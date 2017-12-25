Дайджест российских СМИ – 24 января

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КОММЕРСАНТ

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- К кошелькам обратятся по имени - Правительство намерено ограничить анонимные электронные платежи. Россияне смогут зачислять средства на электронные кошельки и предоплаченные банковские карты только с банковского счета. Как стало известно "Ъ", такие поправки к законодательству готовят профильные ведомства по поручению правительства.

- Коллегия фемид РФ - Как усилиями Владимира Путина судейские инициативы становились наказуемыми. 23 января президент России Владимир Путин приехал в Верховный суд на Поварской, 15, чтобы отметить его 95-летие, и озвучил новейшие законодательные инициативы Верховного суда, а также свои собственные.

- В Давос со своим блокчейном - Российская делегация представила программу "цифрового перехода". Программа "Русского дома" в Давосе открылась панельной сессией, на которой представители госструктур и компаний представили весьма неожиданное описание будущей роли экономики России в цифровой экономике мира.

- Россия не отпускает руль - KPMG оценила готовность стран к беспилотному транспорту. Низкое качество автомобильных дорог и неравномерное покрытие сети 4G оставили Россию в хвосте рейтинга готовности к внедрению автономного управления транспортом, выяснила KPMG.

- Промышленность закончила год плохо - В четвертом квартале 2017 года промышленность вернулась к падению, увеличив выпуск по итогам года лишь на 1% - вдвое ниже официального прогноза, отчитался Росстат.

- Самозанятых поставят на паузу - Налоговые каникулы для нянь и репетиторов продлят еще на год. Одну тысячу легально самозанятых граждан освободят от налогов еще на год, следует из подготовленного Минфином законопроекта.

- Американскому импорту прописали особые пошлины - Администрация Дональда Трампа впервые применила особые защитные торговые меры, которые должны помочь местным производителям бороться с растущим давлением импорта, для этого были резко повышены тарифы на поставки солнечных панелей и стиральных машин.

- В Татарстане не утихает родная речь - Вопрос преподавания татарского языка в школах хотят вынести на референдум. В Татарстане хотят провести референдум по вопросу обязательного преподавания татарского языка в школах. Инициативную группу формирует один из бывших республиканских чиновников.

- "Правду" попросили не приукрашивать - В Сибири газету о Павле Грудинине признали незаконной агитацией. Сразу в нескольких регионах Сибирского федерального округа, в том числе Новосибирской и Иркутской областях, изъяты тиражи информационного бюллетеня "Правда". В нем коммунисты рассказывали о кандидате КПРФ Павле Грудинине и его программе.

- Тюменскую катастрофу оценят в Тулузе - Франция готова рассмотреть иски родственников жертв российской авиакатастрофы. Как стало известно "Ъ", впервые вопрос о компенсации родственникам погибших в авиакатастрофе на внутрироссийском рейсе будет рассматриваться в иностранном суде.

- От взятки за Итальянца не осталось следов - Михаил Максименко утверждает, что не получал денег за освобождение "авторитета". Сегодня в Мосгорсуде начался процесс по делу бывшего начальника главка СКР Михаила Максименко, обвиняемого в получении взятки за освобождение от уголовной ответственности криминального авторитета Андрея Кочуйкова (Итальянец).

- Обвиняемого в хищениях у "Воентелекома" нашли в ванной - Находившийся в розыске россиянин покончил с собой. Полиция Хорватии нашла мертвым бывшего полковника российской армии Дмитрия Фунтова, с 2015 года разыскиваемого Интерполом.

- Мусору дают свободу вывоза - Роспотребнадзор решил упростить порядок обращения с отходами. Роспотребнадзор впервые за 20 лет корректирует нормативы вывоза отходов в интересах мусорной реформы. Новые санитарно-эпидемиологические требования поспособствуют организации новой системы обращения с отходами, которая впервые наладит вывоз мусора в селах.

- Следствие идет к знатоку - Краснодарская прокуратура проверит обстоятельства запрета школьного турнира "Что? Где? Когда?". Руководство партии "Яблоко" направило запрос в прокуратуру Краснодарского края с просьбой проверить сообщения о запрете школьного турнира.

