Дайджест российских СМИ – 25 января

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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

- На тех напали - Законодательство о техосмотре ждут серьезные преобразования - "Ъ" стали известны подробности масштабной реформы техосмотра автомобилей, инициированной Минэкономики по поручению президента РФ. Серьезные перемены ждут автовладельцев и операторов ТО. Первых начнут штрафовать, используя дорожные камеры, за управление машиной, которая не прошла ТО. А если такой автомобиль попал в ДТП, причиной которого стала неисправность, страховщики получат право регрессного иска к его владельцу. Технических экспертов и вовсе будут сажать в тюрьму за мошенничество с диагностическими картами.

- Работа в России с небольшими вариациями - Студенты самых востребованных вузов теряют интерес к международным работодателям - Российская компания Future Today вчера опубликовала рейтинг "Лучшие работодатели-2017", построенный на опросах почти 20 тыс. студентов под контролем крупнейших работодателей, а также встречный рейтинг факультетов, на студентов которых ориентируются наиболее популярные наниматели. Российские компании постепенно вытесняют международные из топ-30 работодателей, при этом направления обучения выпускников, которые наиболее востребованы рынком, практически не меняются — это экономические, технологические и математические факультеты ведущих вузов. Исследование важно как для понимания рынком настроений потенциальных сотрудников, так и для выбора ими направлений обучения.

- "Роскосмос" нацеливают на шельф - У "Газпрома" GAZP появится новый поставщик оборудования - Как выяснил "Ъ", ключевые предприятия "Роскосмоса", занимающиеся ракетной техникой, намерены заменить "Газпрому" иностранных поставщиков добычного оборудования. Но большинство опытных образцов должны быть разработаны лишь к 2020 году. Кроме того, в "дорожной карте", подписанной "Газпромом" и "Роскосмосом", не до конца определены источники финансирования: по данным "Ъ", в правительстве рассчитывают на то, что часть средств выделят ВЭБ или сам "Газпром".

- Депутаты собирают молодым на ипотеку - Высокие первоначальные взносы тормозят социальные госпрограммы - В Госдуме начинают обсуждать проблему высокого первоначального взноса по государственным ипотечным программам, который отсекает большое число молодых семей. Инициаторы дискуссии рассчитывают убедить профильные ведомства и депутатов в том, что нужно хотя бы в рамках спецпрограмм дать заемщикам выбор субсидировать ставки или первоначальный взнос. Но ряд экспертов считают, что это приведет к снижению платежной дисциплины заемщиков, предлагая другие варианты повышения доступности ипотеки.

- Триста миллионов зальют в водопровод - Банк БРИКС может предоставить России кредит на модернизацию ЖКХ - Новый банк развития БРИКС предварительно одобрил предоставление России займа на сумму около $300 миллионов на модернизацию ЖКХ. Эти средства будут направлены на развитие систем водоснабжения и водоотведения — потребность отрасли в финансировании сейчас оценивается в 200 миллиардов рублей ежегодно. Ожидается, что соглашение будет заключено до конца февраля — выделенных денег хватит на модернизацию систем водоснабжения трех—пяти городов с населением до 500 тысяч человек.

- Торговцам госзаказом обозначили условия - Минфин начал разработку требований к электронным торговым площадкам - По данным "Ъ", Минфин начал работу над самым конфликтным документом в области закупок — требованиями к электронным торговым площадкам (ЭТП), работающим в этой сфере. За основу взят документ, подготовленный самими ЭТП еще в 2016 году, однако цифровизация сферы потребует его доработки. В частности, остается нерешенным вопрос о том, кто заплатит за подключение площадок к независимому регистратору: пока Минфин рассчитывает, что ЭТП сделают это за свой счет, ссылаясь на отсутствие в бюджете средств, что вызывает недовольство у операторов.

- Регионы еще раз заплатят за кризис - Мониторинг государственных финансов - Из-за невозможности рефинансировать дорогие облигационные выпуски прошлых лет региональные бюджеты в 2018–2023 годах потеряют около 30 млрд руб., подсчитали эксперты АКРА. Потери эти вызваны тем, что из-за существенного снижения долгосрочных процентных ставок на рынке заимствований ранее выпущенные регионами облигации сейчас стали дорогими для обслуживания и досрочного погашения.

