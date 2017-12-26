Бумаги компаний РФ закрыли торги в Лондоне ростом, кроме "Системы", "Магнита" и "Ленты"

МОСКВА, 25 янв /ПРАЙМ/. Бумаги российских компаний в четверг завершили торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно в плюсе, кроме АФК "Система" AFKS, "Магнита" MGNT и "Ленты", свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" ROSN увеличилась на 3,28% - до 6,3 доллара, "Лукойла" LKOH - на 0,09%, до 68,3 доллара, "Новатэка" NVTK - на 1,8%, до 135,4 доллара. Бумаги "Газпрома" GAZP подорожали на 1,18% - до 5,31 доллара, "Газпром нефти" - на 3,33%, до 24,8 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" поднялась на 1,88% - до 20,56 доллара, НЛМК - на 2,23%, до 27,5 доллара, "Северстали" CHMF - на 2,68%, до 16,85 доллара.

Бумаги ВТБ выросли в цене на 2,42% - до 1,95 доллара, Сбербанка SBER - на 1,66%, до 19,29 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", увеличилась на 2,82%, до 21,85 доллара.

Расписки "Магнита" подешевели на 3,75 - до 25,65 доллара, "Ленты" - на 1,4% до 7,05 доллара. Стоимость бумаг АФК "Система" опустилась на 0,18% - до 4,47 доллара.