- "Мемориал" попал под предупредительный поджог - Давление на правозащитников на Кавказе нарастает. Вслед за Чечней и Ингушетией у правозащитного центра "Мемориал" возникли проблемы в Дагестане. В Махачкале неизвестные подожгли автомобиль, принадлежащий организации, и отправили СМС с угрозой сжечь офис вместе с сотрудниками.

- Из Пенса слова не выкинешь - Завершившийся визит на Ближний Восток вице-президента США Майка Пенса состоялся всего через полтора месяца после того, как президент Дональд Трамп вызвал в исламском мире политическое землетрясение, объявив о переносе посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

- "Оливковую ветвь" протягивают все дальше - Турецкая военная операция перестала быть краткосрочной. Операция "Оливковая ветвь", которую турецкая армия проводит против курдских подразделений на севере Сирии, перерастает в долгосрочную кампанию.

- Период полузапуска - Почти готовые АЭС постоят еще пару лет. Как выяснил "Ъ", Минэнерго согласно сдвинуть сроки ввода крупных инвестпроектов "Росатома" в РФ - новых блоков Нововоронежской АЭС-2 и Ленинградской АЭС-2 на год и два соответственно.

- Метро как двигатель рекламы - Московский ГУП может начать продавать ее самостоятельно. Не сумев за несколько лет найти надежного партнера для продажи рекламы, ГУП "Московский метрополитен" рассматривает альтернативные возможности развития на этом рынке. Не исключено, что предприятие будет продавать ее самостоятельно.

- Огранщики не дождались нулевого НДС - Московский ювелирный завод снизит закупки алмазов. Структура Льва Леваева "Руиз Даймондс", свыше десяти лет входившая в список долгосрочных клиентов АЛРОСА ALRS, не вошла в него на контрактный период 2018-2020 годов. В "Руиз Даймондс" говорят, что могут заключить долгосрочный контракт с АЛРОСА только после ожидаемого обнуления НДС на алмазы.

- Вклады растеклись по банкам - Санация Промсвязьбанка PSBR оживила рынок сбережений. В декабре 2017 года отмечался аномально высокий приток вкладов даже для традиционно лучшего по этому показателю месяца в году.

- Резервная гарантия - Добровольные пенсионные программы предлагают страховать. Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) предлагает введение системы гарантирования для добровольных и корпоративных видов пенсионного обеспечения.

- ОАО РЖД доедет до "Мертвой коровы" - Российские компании претендуют на проекты в Аргентине. Аргентина продемонстрировала заинтересованность в участии российских транспортных и энергетических компаний в проектах в стране.

- Карелию отправили к Чечне и Туве - Регион лишили оптового энергорынка. Правительство продолжает сужать энергорынок: с 1 апреля тарифы вместо рыночных оптовых цен на электроэнергию на пять лет вводятся в Карелии.

- Операторы связи прошли тест на скорость - Скорость мобильного интернета в России оказалась самой высокой у "МегаФона" MFON, а фиксированного - у уральского провайдера "ЭР-Телеком", оценила американская Ookla на основе приложения Speedtest. С методикой измерений согласны не все компании.

- Bayer постоит за патент - Компания подала в суд на "Нативу" из-за ее дженерика. Немецкий фармацевтический концерн Bayer подал иск к российской "Нативе", обнаружив, что та зарегистрировала дженерик его противоопухолевого препарата, не дождавшись окончания срока действия патента.

- "Щука" стала кусаться - ТЦ ввел новые правила для арендаторов. Московский ТЦ "Щука", чьим владельцем с конца 2017 года считается связанная с "Роснефтью" ROSN структура, требует от арендаторов внести новые обеспечительные платежи по действующим договорам аренды.

- Акционеры "Дикси" сдают пакеты - Крупнейший миноритарий "Дикси", Prosperity Capital Management (PCM), договорился с компанией об условиях продажи принадлежащих ему не менее 20% ее акций. На их выкуп будет направлено около 8,5 млрд руб.

ВЕДОМОСТИ

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- Российская промышленность завершила год рецессией - Надежды правительства, что весенний рывок российской промышленности окажется не аномалией, а началом ускорения, оказались тщетными. В IV квартале 2017 г. российские предприятия сократили выпуск на 1,7% в годовом выражении, констатировал Росстат.

