ОПЕК+ в июне вряд ли изменит курс венской сделки - министр энергетики Саудовской Аравии

ДАВОС, 24 янв /ПРАЙМ/. Страны-участницы соглашения о сокращении добычи нефти (ОПЕК+) "очень маловероятно" в июне изменят курс венской сделки, сообщил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

"То, что я увидел на министерской встрече в Омане - это то, что все придерживаются курса на 2018 год. Мы в июне посмотрим отчеты по мониторингу рынка нефти ... все это будет хорошим источником для принятия дальнейших шагов. Но я думаю, что очень и очень маловероятно, что мы поменяем курс сделки", - сказал он, выступая на сессии в рамках экономического форума в Давосе.

В декабре министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи заявил, что страны ОПЕК+ на общей встрече в июне объявят о том, как будет выглядеть стратегия выхода из венских договоренностей. До этого о возможности рассмотрения выхода из сделки в июне заявил бывший министр нефти Кувейта Эссам аль-Марзук. Он отмечал, что страны ОПЕК+ могут выйти из венского соглашения до конца 2018 года.

В воскресенье в Омане прошло седьмое заседания министерского комитета по мониторингу реализации сделки ОПЕК+. По итогам декабря прошлого года страны-участницы соглашения выполнили свои обязательства по сделке на рекордные 129%, в среднем за весь 2017 год – на 107%.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. В ноябре прошлого года страны ОПЕК+ решили продлить соглашение до конца 2018 года.