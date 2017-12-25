"Нафтогаз" надеется на взаимозачет по долгам с "Газпромом" по спорам в Стокгольме

КИЕВ, 23 янв /ПРАЙМ/. НАК "Нафтогаз Украины" планирует провести взаимозачет своих долговых обязательств перед "Газпромом" по решению Стокгольмского арбитража по спору о поставках российского газа на Украину в счет возможных долговых обязательств российской компании, которые могут быть присуждены ей судом по второму спору, который касается транзита российского газа по территории Украины.

Стокгольмский арбитраж в январе вынес вердикт по спору "Газпрома" GAZP и "Нафтогаза" в отношении контракта на поставку российского газа на Украину. Суд обязал "Нафтогаз" выплатить "Газпрому" 2 миллиарда долларов за уже поставленный газ, а также снизил годовой контрактный объем закупок до 5 миллиардов кубометров газа, однако оставил условие "бери или плати" для 80% от этого объема, то есть 4 миллиардов кубометров. Согласно сообщению "Газпрома", закупать его газ в этих объемах Киев обязан, начиная с 2018 года.

Коболев напомнил, что исковые требования "Нафтогаза" к "Газпрому" по транзитному спору составляют 16 миллиардов долларов.

"Эти средства нужно возвращать, мы надеемся это сделать через зачет по транзитному кейсу", - сказал Коболев во вторник в эфире украинского Пятого канала, отвечая на вопрос о том, как компания планирует гасить долг перед "Газпромом" по первому решению Стокгольмского арбитража.

"Газпром" и "Нафтогаз Украины" судятся в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. Основная часть претензий "Газпрома" к "Нафтогазу" в рамках спора по поставкам приходилась на штрафы за недобор газа по контрактному правилу "бери или плати" (take or pay). Кроме того, "Газпром" требовал оплатить долг за газ, поставленный в мае-июне 2014 года, и пени за просрочку оплаты. "Нафтогаз" же требовал ретроактивного изменения цены на газ, возмещения переплат за непересмотренные цены и отмены запрета на перепродажу газа, предусмотренного контрактом.