- С высоты прожитых нот - Как Владимир Путин готовился к 80-летию Владимира Высоцкого - 24 января президент России Владимир Путин приехал на Таганку, в музей Владимира Высоцкого. Никита Высоцкий, сын поэта, и бывшая жена Владимира Высоцкого Людмила Абрамова показали президенту музей. Специальный корреспондент "Ъ" — о том, каким в этом музее он застал Владимира Высоцкого.

- Санкт-Петербург стал последним - Сопредседателей президентского штаба назовут только сегодня - Сегодня федеральный штаб Владимира Путина объявит, кто будет руководить кампанией кандидата в Санкт-Петербурге. Как и предсказывал "Ъ", сопредседателей будет четверо. При этом, по сведениям "Ъ", среди них может оказаться человек, которого ранее среди претендентов не называли. В большинстве регионов штабы были сформированы еще на прошлой неделе, а затянувший процесс в Санкт-Петербурге эксперт объясняет тем, что это "самый тяжелый регион для выстраивания устраивающих всех конструкций".

- Регионы вступили в борьбу за явку - Информировать о президентских выборах будут на заводах и дома - Регионы включились в борьбу за явку. В Москве к информированию граждан о выборах подключатся сотрудники многофункциональных центров госуслуг (МФЦ). Сотрудники МФЦ и избиркомов должны до выборов обойти "каждую квартиру", заявил вчера глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. Мобилизацией в Нижегородской области займутся через промпредприятия: их сотрудники должны будут прийти на выборы сами и привести родственников. В правительстве региона сказали, что установок по явке не давали.

- Для Никиты Белых сложилось обвинение - Экс-губернатор Кировской области может быть осужден на десятилетний срок - В среду в комнате для встреч со следователями и адвокатами СИЗО "Матросская Тишина" прошли прения сторон по делу бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых. По двум эпизодам получения взяток гособвинение запросило для него десять лет колонии строгого режима с запретом в течение восьми лет занимать руководящие должности в органах госвласти. Дополнительно обвинение требует обязать чиновника заплатить штраф в размере 100 миллионов рублей, что является для него явно неподъемной суммой. С подробностями из СИЗО — корреспондент "Ъ" Алексей Соковнин.

- Александру Бастрыкину не донесли на Александра Дрыманова - Начальник ГСУ СКР избежал и доследственной проверки, и уголовного дела - Как стало известно "Ъ", сотрудники ФСБ России, расследовавшие факты коррупции в Следственном комитете, не стали направлять председателю СКР Александру Бастрыкину материалы о возбуждении уголовного дела в отношении начальника Главного следственного управления комитета по Москве Александра Дрыманова. Таким образом, генерал-майор юстиции Дрыманов, ранее руководивший расследованием событий в Южной Осетии и на юго-востоке Украины, остался в статусе свидетеля по делу своих коллег, обвиняемых в получении взятки от вора в законе Шакро, и продолжил возглавлять ГСУ СКР.

- Минюст и Алексей Навальный поспорили в ЕСПЧ - О мотивах преследования оппозиционера - Большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) сегодня пересмотрела дело "Навальный против России" о задержаниях на митингах по просьбе обеих сторон. Минюст оспаривает ранее установленные в Страсбурге нарушения прав оппозиционера на личную свободу и свободу собраний, а Алексей Навальный требует признать мотивы властей политическими в рамках ст. 18 Европейской конвенции. Остроту процессу придает недавний прецедент ЕСПЧ по делу "Мерабишвили против Грузии", существенно расширивший практику признания дел "политическими".

- Nord Stream 2 пройдет заповедной тропой - Росприроднадзор согласовал маршрут газопровода - Строительство российского участка газопровода Nord Stream 2, несмотря на возражения экологов, пройдет через Кургальский заказник (Ленобласть). Соответствующий вариант маршрута одобрил Росприроднадзор. Компания Nord Stream 2 AG (разработчик проекта) уже представила основные направления сохранения биоразнообразия заказника, в частности, компания хочет ограничить доступ граждан в наиболее важные для охраны природы зоны заказника.

- Ученые покидают бюджетное учреждение - Глава РАН рассказал об изменении статуса академии - Российская академия наук все-таки получит новый юридический статус, заявил вчера президент РАН Александр Сергеев. Академия является сейчас ФГБУ, но глава государства Владимир Путин дал согласие, чтобы РАН имела больше полномочий. Реформа будет проходить в два этапа, рассказал господин Сергеев, и займет "не годы, а месяцы". Академики, которые ранее обратились к президенту РФ с открытым письмом, критикующим ФАНО, называют запланированные изменения "правильными, но слишком умеренными".

