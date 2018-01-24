Глава Минэнерго Саудовской Аравии ожидает подходящих условий для IPO Saudi Aramco в 2018 г

ДАВОС (Швейцария), 24 янв -РИА Новости/Прайм. Глава Минэнерго Саудовской Аравии Халид аль-Фалих надеется, что рыночные условия для IPO Saudi Аramco в 2018 году будут подходящими.

"Мы надеемся, что 2018 год будет подходящим временем, но мы должны убедиться, что рынок готов. Мы готовы к листингу", - сказал аль-Фалих журналистам в кулуарах форума в Давосе.

Он также отметил, что решение, на какой бирже проводить IPO, пока не принято.

Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) планирует провести IPO во второй половине 2018 года. Глава компании Амин Нассер говорил осенью прошлого года, что компания рассматривает возможность размещения на международных биржах - NYSE, LSE, Токийской Гонконгской. При этом последнее слово по срокам и месту проведения IPO будет за акционерами компании.

Saudi Aramco была основана в 1933 году. Штаб-квартира расположена в Дахране. Компания контролирует практически все нефтедобывающие мощности Саудовской Аравии.