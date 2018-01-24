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Спрос на нефть в ближайшие 25 лет вырастет на 20 млн баррелей в день - аль-Фалих


Энергосети / Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 24 янв /ПРАЙМ/. Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих считает, что спрос на нефть в ближайшие 25 лет вырастет на 20 миллионов баррелей нефти в день.

"Я думаю, что в ближайшие 25 лет мы увидим рост спроса на 20 миллионов баррелей в день", - сказал он, выступая на сессии в рамках экономического форума в Давосе.

Согласно прогнозам Международного энергетического агентства (МЭА), рост спроса на нефть в мире к 2040 году увеличится на 12% - до 104,9 миллиона баррелей в сутки.

Всемирный экономический форум проходит в Давосе с 23 по 26 января. На протяжении всех дней форума в Давосе будет работать организованная "Росконгрессом" официальная российская резиденция, "Русский дом", которая объединит лидеров бизнес-сообщества, известных политиков, экономистов, а также ученых и представителей творческих профессий. Официальную правительственную делегацию возглавляет вице-премьер Аркадий Дворкович.

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