- Главный следователь Москвы назван соучастником в деле о взятке от вора в законе - При оглашении обвинительного заключения в отношении бывшего начальника управления собственной безопасности Следственного комитета России (СКР) Михаила Максименко гособвинитель Борис Лактионов назвал руководителя Главного следственного управления (ГСУ) СКР по Москве Александра Дрыманова среди лиц, освобождавших за взятку из СИЗО криминального авторитета Андрея Кочуйкова.

- Российскую судебную систему ждут нововведения из прошлого - Полномочия председателей судов ограничат двумя сроками. Президент Владимир Путин во вторник рассказал судьям, какие нововведения ждут российскую судебную систему.

- Когда произойдет следующий финансовый кризис? - Рынки и денежная политика оторвались от экономики, опасаются эксперты в Давосе. Обжегшись на молоке, финансисты, собравшиеся на саммите Всемирного экономического форума в Давосе, дуют на воду. Руководители ведущих банков и инвестфондов обеспокоены не столько стремительным взлетом фондовых рынков, сколько самоуспокоенностью инвесторов.

- "Почта банк" – digital-банк с человеческим лицом" - Президент-председатель правления "Почта банка" Дмитрий Руденко рассказывает, сколько пенсионеров обслуживает банк, на каких комиссиях зарабатывает и как учит почтальонов на банковских работников.

- Мэрия назвала топ-10 застройщиков Москвы - В прошлом году в Москве было сдано в эксплуатацию 8,5 млн кв. м недвижимости, из них 3,42 млн кв. м жилья, рассказал "Ведомостям" руководитель департамента градостроительной политики города Сергей Левкин. На долю пяти крупнейших застройщиков приходится около 45% введенного жилья – 1,54 млн кв. м, следует из данных, предоставленных стройкомплексом Москвы.

- Volkswagen начинает экспорт двигателей российского производства - Поставки за рубеж позволят загрузить почти треть мощностей моторного завода компании. В этом году Volkswagen намерен поставить на экспорт 40 000 двигателей, сообщила компания. Проект стал возможен благодаря смягчению таможенного регулирования, говорится в пресс-релизе.

- Частное дело "Дикси" - Крупный российский ритейлер "Дикси" договорился с миноритариями – фондами под управлением Prosperity Capital Management – о выкупе их акций, сообщили обе компании. Цена выкупа составит 340 руб. за акцию – по такой же цене ритейлер в прошлом году проводил обратный выкуп бумаг с биржи.

- Минэнерго выступило против поддержки зеленой энергетики за счет крупных потребителей - После 2024 года отрасль должна развиваться на рыночных принципах. С 2024 г. возобновляемая энергетика (ВИЭ) должна развиваться по рыночным принципам и на основе стимулирования спроса на электроэнергию, следует из письма Минэнерго в правительство от 29 декабря.

- "Детский мир" открывает супермалые магазины - Крупнейший в России продавец товаров для детей – "Детский мир" начал открывать магазины в новом для себя "супермалом" формате. Об этом "Ведомостям" рассказал гендиректор группы компаний Владимир Чирахов. Первый такой магазин открылся в Подмосковье в декабре 2017 г.

- ВТБ потерял контроль над "Почта банком" - Предправления "Почта банка" Дмитрий Руденко под конец прошлого года стал его акционером. Из документов банка следует, что 28 декабря он купил две акции "Почта банка" у группы ВТБ, которой принадлежало до этого 50% плюс 1 акция. Теперь ВТБ и "Почта России" владеют банком на паритетной основе – у них по 50% минус 1 акция.

- Денежный перевод с Дальнего Востока - "Почта банк" – партнер Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ) и получил от него льготный депозит на 3 млрд руб. (ставку банк не раскрывает). На эти деньги "Почта банк" должен выдавать дешевые кредиты людям, захотевшим получить на освоение от государства гектар на Дальнем Востоке. По таким займам ставка составляет 8,5 или 10,5%.

