США стоило бы принять участие в консультациях Форума стран-экспортеров газа - Новак

ДАВОС (Швейцария), 24 янв /ПРАЙМ/. США стоило бы принять участие в консультациях Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ), заявил министр энергетики РФ Александр Новак в выступлении на сессии Всемирного экономического форума в Давосе.

Новак напомнил, что участники сделки ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи договорились продолжить сотрудничество после окончания действия договоренностей, так как это может дать позитивные результаты в сотрудничестве.

"В газовой отрасли у нас есть такая кооперация в рамках Форума стран-экспортеров газа, где собирается 13 или 14 стран, которые входят в этот форум и обсуждают, что происходит на рынке газа. Там нет договоренностей никаких, о добыче или разделе рынков, но это очень полезно. Что касается газовой сферы, коллега слева (министр энергетики США Рик Перри - ред.), вот мы вместе сидим рядом, было бы полезно, поскольку США стали на сегодняшний день, в 2017 году впервые стали экспортером газа, принять участие, в том числе, и в таких же обсуждениях, консультациях, направленных на позитив, на то, чтобы развивать рынки, создавать условия для развития этих отраслей", - сказал министр энергетики РФ.

"Все вместе, я думаю, мы могли бы сделать гораздо больше", - подытожил он.

ФСЭГ - международная межправительственная организация, объединяющая ведущих мировых экспортеров газа. Ее членами являются Алжир, Боливия, Венесуэла, Египет, Иран, Катар, Ливия, Нигерия, Объединенные Арабские Эмираты, Россия, Тринидад и Тобаго, Экваториальная Гвинея. Статус наблюдателей имеют Ирак, Казахстан, Нидерланды, Норвегия, Оман, Перу и Азербайджан. Страны-члены ФСЭГ обладают 67% мировых запасов газа.

Всемирный экономический форум проходит в Давосе с 23 по 26 января. На протяжении всех дней форума в Давосе будет работать официальная российская резиденция, "Русский дом", которая объединит лидеров бизнес-сообщества, известных политиков, экономистов, а также ученых и представителей творческих профессий. Официальную правительственную делегацию возглавляет вице-премьер Аркадий Дворкович.