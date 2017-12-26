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Гендиректор "дочки" "Газпром нефти" в Югре ушел на повышение


Энергосети / Рынки

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 янв /ПРАЙМ/. Занимавший должность генерального директора предприятия "Газпромнефть-Хантос" Сергей Доктор оставил пост и пошел на повышение, сообщил в четверг журналистам представитель компании Евгений Родионов.

"Директором дирекции по добыче "Газпром GAZP нефти" назначен Сергей Анатольевич Доктор, ранее занимавший должность генерального директора "Газпромнефть-Хантос", - заявил Родионов.

Он также добавил, что временно исполняющим обязанности гендиректора "Газпромнефть-Хантос" назначен главный инженер предприятия Михаил Черевко.

В конце лета прошлого года компания "Газпромнефть-Хантос" оказалась в центре скандала в связи с обвинением заместителя генерального директора предприятия в мошенничестве на 23 миллиона рублей при исполнении договора на поставку молоди сибирского осетра в реки Обь-Иртышского бассейна для ее выпуска на территории Ханты-Мансийского района. По версии следствия, при заключении договора исполнители ввели в заблуждение руководство предприятия, в результате чего эти средства были похищены у "дочки" "Газпром нефти".

"Газпром нефть" - вертикально интегрированная нефтяная компания. Основные виды деятельности — разведка и разработка месторождений нефти и газа, нефтепереработка, производство и сбыт нефтепродуктов. По предварительным данным, добыча углеводородов "Газпром нефти" в 2017 году выросла на 4,2% - до 89,8 миллиона тонн.

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