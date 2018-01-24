Новак переговорил с главой Минэнерго США на полях форума в Давосе

ДАВОС (Швейцария), 24 янв /ПРАЙМ/. Министр энергетики России Александр Новак переговорил с главой Минэнерго США Риком Перри в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

"Мы здесь в кулуарах переговорили, пока ждали (начала сессии - ред.)", - сказал Новак, отвечая на вопрос, будет ли он проводить встречу на полях форума с Перри.

Новак и Перри вместе выступали на сессии "Новое равновесие в энергетике" (The new energy equation - ред.). В сессии также принимали участие министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих и министр нефти и природного газа Индии Дхармендра Прадхан.

48-й Всемирный экономический форум проходит в Давосе до 26 января. Накануне форума Новак не исключал возможность встречи с Перри в Давосе.

Ранее в среду возглавляющий российскую делегацию в Давосе вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что американцы избегают представителей делегации РФ на форуме, "прячутся от реальных обсуждений".