумаги "Газпрома" GAZP подешевели на 0,53% - до 5,22 доллара, "Газпром нефти" - подорожали на 2,39%, до 23,6 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" опустилась на 2,23% - до 19,7 доллара, НЛМК - на 3,41%, до 26,9 доллара, "Северстали" CHMF - на 3,35%, до 16,43 доллара.

Бумаги ВТБ упали в цене на 1,13% - до 1,92 доллара, Сбербанка SBER - на 0,64%, до 18,7 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", выросла на 5,36%, до 21,05 доллара.

Расписки "Магнита" MGNT подорожали на 1,41% - до 26,7 доллара, "Ленты" - на 2,24% до 6,85 доллара. Стоимость бумаг АФК "Система" AFKS увеличилась на 1,35% - до 4,51 доллара.

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