- Минобрнауки укрепят кадрами из администрации президента - Заместителем главы ведомства назначена замполпреда в ЦФО Ирина Потехина - Как стало известно "Ъ", замполпреда президента в Центральном федеральном округе (ЦФО) Ирина Потехина займет пост заместителя главы Минобрнауки. Она переходит в правительство после недавнего перевода полпреда президента в ЦФО Александра Беглова на аналогичный пост в Северо-Западном федеральном округе. Госпоже Потехиной может быть поручено развитие федеральных проектов профессиональной ориентации и профобразования, которые она курировала в полпредстве.

- Венесуэла решила не тянуть с переизбранием - Перенос даты выборов увеличивает шансы Николаса Мадуро на победу - В Венесуэле де-факто началась президентская кампания: действующий глава государства Николас Мадуро объявил о планах баллотироваться на второй срок. Выборы состоятся до 30 апреля, хотя изначально их планировали провести в конце года. Опрошенные "Ъ" эксперты считают, что у властей есть несколько политических и экономических причин для переноса голосования: чем раньше пройдут выборы, тем больше шансов на победу имеет господин Мадуро. Более десятка латиноамериканских лидеров раскритиковали планы властей Венесуэлы, однако те к мнению соседей прислушиваться не собираются.

- "Мы хотим восстановления добрососедства с Грузией, но не за счет интересов Абхазии и Южной Осетии" - Замглавы МИД РФ Григорий Карасин о "пределах возможного" в отношениях с Тбилиси - На следующей неделе в Праге состоятся переговоры заместителя министра иностранных дел РФ Григория Карасина и спецпредставителя премьер-министра Грузии по вопросам отношений с РФ Зураба Абашидзе. Одной из тем встречи станет имплементация соглашения 2011 года о мониторинге грузов на российско-грузинской границе. О том, как продвигается реализация этих договоренностей, а также о том, стоит ли надеяться на активизацию диалога двух стран в десятую годовщину разрыва их дипотношений, Григорий Карасин рассказал корреспонденту "Ъ" .

- Украина занялась футбольной дипломатией - Киев убеждает "европейских друзей" провести акции в его поддержку на чемпионате мира в России - Министр иностранных дел Украины Павел Климкин объявил, что власти страны решили задействовать "футбольную дипломатию". По его словам, внешнеполитическое ведомство ведет переговоры с представителями зарубежных федераций футбола и фанатских движений. Цель — добиться от них акций в поддержку Украины на чемпионате мира, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля. "Ъ" выяснял, каких конкретно шагов ждет Киев от своих партнеров и к каким последствиям это может привести, учитывая, что правила FIFA запрещают "демонстрацию политических лозунгов в любой форме".

- Льготы не пошли впрок - Госпрограмма спровоцировала рост просрочки по автокредитам - В прошлом году автокредитование показало рекордный рост. По сравнению с 2016 годом число выданных автокредитов выросло на 43%. Однако одновременно в 2017 году значительно, более чем на 20%, выросло число кредитов, просроченных более чем на 90 дней. По мнению экспертов, ухудшение качества обслуживания кредитов — следствие реализации госпрограммы автокредитования, которая стимулировала спрос на кредиты со стороны малообеспеченных граждан.

- Железные дороги ждут водные процедуры - ОАО РЖД может заняться портами и сохранить контейнерный бизнес - ОАО РЖД начало рассматривать реформу своего транспортно-логистического бизнеса. В проекте концепции развития предлагается после продажи "Трансконтейнера" TRCN создать ему альтернативу с долей рынка от 10% на базе Федеральной грузовой компании (ФГК). Саму ФГК планируется развивать за счет масштабных инвестиций — 373 млрд руб. до 2025 года. Также ОАО РЖД должно войти в портовый бизнес, автотранспортные и речные перевозки. В монополии признают, что идеи пока "сырые", а эксперты отмечают отсутствие многих вводных.

- "Татспиртпром" стек с пьедестала - Холдинг уступил первое место по выпуску водки в стране - В 2017 году на российском рынке водки поменялся лидер: "Татспиртпром" уступил Beluga Group первое место по объемам производства, сократив их на 26%. Компания объяснила ситуацию отказом от контрактного разлива в пользу своих брендов. Остальные крупные холдинги смогли воспользоваться успехами государства по борьбе с нелегальной продукцией, чтобы увеличить выпуск своей водки.

