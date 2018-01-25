Кабмин РФ рассмотрит проекты об усилении ответственности за нарушения в недропользовании

МОСКВА, 25 янв /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит законопроекты об усилении административной ответственности за правонарушения в сфере недропользования, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"На заседании планируется рассмотреть... вопросы о проектах федеральных законов "о внесении изменений в статью 46 Федерального закона "об охране окружающей среды" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" и "о внесении изменений в кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части усиления ответственности за нарушение требований экологической безопасности при проведении работ в сфере недропользования", — говорится в сообщении.

Документы, в частности, предлагают установить административную ответственность за правонарушения, связанные с отказом от выполнения требований закона по предупреждению и ликвидации разливов нефти. Помимо этого, к таким нарушениям документы предлагают отнести отказ от предоставления информации о мероприятиях по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.

Ответственность будет также наступать за предоставление недостоверных сведений или за отказ от выполнения требований органов власти, осуществляющих государственный экологический надзор.

Кроме этого, законопроекты устанавливают уведомительный порядок утверждения плана предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на сухопутных территориях по аналогии с федеральными законами "О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне РФ" и "О континентальном шельфе РФ".