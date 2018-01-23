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"Нафтогаз" надеется получить от ЕБРР новую программу кредитования закупки газа – Коболев


Энергосети / Рынки

КИЕВ, 23 янв /ПРАЙМ/. НАК "Нафтогаз Украины" надеется договориться с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) о предоставлении новой кредитной программы на закупку газа на зиму, заявил глава украинской компании Андрей Коболев.

Ранее Коболев заявил, что компания в 2018 году может остаться без дешевых кредитов на закачку газа от ЕБРР и Всемирного банка на общую сумму 800 миллионов долларов, так как правительство Украины не выполняет требования этих международных организаций. Позже в ЕБРР РИА Новости сообщили, что банк ведет переговоры с Украиной о предоставлении новой кредитной программы, сумма возможной помощи пока не определена. При этом одним из требований со стороны ЕБРР выдвигается обеспечение правительством функционирования независимого набсовета при "Нафтогазе".

"Мы надеемся возобновить переговоры с ЕБРР о новой кредитной линии, надеемся снова ее получить", - сказал Коболев во вторник в эфире украинского Пятого канала.

Возобновляемая кредитная линия ЕБРР в размере 300 миллионов долларов сроком на три года была открыта в октябре 2015 года и предназначена для закупки газа на западной границе Украины. Одним из условий кредита ЕБРР было реформирование корпоративного управления "Нафтогаза". В 2015 году "Нафтогаз" за средства ЕБРР купил 1,7 миллиарда кубометров газа, в 2016 и 2017 годах — по 1,8 миллиарда кубометров.

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