- Чиновники смогут брать взятки криптовалютами - Минтруд разрешил им не отчитываться о покупке и владении криптовалютами. В конце декабря Минтруд выпустил рекомендации по предоставлению сведений о доходах и имуществе чиновников и членов их семей за 2017 г. В справке о доходах чиновникам не нужно будет указывать виртуальные валюты. Минтруд сообщил, что криптовалюты не включены потому, что сейчас они никак не регулируются законами.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

- Судный день - Каждый третий рубль на верфях ОСК в 2018 году обеспечат гражданские заказы. Об этом на "Деловом завтраке" в "РГ" заявил президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

- Деньги без цели - Каждый пятый россиянин имеет в своем кошельке минимум одну кредитную карту. При этом более половины оформляют "кредитки" без особой цели. Как считают эксперты, такого рода любовь к займам может быть опасна.

- Годы берут свое - Власти готовят бонусы для самозанятых мам и молодежи, а также для людей из социально незащищенных слоев. Самозанятые будут платит транзакционные налоги - процент с дохода от услуги и платежа.

- Серебряный возраст - Глава департамента соцзащиты Москвы Владимир Петросян на "Деловом завтраке" в "РГ" рассказал о городских доплатах к пенсии, путевках для ветеранов и помощи семьям с детьми.

- Фемида в новом формате - Владимир Путин рассказал о планах судебной реформы. Независимая судебная система - условие развития демократичного государства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, поздравляя Верховный суд с юбилеем. Он рассказал о будущем российских судов.

- Покажут класс - Школьники поставят оценки финалистам "Лидеров России". Сочинские школьники поставят оценки за одно из заданий финалистам конкурса "Лидеры России", заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Большинство финалистов относятся к руководителям высшего и среднего звена, рассказали организаторы, представляя итоги региональных полуфиналов.

- Накажут, но не осудят - Благодаря инициативам Верховного суда России как принятым, так и рассматриваемым, число осужденных в стране может сократиться на сто тысяч человек и больше. Таковы минимальные оценки экспертов.

- Футбол и космос - Президент Аргентины Маурисио Макри приехал с первым официальным визитом в Россию, которая стала стартовым пунктом его международного турне. С Владимиром Путиным он обсудил широкий спектр тем - от футбола до сотрудничества в космосе.

- Без перехода на личности - О конфликте "вахтанговцев" и Юрия Полякова. Статс-секретарь - заместитель министра культуры РФ Александр Журавский прокомментировал ситуацию, возникшую вследствие высказывания председателя Общественного совета министерства культуры Юрия Полякова о репертуаре Вахтанговского театра и его художественном руководителе Римасе Туминасе, и ответного открытого письма актеров и директора Вахтанговского театра Юрию Полякову.

- Доверенные звезды - Центризбирком зарегистрировал еще одну группу доверенных лиц кандидата в президенты России Владимира Путина. Ранее его избирательный штаб утвердил в этом статусе 259 представителей. Теперь их стало 430.

- Резерв высокой пробы - Золотой запас РФ с 2008 года вырос в четыре раза. По объемам закупок российский ЦБ сохраняет лидерство шестой год подряд, а от вхождения в топ-5 стран по накопленному размеру резерва его отделяют пять тонн.

- Бак заправился акцизом - ФАС: Доля налогов в цене литра бензина - 65 процентов. Раскрыты причины роста цен на бензин.

- Нарисуй или проиграешь - ОНФ объявил конкурс предвыборных плакатов. Общероссийский народный фронт (ОНФ) совместно с Музеем современной истории России объявил конкурс на лучший плакат, посвященный предстоящим выборам президента. Принять участие в нем смогут все желающие.

- Борьба с мошенниками - Андрей Исаев: Признаки незаконной операции будут определяться ЦБ. На минувшей неделе Государственная Дума в первом чтении приняла два важных финансовых законопроекта. Первый касается сберегательных книжек и сертификатов на предъявителя. Второй направлен на защиту владельцев денежных счетов от несанкционированного списания денег.

- Пустят на дрова - Россияне смогут собирать валежник для собственных нужд без угрозы уголовного наказания. Новый законопроект спасет граждан от переплаты за дрова и поможет очистить лес от захламления.

