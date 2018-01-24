Министр энергетики России признался, что санкции простив РФ "немного напрягают"

ДАВОС (Швейцария), 24 янв /ПРАЙМ/. Министр энергетики РФ Александр Новак в выступлении на сессии Всемирного экономического форума в Давосе признался, что западные санкции против России "немного напрягают", но отметил, что они дали толчок для развития промышленности РФ.

"Конечно, объективно говоря, они немного напрягают, санкции. Мы живем последнее десятилетие в рыночной экономике, чтобы не было такого вмешательства в работу бизнеса и так далее. Когда бизнес все время должен оглядываться, думать, введут ли санкции или как это воспримут некоторые, кто следит за этим, конечно это напрягает. И с точки зрения инвестиционного, морального отношения есть в этом определенные минусы", - сказал Новак.

Он также отметил, что санкции мешают решению глобальных экономических проблем, однако конкретно для России они сыграли и положительную роль.

"Санкции не дают возможности решать глобальные экономические проблемы, это надо понимать. Что касается России, честно говоря, мы благодаря санкциям получили дополнительный импульс для развития своей промышленности и для того, чтобы перенаправить инвестиционные потоки на загрузку своих предприятий", - объяснил он.

Экономические санкции стран Запада против РФ были введены в 2014 году. Президент США Дональд Трамп в начале августа прошлого года подписал закон, предполагающий расширение ряда секторальных санкций против экономики РФ. Ожидается, что доклад о возможных новых санкциях будет опубликован 29 января.

Всемирный экономический форум проходит в Давосе с 23 по 26 января. На протяжении всех дней форума в Давосе будет работать организованная "Росконгрессом" официальная российская резиденция, "Русский дом", которая объединит лидеров бизнес-сообщества, известных политиков, экономистов, а также ученых и представителей творческих профессий. Официальную правительственную делегацию возглавляет вице-премьер Аркадий Дворкович.