- "Глобэкс" выходит на "Связь" - Юлия Полякова о неприкаянных банках ВЭБа - Двухлетний путь безуспешных попыток продажи Внешэкономбанком (ВЭБ) своих банковских "дочек" — "Глобэкса" и Связь-банка — описан в известной песне: "Уж я к ней и так и этак, со словами и без слов, обломал немало веток, наломал немало дров". Продажа "Глобэкса" и Связь-банка как непрофильных активов заложена в стратегию ВЭБа до 2021 года и должна была состояться до конца третьего квартала 2017 года.

- Мошенники пошли по адресам - Виртуальные валюты крадут прямо на ICO - Количество кибератак на каждое ICO в минувшем году выросло десятикратно, и этот рост будет продолжаться. По мнению специалистов по киберпреступлениям, мошенники постепенно мигрируют из банковской сферы в криптовалютную, причем риски распространяются на рядовых пользователей блокчейн-систем. И наиболее опасной схемой кражи криптоактивов становится мошенничество с применением социальной инженерии.

- Недозаявочная кампания - НПФ переключаются на новые каналы привлечения клиентов - Количество заявлений граждан на перевод пенсионных накоплений, поступивших в Пенсионный фонд России (ПФР) в прошлом году, сократилось по сравнению с 2016 годом почти в два раза. Это из-за перекрытия основного канала подачи заявлений — через удостоверяющие центры (УЦ). Теперь фонды тестируют новый канал — перевод пенсионных накоплений в отделениях банков через Единый портал госуслуг (ЕПГУ). Если он заработает в полную силу, то количество заявлений, поданных в этом году, может превысить прошлогодний результат.

- В Наркомфин подселились инвесторы - Реставрировать объект Сергею Кириленко поможет Юрий Жуков - У проекта реставрации комплекса дома Наркомфина на Новинском бульваре в центре Москвы сменились инвесторы. Основное здание дома получил совладелец "Кофемании" Сергей Кириленко, развитием подконтрольного ранее структурам ВЭБа здания прачечной занялась Ikon Development, которую связывают с основателем группы ПИК Юрием Жуковым.

- Petropavlovsk не нужна железная руда - Компании требуются новые золотые активы - Новый крупный акционер Petropavlovsk казахстанский бизнесмен Кенес Ракишев намерен добиться продажи компанией 31% акций железорудной IRC и активизации сделок M&A. Об этом он заявил на встрече с другими акционерами и директорами Petropavlovsk. Аналитики отмечают, что выход из IRC — логичный шаг, но для покупок у компании сейчас недостаточно наличности.

- Нефть утекает от инвестиций - На фоне ОПЕК+ отрасль может снизить капвложения - К числу нефтекомпаний, обеспокоенных продлением сделки ОПЕК+ по сокращению добычи, присоединился ЛУКОЙЛ LKOH: его совладелец и глава Вагит Алекперов не исключил сокращения инвестпрограммы. Сложности, говорят источники "Ъ" на рынке и эксперты, могут возникнуть и у других активно инвестировавших компаний. Но государству сделка ОПЕК+ пока нравится: в этом году рост цен может принести бюджету дополнительно около 1 триллиона рублей.

- Отели выиграют на футболе - Их заполняемость останется в плюсе и после ЧМ-2018 - Положительный эффект, который окажет на гостиничный рынок чемпионат мира по футболу, может растянуться на два года. Консультанты рынка недвижимости прогнозируют, что заполняемость отелей в 2019 году окажется выше аналогичных показателей 2017 года на несколько процентных пунктов. Так же было после Олимпийских игр в Сочи.

- CarPrice выехал в регионы - Интернет-аукцион автомобилей запустил франчайзинг - Онлайн-аукцион CarPrice начал искать франчайзи в регионах: за счет новых партнеров сервис планирует оказывать услуги в 70 городах России. В других странах мира автомобильные интернет-аукционы пока не применяли такую схему развития. Инициатива CarPrice позволит узнать эффективность бизнес-модели, констатируют участники рынка.

- Чебурашку возвращают домой - Госфильмофонд согласился вернуть "Союзмультфильму" права на коллекцию - Госфильмофонд и "Союзмультфильм" разрешили многолетний спор об онлайн-правах на советскую анимацию. Их готовы передать "Союзмультфильму", что может в разы увеличить доходы студии в интернете. Впрочем, для этого сначала предстоит расторгнуть договор с компанией "Твин СП", которой Госфильмофонд уже передал эти права в 2011 году.

