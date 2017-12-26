Дайджест российских СМИ – 26 января

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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

- Сверхделовой бомбардировщик - Очень занятым и обеспеченным людям представили новое средство передвижения - Как выяснил "Ъ", гражданский сверхзвуковой самолет на базе стратегического бомбардировщика Ту-160, создать который призвал Владимир Путин, может в итоге оказаться штучным бизнес-джетом для арабских шейхов стоимостью до €150 млн. Миллионеры пытались заказать такие самолеты у России с 2000-х годов, говорят источники "Ъ" в авиапроме. Но переделывать в Ту-160 придется очень многое, вплоть до крыльев — по соображениям не только инженерии, но и секретности, а до сих пор даже и без этой нагрузки ни один проект коммерческого сверхзвукового самолета не выжил по экономическим причинам

- Диагноз "Молдавия" - Как республика стала проблемой для России и Запада - Молдавия — один из главных поставщиков плохих для Москвы новостей. В этом году скандалов будет особенно много: на осень намечены парламентские выборы, главным сюжетом которых станет противостояние пророссийских и прозападных сил. Геополитические баталии лишь дымовая завеса, скрывающая главное: Молдавия превратилась в страну, где не работают законы и институты, не имеют значения госдолжности, а конкурентную политику заменила управляемая виртуальная реальность, в которой возможно все

- Кредитный наобум - Набравшим долгов домохозяйствам остается ждать ускорения роста экономики - Многократный рост задолженности перед банками в 2017 году позволил гражданам увеличить потребление и сохранить сбережения при продолжающемся падении реальных располагаемых доходов. В 2018 году доходы населения, вероятно, будут поддержаны увеличением МРОТ, зарплат бюджетников и социальных выплат. При этом кредитная задолженность домохозяйств будет расти быстрее, чем доходы

- В интернете пробег дешевле - Цены на подержанные машины упали на онлайн-площадках - Как выяснил "Ъ", цена автомобилей с пробегом в 2017 году на онлайн-площадках снизилась в среднем на 7–9%, по отдельным сегментам — до 11%. Но у официальных дилеров стоимость подержанных машин, наоборот, выросла. Эксперты объясняют, что дилеры продавали более дорогие и молодые машины и давали больше данных об их техническом состоянии

- Госсовет простимулирует конкуренцию - ФАС укрепит план ее развития новыми поручениями Владимира Путина - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) намерена усилить подписанный в конце 2017 года указ Владимира Путина о национальном плане развития конкуренции на 2018–2020 годы. От запланированного на март Госсовета служба ожидает новой порции поручений президента по развитию конкуренции в РФ. Также ведомство, по словам Игоря Артемьева, уже подготовило черновик пятого "антимонопольного пакета", посвященный цифровизации экономики

- Рынок труда не обещает работы - Восстановление экономики не обгонит рост предложения рабочей силы - Хотя мировая экономика выходит из кризиса, численность безработных на рынках труда развитых и развивающихся стран останется практически на одном уровне в 2018–2019 годах (около 200 млн человек). Такой прогноз приводится в докладе Международной организации труда. Одновременно с числом безработных будут расти и численность занятых в нестандартных трудовых отношениях, и число "работающих бедных"

- Дешевые деньги не навсегда - Мониторинг финансового рынка - Инвесторы, возможно, переоценивают масштабы снижения инфляции и возможности Банка России по сокращению ключевой ставки в 2018 году, предполагают аналитики "ВТБ Капитала" в отчете о декабрьско-январской динамике доходности на рынке облигаций федерального займа

- Быстрота казанская - Как Владимир Путин побывал везде со всеми - 25 января, в Татьянин день, президент России Владимир Путин в Казани провел полный световой день кандидата в президенты: был на авиационном предприятии, поздравил студентов с их профессиональным праздником, наблюдал за родами в разрезе

- Сопредседателям уточнили фамилии - Предвыборному штабу президента в Петербурге подобрали руководителей - Сегодня может пройти первое совещание четырех сопредседателей питерского предвыборного штаба Владимира Путина: официально состав был назван только вчера. Их работа может складываться непросто: ректор Горного университета, сопредседатель штаба Владимир Литвиненко уже охарактеризовал коллег как "малоизвестных товарищей". Еще один кандидат, ранее называвшийся одним из сопредседателей, был заменен на близкого к вице-губернатору Константину Серову человека