- Погибших не будет - Почти в каждом втором ДТП регистрируются недостатки улично-дорожной сети. Стратегия безопасности дорожного движения на 2018-2024 годы, подписанная премьер-министром Дмитрием Медведевым, документ важный и амбициозный. В нем провозглашается стремление к нулевой смертности на дорогах к 2030 году.

- Медиацентр сообщает - 25 января в "РГ" расскажут о законе о "черных списках" авиадебоширов. 25 января (четверг) в 12:00 в медиацентре "Российской газеты" состоится пресс-конференция на тему: "Безопасность полетов: закон о "черных списках" авиадебоширов принят - нарушения продолжаются".

- Будет апрель, вы уверены? - Директор Гидрометцентра назвал регионы, в которых началось потепление. Аномальные морозы сковали страну. Таких холодов давно не видели даже в закаленных низкими температурами Сибири и Якутии. Директор Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал "Российской газете", когда ждать потепления.

- Отдали имущество - Прокуроры и следователи получат новые квартиры и пенсии. В генпрокуратуре корреспонденту "РГ" рассказали о том, как будет работать новый закон о жилищном обеспечении прокуроров и следователей.

- Не смешно - Скандальный видеоролик, снятый чиновниками минлесхоза Оренбургской области, стал причиной увольнения всего руководства ведомства. Постов лишились министр и три его заместителя.

- Спрос на оружие - Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что страны Юго-Восточной Азии проявляют интерес к ракетным системам С-400. В прошлом году приобрести С-400 у России решили Турция и Саудовская Аравия.

- Не один дома - КС РФ запретил судам разделять семьи, если право на внеочередное предоставление жилья связано с наличием ребенка-инвалида. По мнению судей, статья 57 Жилищного кодекса не противоречит Конституции, но нуждается в уточнениях.

- В расцвете силы - Россия оказалась на 26-м месте в списке лучших стран мира. Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира 2018 года, составленном журналом US News & World Report. Одну из самых высоких оценок страна получила по показателям военной мощи и политического влияния, одну из низших - по показателям открытости для бизнеса.

- Дело за малым - Число малых и средних предприятий в России выросло на треть. За два последних года число малых и средних предприятий в России выросло на треть. Казалось бы, хорошо. Вот только число работников в этом секторе за тот же период уменьшилось с 18 до 16 миллионов человек, показала проверка Счетной палаты.

- Путевки для бандитов - Военный суд рассматривает дело о помощи террористам. В Московском окружном военном суде во вторник начался процесс по уголовному делу в отношении коммерческого директора одной из подмосковных фирм Шамиля Нурмагомедова. Он обвиняется в финансировании запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".

- На темной стороне - Мосгорсуд оставил под стражей норвежца, обвиняемого в шпионаже. Гражданина Норвегии оставили под арестом в СИЗО "Лефортово".

- Чтобы ехало - В Подмосковье повысят зарплату водителям общественного транспорта. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил поднять водителям общественного транспорта зарплату.

- Шоу с масками - СК возбудил уголовное дело против полицейских, отпустивших бандитов. Подразделение Следственного комитета в подмосковном городе Королеве обвинило двоих сотрудников полиции в злоупотреблении должностными полномочиями, "повлекшем тяжкие последствия". Это очень нехорошая уголовная статья, которая грозит серьезным сроком в колонии.

- Возвращение балерины - Активисты просят вернуть "дому под юбкой" исторический вид. В Москве началась операция "Возвращение балерины". Так историки, москвоведы и архитекторы шуточно прозвали свою кампанию в социальных сетях, где просят придать "дому под юбкой" на Тверской улице первоначальный вид. Иначе говоря, вернуть на ротонду скульптуру, исчезнувшую оттуда 60 лет назад.

- Окончательный расчет - Ссора бизнесменов в Подмосковье закончилась перестрелкой. Корреспонденту "РГ" в подмосковном подразделении Следственного комитета РФ рассказали подробности драмы в Реутове. По предварительной версии, там два бизнесмена выясняли отношения со стрельбой.

- Детский лагерь - под розлив - В Подмосковье изъяли 15 тонн поддельного алкоголя. Подпольный цех, где производили, разливали и хранили поддельные алкогольные напитки, организовали мошенники на территории бывшего подмосковного детского лагеря в деревне Серково.

