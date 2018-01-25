FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Дивиденды En+ Group в этом году, скорее всего, будут больше, чем в прошлом - Дерипаска


Энергосети / Рынки

МОСКВА, 25 янв /ПРАЙМ/. Дивиденды En+ Group в этом году, скорее всего, будут чуть больше, чем в прошлом, сообщил президент и совладелец компании Олег Дерипаска.

"Тот запас прочности, который мы создали по En+, позволяет нам надеяться, что мы будем расти и дальше. Дивиденды, скорее всего, в этом году будут даже чуть выше, чем в прошлом за счет удачной внешней конъюнктуры", - сказал Дерипаска в интервью телеканалу "Россия 24".

В 2017 году En+ Group утвердила дивидендную политику, согласно которой компания будет распределять между акционерами 75% свободного денежного потока En+ Power (но не менее 250 миллионов долларов в год), а также 100% дивидендов, полученных от "Русала". В конце ноября группа объявила размер промежуточных дивидендов на акцию и глобальные депозитарные расписки (ГДР) в объеме 0,21875 доллара. Совет директоров компании утвердил общую сумму дивидендных выплат в размере 125 миллионов долларов.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