- ЕТК дополнил трубы проводами - Структуры Александра Карманова приобрели долю в интернет-провайдере "Цифра Один" - Владелец Евразийского трубопроводного консорциума (ЕТК) и телестудии, производящей "Дом-2", Александр Карманов вышел на рынок телекоммуникаций. Его структуры приобрели долю в подмосковном интернет-провайдере "Цифра Один", контролируемом казахстанскими инвесторами из "Алма Групп". Холдингу, за последнее время скупившему сразу несколько российских интернет-провайдеров, могли потребоваться инвестиции для их развития, полагают аналитики.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

- Московские таксисты получат ОСАГО благодаря ЧМ-2018 - Власти намерены решить их конфликт со страховщиками - Центробанк перед чемпионатом мира по футболу, который пройдет в июне – июле в России, озаботился проблемой столичных таксистов: они не могут купить полис ОСАГО. В письме в Российский союз автостраховщиков ("Ведомости" ознакомились с документом, РСА подтвердил его подлинность) ЦБ потребовал провести совещание и во вторник оно состоялось – в нем участвовали страховщики, представители таксомоторных компаний, рассказали "Ведомостям" два его участника и представители ЦБ и РСА.

- Депутатам посоветовали делиться деньгами с народом - Госдуме даны рекомендации по исправлению имиджа народных избранников - Экспертно-аналитическое управление Госдумы на этой неделе провело для помощников депутатов совещание по улучшению имиджа народных избранников и работе с обращениями граждан. Рекомендации депутатам ("Ведомости" с ними ознакомились) были составлены на основе опроса ВЦИОМа, проведенного в декабре 2017 г. по заказу руководства Думы.

- Валерий Зорькин останется председателем Конституционного суда - Президент предложит сенаторам утвердить его на новый шестилетний срок - Президент предложит Совету Федерации переназначить председателя Конституционного суда Валерия Зорькина на новый срок. Об этом "Ведомостям" рассказали несколько человек в администрации президента и судейском сообществе: документы уже подписаны Владимиром Путиным, знают собеседники. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопрос "Ведомостей". Председатель комитета Совфеда по законодательству Андрей Клишас сказал, что в верхнюю палату такие документы не поступали. Сотрудник аппарата Конституционного суда вопрос о переназначении председателя не комментировал.

- Перевозчики привыкли платить за проезд - Грузопоток на платных дорогах в 2017 году вырос на 43% - Грузопоток на платных дорогах увеличился в 2017 г. на 43%, сообщила управляющая ими госкомпания "Автодор". Одна из основных причин – ввод новых участков, объясняет "Автодор": 20 км на М3 "Украина", 28 км на М4 "Дон" и 50 км на М11 Москва – Санкт-Петербург.

- Протекционизм может дорого обойтись США - Прежде пошлины на импорт уничтожали больше рабочих мест, чем сохраняли - "Наши действия помогут создать рабочие места для американцев" – так президент США Дональд Трамп объяснил свое решение ввести пошлины на импорт солнечных панелей и стиральных машин. Ожидается, что это произойдет в ближайшие недели. Но, как показывает история, пошлины могут иметь обратный эффект.

- Конкурировать с "Новатэком" NVTK сможет только Катар - Компания готова на треть снизить себестоимость производства на "Ямале СПГ" - Зампред правления "Новатэка" Денис Храмов сообщил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что компания уменьшит стоимость строительства нового СПГ-завода, что повысит конкурентоспособность России на мировом энергетическом рынке. "Наши инженерные решения приведут к тому, – продолжал Храмов, – что помимо очень низких затрат на добычу и геологоразведку мы сможем достичь показателя затрат на сжижение [газа] менее $2 за миллион британских тепловых единиц (MBTU)".

- Renault будет выпускать в России купе-кроссовер - Производство новинки начнется на московском заводе в 2019 году - В 2019 г. на московском автозаводе "Рено Россия" начнется выпуск еще одного кроссовера Renault, рассказали "Ведомостям" три человека, знакомых с менеджерами автоконцерна. Это будет кроссовер с новым для Renault кузовом – купе, сообщают два из них: новинка будет собираться на той же платформе, что Duster, самая продаваемая модель марки в России, которую выпускает тот же московский автозавод.