- Бронежилеты провозили тайно - Оренбургские таможенники совместно с пограничниками на пункте пропуска "Маштаково" на российско-казахстанской границе задержали грузовик с бронежилетами. В грузовике, следующем в Казахстан, было обнаружено 186 бронежилетов "Модуль-3М" стоимостью почти 2 миллиона рублей.

- Сломался на грузовике - Начальника УГИБДД по Кировской области заподозрили в регистрации нелегальных "КамАЗов". Сотрудники полиции и УФСБ задержали начальника регионального УГИБДД Александра Плотникова в его рабочем кабинете по делу о мошенничестве при регистрации грузовых автомобилей.

- Банька по-серому - Дачники получат льготу только на одну хозяйственную постройку. Минфин России разъяснил, что все нежилые строения, в том числе летняя кухня и баня, расположенные на земельном участке, предоставленном для ведения садоводства, признаются хозяйственными строениями и облагаются имущественным налогом.

- Дорогая родня - Басманный районный суд Москвы признал виновной гражданку США Жанну Булах в хищении из бюджета Московской области 11 миллиардов рублей. И заочно приговорил ее к 11 годам колонии.

- Что сказал прокурор - На процессе по делу полковника СКР Максименко прозвучало новое имя. Громкий резонанс вызвало заседание Мосгорсуда по делу начальника УСБ СК РФ Михаила Максименко, обвиняемого во взятке от Захария Калашова, известного в криминальном мире как Шакро Молодой.

- Палестина пошла по миру - Автономия ищет в России замену деньгам США. России следует увеличить взносы в палестино-израильское урегулирование, считает секретарь Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ Пьер Кренбюль.

- Назад к реализму - Новая Оборонная стратегия США официально нацеливает Пентагон на противостояние Китаю и России. Кого-то это, возможно, даже порадует - "холодная война" вспоминается как время, когда все было довольно понятно. Однако история не повторится.

- Уволили за плохие шутки - В Шотландии робота-консультанта в продуктовом магазине уволили через неделю после начала работы. Эксперимент, проводимый Университетом Хериота-Уатта и корпорацией Би-би-си, провалился: машина, несмотря на то что в ее память загрузили данные о сотнях товаров, не могла помочь покупателям найти необходимое им.

- Великую стену-2 сделают из металла - В Китае построят "Великую стену-2". Именно так журналисты назвали амбициозный проект, который должен быть реализован в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР), где большинство населения составляют исповедующие ислам уйгуры.

- "Провокация и ошибка" - Утверждение в Латвии реформы, предполагающей перевод всех школ страны на государственный язык, является "огромной ошибкой латвийского правительства". Об этом заявил мэр Риги Нил Ушаков.

- Воля без маринада - Московская Торгово-промышленная палата призвала бизнес-сообщество столицы принять участие в выборах главы государства. Это заявление огласил президент МТПП Владимир Платонов, его поддержали участники актива. Появилась даже идея звать народ на участки с помощью световых табло на такси.

- Ласковый и нужный зверь - Во вторник в Липецк прибыла "Газель" с особо ценным грузом из Москвы. В кузове - два бездомных медведя, которых в начале осени выбросили на улицу. Малюток Мишу и Машу выходили в Центре реабилитации диких животных под Яхромой, а региональный зоопарк с удовольствием дал подросшим малышам новый кров.

- Неприемный покой - Следователи выясняют причину смерти беременной женщины после отказа в госпитализации. В Симферополе родственники 21-летней девушки обвинили сотрудников Республиканской клинической больницы им. Семашко в том, что они выгнали ее ночью на мороз, отказав в госпитализации, что в итоге и привело к трагедии.

- Отважная Наталия - Губернатор Пермского края Максим Решетников направил в адрес президента РФ Владимира Путина представление к государственной награде учителя пермской школы N 127 Наталии Шагулиной, защищавшей своих учеников во время нападения подростков с ножами.

- Северная Венеция - Дом N 9/30 по 9-й Советской имеет все шансы пополнить список петербургских "достопримечательностей". В разгар зимы в подвале здания "открыли навигацию" - жильцы проплыли на лодке по затопленным помещениям и сняли свои злоключения на видео.

