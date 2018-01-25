Дивиденды En+ Group в этом году, скорее всего, будут больше, чем в прошлом - Дерипаска

МОСКВА, 25 янв /ПРАЙМ/. Дивиденды En+ Group в этом году, скорее всего, будут чуть больше, чем в прошлом, сообщил президент и совладелец компании Олег Дерипаска.

"Тот запас прочности, который мы создали по En+, позволяет нам надеяться, что мы будем расти и дальше. Дивиденды, скорее всего, в этом году будут даже чуть выше, чем в прошлом за счет удачной внешней конъюнктуры", - сказал Дерипаска в интервью телеканалу "Россия 24".

В 2017 году En+ Group утвердила дивидендную политику, согласно которой компания будет распределять между акционерами 75% свободного денежного потока En+ Power (но не менее 250 миллионов долларов в год), а также 100% дивидендов, полученных от "Русала". В конце ноября группа объявила размер промежуточных дивидендов на акцию и глобальные депозитарные расписки (ГДР) в объеме 0,21875 доллара. Совет директоров компании утвердил общую сумму дивидендных выплат в размере 125 миллионов долларов.