- Российские туристы спешат оформить путевки в Турцию - Спрос на ранние бронирования превосходит даже рекордный 2017 год - Россияне в январе активно скупают путевки на лето в Турцию. Ранние бронирования у TUI выросли в 1,5 раза, у Tez Tour и Pegas Touristik – в 2 раза, у НТК "Интурист" – в 5,6 раза, рассказали их представители. Акции раннего бронирования на лето (скидки до 20–30% на путевки в высокий сезон) у туроператоров длятся с декабря по март-апрель, объясняет исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

- Энергокомпания, связанная с Мариной Сечиной, сообщила о банкротстве - Главный поставщик электроэнергии в Архангельской области не в состоянии обслуживать кредиты - В 2014 г. президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос смены гарантирующего поставщика электроэнергии в Архангельской области. С января 2018 г. Минэнерго лишило статуса гарантирующего поставщика "Архэнергосбыт" и передало его на 12 месяцев "Россетям". А в среду "Архэнергосбыт" сообщил о наличии у него признаков банкротства: компания оказалась не способна удовлетворить требования кредиторов по обязательствам, с момента наступления срока исполнения которых истекло три месяца, говорится в ее сообщении.

- На последний объект Stockmann в России вновь претендуют Morgan Stanley и Malltech - O1 Group Бориса Минца потеряла эксклюзивные права на покупку "Невского центра" - Несколько крупных инвесткомпаний возобновили переговоры о покупке торгово-развлекательного комплекса "Невский центр" в центре Петербурга, рассказали "Ведомостям" три консультанта, работавших со сторонами потенциальной сделки. По их словам, в наиболее продвинутой стадии переговоры с инвесткомпанией Malltech и фондом Morgan Stanley.

- Стоит ли ВТБ покупать "Возрождение" - Банк в хорошем состоянии, считают аналитики, но на сделку отведены короткие сроки, а на балансе могут оказаться и проблемные активы - ВТБ изучит перспективы покупки банка "Возрождение" братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых, заявил в среду президент госбанка Андрей Костин. "Мы пока еще не знаем, наши розничники говорят, что там может быть интерес. Но мы не очень представляем себе ситуацию в "Возрождении", мы никогда этот банк не смотрели, не анализировали", – сказал он, добавив, что Центробанк установил "достаточно жесткие сроки, когда он хотел бы видеть этот банк проданным" (цитата по "Интерфаксу"). Костин сообщил, что рассчитывает заняться этой темой, как только вернется из Давоса, где проходит Всемирный экономический форум. Есть ли другие претенденты на "Возрождение", Костин не знает.

- Люди не поднимают карты - Доля кредитных карт (без учета выданных взамен старых), которые так и не были активированы клиентом, в 2017 г. составила 24%, сообщили "Ведомостям" в бюро кредитных историй "Эквифакс". - По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в 2017 г. банки выдали 6,87 млн кредитных карт (в его статистике нет данных Сбербанка SBER). Это на 52,6% больше, чем было в 2016 г.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

- Подорожник - Сегодня "Российская газета" публикует Стратегию безопасности дорожного движения - Стратегия безопасности дорожного движения определяет основные направления деятельности различных органов власти до 2024 года по достижению небывалого пока у нас результата. А именно - намечено сократить социальные риски до 4 погибших на 100 тысяч населения. Причем это промежуточная цель. Глобальной целью поставлено к 2030 году свести аварии с погибшими к нулю.

- 13 потерянных дней - 100 лет назад Ленин подписал декрет о новом календарном стиле - Сто лет назад Владимир Ленин подписал Декрет о введении в Российской республике западноевропейского календаря. Одержимые идеей мировой революции большевики решили отречься от старого времени, по которому жила царская Россия, сделать его современным, европейским, интернациональным. Как сказано в декрете, переход на западный календарь был сделан "в целях установления в России одинакового почти со всеми культурными народами исчисления времени"... Советская страна, отправившись спать 31 января 1918 года, должна была проснуться 14 февраля. Теперь время совпадало с церковным григорианским календарем, которым пользовались католики. Но Русскую православную церковь эти перемены не коснулись: она продолжала отмечать свои праздники по старому, юлианскому календарю.

- Дело к пенсии - Пенсионеры стали основными покупателями нежилых помещений - Почти треть покупателей коммерческой недвижимости в новостройках - пенсионеры. Этот сегмент привлекает покупателей высокой доходностью от перепродажи помещений и возможностью начать свое дело после выхода на пенсию, например открыть магазинчик или мастерскую.