- Собянин: Число ДТП с выездом на встречную полосу сократилось в Москве в 2,5 раза - В Москве в 2,5 раза сократилось число ДТП с выездом на встречную полосу. Этот факт отметил мэр Москвы Сергей Собянин во вторник на заседании президиума правительства Москвы, где обсуждались итоги работы комплекса городского хозяйства в 2017 году.

- Не цель, а средство - Что ожидает рынок криптовалют в 2018 году. Криптовалюты в 2018 году могут все же пойти по пути их использования как платежного средства, ради чего они и создавались, а не инструмента для инвестирования, допускают аналитики, опрошенные "Российской газетой".

- Семейное дело - Начинается выдача кредитов по программе семейной ипотеки с государственной поддержкой. У нее много деталей, о которых следует знать потенциальному заемщику.

- Штраф закатают в асфальт - Нарушители ПДД заплатят в дорожные фонды регионов. Штрафы за нарушения Правил дорожного движения (ПДД) будут перечисляться исключительно в региональные дорожные фонды.

- Доходы прямо по курсу - В 2018 году Фонд национального благосостояния может пополниться на несколько десятков миллиардов долларов. Такие прогнозы дают аналитики, опрошенные "Российской газетой".

- Закон Нобеля - О том, чем живет Физический институт РАН и есть ли сегодня работы, которые могут претендовать на Нобелевскую премию, рассказал его директор, член-корреспондент РАН Николай Колачевский.

- Тормоз для катастрофы - Компьютер опередит водителя. Мгновенно нажать на тормоз или повернуть руль автомобиля, чтобы избежать катастрофы, может специальная система управления, созданная японскими учеными.

- Пьянство в крови - Сибирские ученые впервые в мире изучили эволюцию генных сетей, связанных с различными заболеваниям. Так, тягу к никотину и алкоголю объяснили тем, что они вмешиваются в базовые метаболические процессы, которые кодируются древними генами.

- Бросит в дрожь - Можно ли остановить глобальное потепление? Прошлый год стал одним из самых жарких за всю историю 135-летних наблюдений за погодой. Совсем рядом с ним 2016 и 2015 годы. Причем эта тройка вырвалась в абсолютные лидеры. Но у 2017 года есть своя особенность - потепление в равной степени затронуло практически всю Землю.

- Ждут у моря - Остановку общественного транспорта в Волгограде обклеили репродукциями картин Ивана Айвазовского. В случае позитивных отзывов жителей власти продолжат украшать павильоны шедеврами классиков живописи.

- Толковая работа - Специалисты СПбГУ составили интегрированную лексикографическую базу данных, в которой собраны около 200 тысяч слов русского языка. Электронный словарь содержит множество примеров и частые ошибки в употреблении слов.

- Свежая голова - Михаил Хазин, экономист, публицист: Кредитные карты - один из самых востребованных банковских продуктов. Современные реалии без них представить уже не возможно. Теперь мы занимаем "до зарплаты" не у друзей и родных, а у банков.

ИЗВЕСТИЯ

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- 500 учителей по финграмотности приступили к работе - Тьюторы начали готовить преподавателей в российских школах. Педагогов российских школ стали обучать основам финансовой грамотности. Этим занялись 500 тьюторов. Их подготовили специалисты из Минобрнауки и Банка России.

- В правительстве поспорили о бесплатных лекарствах - Минэкономразвития раскритиковало проект Минздрава о льготных препаратах для сердечников. Хронические больные должны стать категорией граждан, которой положены бесплатные лекарства. На этом настаивает Минздрав в последней версии стратегии по формированию здорового образа жизни. Инициативу раскритиковали в Минэкономразвития. Там пояснили, что на расширение обязательств государства по льготному обеспечению пациентов медикаментами сейчас нет денег.

- Пикник на обочине - Где стричься, стирать вещи и смотреть кино, если ты бездомный. Зимой в метро, на вокзалах, вблизи торговых центров нередко можно встретить бездомных. Кого-то легко идентифицировать по неприятному запаху или неопрятному внешнему виду, но многие не выделяются в толпе и никак себя не выдают. В этом заслуга благотворительных центров, занимающихся социальной помощью.

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РБК RBCM daily

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