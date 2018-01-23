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Премьер ждет от набсовета "Нафтогаза" формирования полноценного рынка газа на Украине


Энергосети / Рынки

КИЕВ, 23 янв /ПРАЙМ/. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман провел встречу с членами набсовета НАК "Нафтогаз Украины" и определил ключевые задачи по реформированию компании, сообщила во вторник пресс-служба правительства.

"Среди них - продолжение наращивания добычи газа и ускорение процесса анбандлинга (разделения, разукрупнения – ред.) НАК, формирование полноценного рынка газа на Украине. Правительство ожидает от наблюдательного совета обеспечения проведения фундаментального аудита компании, а также оценку … стратегии развития и финансового плана компании", - говорится в сообщении.

Гройсман отметил, что правительство и набсовет должны сформировать инструменты выполнения поставленных задач по реформированию компании.

В ноябре 2017 года правительство Украины утвердило новый состав набсовета "Нафтогаза", в который вошли граждане Великобритании, США, Канады и Франции. Членами нового совета стали Клэр Споттисвуд, Бруно Лескуа (руководитель крупнейших энергетических компаний Франции), Амос Хохштайн (бывший дипломат США), Стивен Хейсом, Сергей Попик (советник премьера Украины).

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