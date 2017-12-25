РФ и ЕК обсудили в Давосе увеличение поставок газа по "Северному потоку-1"

ДАВОС, 24 янв /ПРАЙМ/. Глава Минэнерго РФ Александр Новак обсудил в среду с вице-президентом Еврокомиссии по энергосоюзу Марошем Шефчовичем увеличение поставок газа по газопроводу "Северный поток-1".

"Об увеличении объемов поставок по газопроводу "Северный поток-1", - сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24" в кулуарах экономического форума в Давосе, рассказывая о подробностях беседы с Шефчовичем.

"Северный поток" — экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море. Мощность двух ниток составляет 55 миллиардов кубометров газа в год. Оператором проекта является совместное предприятие Nord Stream AG ("Газпром" GAZP— 51%, Wintershall и E.ON — по 15,5%, Gasunie и ENGIE — по 9%).