- Людей попросят рассудить - Для присяжных подготовлено 2,3 тысячи залов заседаний в районных судах по всей стране - Судебная система готовится к двум большим реформам, которые значительно изменят наше правосудие. В лучшую сторону. В среду последние новости о готовящихся переменах прозвучали на пленарном заседании Совета судей России в Москве.

- В гостях у кумира - Владимир Путин посетил Дом-музей Высоцкого на Таганке - Президент РФ Владимир Путин посетил дом-музей своего знаменитого тезки - Владимира Высоцкого. 25 января отмечается 80 лет со дня рождения поэта, певца и артиста, который стал одним из символов эпохи.

- Команды поддержки - ЦИК продолжил регистрацию доверенных лиц - В среду Центризбирком занимался регистрацией доверенных лиц кандидатов в президенты Павла Грудинина (КПРФ), Владимира Жириновского (ЛДПР), Григория Явлинского ("Яблоко") и Бориса Титова (Партия роста).

- Печкина возьмут под охрану - Дмитрий Медведев обещал подумать о мерах по защите почтальонов - Премьер-министр Дмитрий Медведев согласен подумать о введении отдельной ответственности за нападение на сотрудников почты по аналогии с медицинскими работниками.

- Жилье без риска - Госдума вводит меры поддержки дольщиков - Страна скоро забудет, что такое "обманутые дольщики". Такое обещание дали депутаты в связи с одобрением Госдумой законопроекта о создании единой вертикали контроля в этой сфере. Поправки, разработанные по поручению главы государства, прошли первое чтение.

- Давосу и миру - На форуме в Швейцарии санкции сравнили с экономической войной - Основная задача западных санкций - оказать давление на Россию с целью смены власти, заявил председатель правления ВТБ Андрей Костин на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе. Но, как показала практика, на многие отрасли они возымели лишь краткосрочное влияние. Конкурентоспособность, например, энергетической и IT сфер от санкций повысилась, а восстановление экономики улучшит ситуацию.

- Накажут за опасность - Правительство предлагает ввести штрафы за плохую защиту объектов от терроризма - В среду правительство России внесло в Госдуму проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях: инициатива предлагает ввести штрафы за нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов, в том числе мест массового пребывания людей.

- Всем даем справки - 1 марта Росреестр проводит день бесплатных консультаций - В первый день весны Росреестр проведет бесплатные консультации для граждан во всех регионах России. Можно будет спросить, пожаловаться, но главное - узнать про новшества, которые появились в ведомстве.

- Ракета в трех стихиях - Крылатый "БраМос-А" может подойти для наших боевых самолетов - Новое детище российско-индийского предприятия BrahMos Aerospace - крылатая ракета воздушного базирования "БраМос-А" может использоваться истребителями и бомбардировщиками фирмы "Сухого". Об этом сообщил гендиректор Корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов.

- Не дали прикурить - Изъята рекордная партия контрабандных сигарет - Такой внушительной контрабанды - более 60 тонн табачной продукции - российские таможенники давно не задерживали. Как рассказал первый заместитель начальника Центральной оперативной таможни Александр Журавлев, сотрудники ведомства задержали три партии нелегальных сигарет. "Пресечена деятельность транснациональной группировки, которая около двух лет занималась нелегальной перевозкой табачной продукции в Россию. Общая рыночная стоимость изъятых сигарет составляет более 81 миллиона рублей", - заявил Журавлев.

- Где кошелек толще - Эксперты назвали регионы, куда стоит податься на заработки - По итогам января - октября 2017 года реальные доходы населения в 16 регионах показали рост. И это несмотря на общий спад денежных доходов. Речь идет о высокодотационных и слаборазвитых субъектах РФ. Такие данные приводятся в мониторинге, подготовленном Институтом экономической политики им. Е. Гайдара и РАНХиГС.

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ИЗВЕСТИЯ

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- ГОСТ крепчает - В российском вине может быть разрешено большее содержание спирта, чем сейчас. В распоряжении "Известий" есть подготовленный Минфином законопроект. Он поднимает допустимую крепость этого напитка на один градус. Необходимость в этом возникла в связи с повышением сахаристости виноматериалов и появлением нового вида дрожжей.

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РБК RBCM daily

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