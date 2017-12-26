Инвесторы из Европы, Америки, России и Азии подали заявки на евробонды "Русала"

МОСКВА, 25 янв /ПРАЙМ/. Более 100 инвесторов из Европы, Америки, России и Азии вошли в книгу заявок на новый выпуск еврооблигаций "Русала" на 500 миллионов долларов, сообщает компания в четверг.

Речь идет о пятилетних еврооблигациях объемом 500 миллионов долларов с доходностью 4,85%. Организаторами размещения выступили Citi, J.P. Morgan, "ВТБ Капитал", Credit Suisse, Газпромбанк, Natixis, "Ренессанс капитал", "Сбербанк SBER КИБ" и Unicredit.

"Более 100 инвесторов из Европы, Америки, России и Азии вошли в книгу заявок в новом выпуске еврооблигаций "Русала", размер которой превысил 1,5 миллиарда долларов США", - говорится в сообщении.

Средства от размещения еврооблигаций компания планирует направить на рефинансирование существующих кредитов, что будет способствовать дальнейшей оптимизации параметров кредитного портфеля и снижению стоимости заимствований.

"Успешное размещение третьего выпуска еврооблигаций говорит о том, что компания по-прежнему является привлекательной для инвесторов, доверие которых постоянно укрепляется. Это способствует улучшению условий наших заимствований, соответственно, появлению дополнительных возможностей для развития бизнеса, которые мы активно используем"", - отметил генеральный директор компании Владислав Соловьев.

ОК "Русал" — один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, на его долю приходится около 6% мирового производства алюминия и глинозема. Активы расположены в 20 странах мира. По итогам девяти месяцев 2017 года "Русал" увеличил производство алюминия на 0,3%, до 2,763 миллиона тонн.