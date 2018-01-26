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Аварийно-восстановительные работы на Биробиджанской ТЭЦ завершены - МЧС


Энергосети

МОСКВА, 26 янв /ПРАЙМ/. Аварийно-восстановительные работы на Биробиджанской ТЭЦ завершены, специалисты готовятся к запуску котла, сообщает ГУ МЧС по Еврейской автономной области.

"В настоящий момент аварийно-восстановительные работы завершены. Специалисты Биробиджанской ТЭЦ приступили к работам по опрессовке и заполнению системы, подготовительные мероприятия по запуску котла", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты планируют растопить котёл и выйти на нормативные показатели по температурному режиму.

В четверг, 25 января, на станции произошла вторая за неделю поломка одного котла из пяти действующих, что повлияло на понижение температуры горячей воды и отопления. Утром во вторник один из котлов Биробиджанской ТЭЦ был остановлен для ремонта после обнаружения в нем свища. Жителей предупредили о возможном понижении температуры в квартирах при том, что на улице установились 30-градусные морозы.

Биробиджанская ТЭЦ - крупная отопительная котельная, обеспечивающая теплом и горячей водой большую часть жителей столицы Еврейской автономной области. Станция была введена в эксплуатацию в 1958 году.

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