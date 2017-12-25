Бумаги компаний РФ закрыли торги в Лондоне в основном ростом

МОСКВА, 24 янв /ПРАЙМ/. Бумаги российских компаний в среду завершили торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно в "зеленой зоне", свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" ROSN выросла на 2,9% - до 6,1 доллара, "Лукойла" LKOH - поднялась на 0,89%, до 68,24 доллара, "Новатэка" NVTK - на 0,83%, до 133 долларов. Бумаги "Газпрома" GAZP подорожали на 0,69% - до 5,25 доллара, "Газпром нефти" - на 1,69%, до 24 долларов.

Стоимость бумаг "Норникеля" увеличилась на 2,44% - до 20,18 доллара, НЛМК - сохранилась на уровне предыдущего закрытия в 26,9 доллара, "Северстали" CHMF - опустилась на 0,12%, до 16,41 доллара.

Бумаги ВТБ снизились в цене на 1,09% - до 1,9 доллара, Сбербанка SBER - подорожали на 1,44%, до 18,98 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", поднялась на 0,95%, до 21,25 доллара.

Расписки "Магнита" MGNT подешевели на 0,19% - до 26,65 доллара, "Ленты" - подскочили на 4,38% до 7,15 доллара. Стоимость бумаг АФК "Система" AFKS уменьшилась на 0,53% - до 4,48 доллара.