- Якиманка выдвигает на выборы референдум - Депутаты предлагают организовать опрос граждан о памятниках Ленину и Исламу Каримову - В Москве депутаты муниципального округа Якиманка своим решением назначили на день президентских выборов местный референдум. Депутаты решили не ограничиваться бытовыми вопросами и сразу спросить граждан, согласны ли они перенести памятник Владимиру Ленину с Калужской площади в парк "Музеон". Число монументов из-за этого в районе, возможно, и не уменьшится: депутаты предлагают провести опрос об установке памятника первому президенту Узбекистана Исламу Каримову и фонтана в сквере, названном в его честь

- Московская полиция побила рекорд спокойствия - Уровень преступности в столице держится ниже российского - Обеспечение безопасности во время важнейших политических и спортивных событий, усиление борьбы с экстремизмом и распространением наркотиков были названы в числе приоритетных задач ГУ МВД РФ по Москве в нынешнем году на вчерашней расширенной коллегии главка. При этом отмечалось, что в 2017 году московским полицейским удалось добиться снижения уровня практически всех видов преступлений, направленных непосредственно против граждан и их имущества, а мэр столицы Сергей Собянин назвал 2017 год "самым спокойным в новейшей истории Москвы"

- ЕСПЧ рассказал, как дела - Россия держит первенство по нарушениям Европейской конвенции - Россия в 2017 году лидировала среди государств—членов Совета Европы (СЕ) по числу постановлений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), в которых национальные власти были признаны нарушителями Европейской конвенции, а также количеству коммуницированных им жалоб

- Деньги "бога Кузи" сняли с полицейского счета - Задержан фигурант дела о хищении средств, изъятых по делу секты - Оперативники ФСБ и полиции задержали в Подмосковье предпринимателя Юрия Цукермана (Ананченко), объявленного в розыск по обвинению в мошенническом хищении 215 млн руб., которые полиция изъяла у скандально известной секты "бога Кузи"

- За аферу с космической недвижимостью осудили семь лет спустя - Сделку с комплексом зданий в Москве признали мошеннической - Как стало известно "Ъ", от трех с половиной до шести с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима по приговору Останкинского райсуда Москвы получили фигуранты скандального уголовного дела о продаже по заведомо заниженной на 1 млрд руб. стоимости комплекса зданий ОАО "Квант-Н", ранее работавшего на космическую промышленность

- Звонок для отбывающих - Анна Кузнецова просит прекратить исправительные работы в школе - В аппарате федерального уполномоченного по правам ребенка назвали регионы, в которых осужденные неправомерно отбывают исправительные и обязательные работы в детских садах и школах. Списки подобных учебных заведений из нескольких регионов направлены в Минобрнауки. В них фигурирует в том числе школа в Улан-Удэ, в которой 19 января было совершено нападение на учеников. Омбудсмен Анна Кузнецова заявила, что будет добиваться полного запрета на работу заключенных в государственных образовательных учреждениях

- Собак отделили от ловчих птиц - Сенаторы и депутаты почти договорились по притравке - Сопредседатели согласительной комиссии по закону о запрете контактной притравки охотничьих собак вчера заявили, что достигли компромисса по принципиальным позициям. Депутаты отказались от первоначальной идеи полного запрета контактной притравки и согласились ограничить контакт собак с диким зверем лишь в том случае, если животное находится в стесненных условиях

- Редкий исследователь долетит до середины Атлантики - Российские участники космической конференции не могут получить визы в США - Как стало известно "Ъ", конференция в области исследований космического пространства (COSPAR), которая состоится в июле в США, может пройти без участия России. Большинство представителей делегации столкнулись со сложностями при попытке получить визу: членам Российской академии наук и других профильных институтов отказывают даже в возможности пройти собеседование в посольстве США в РФ

- Раздвоение курдов - Россия продолжает ждать их в Сочи - Турция не исключает, что за операцией "Оливковая ветвь" на севере Сирии могут последовать другие. Об этом вчера заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Своей целью в Анкаре называют ликвидацию в приграничной зоне "гнезда террористов", к которым в Турции причисляют партию сирийских курдов "Демократический союз" (ПДС) и ее боевое крыло "Отряды народной самообороны" (ОНС). При этом представители ПДС исключены из всех переговорных форматов

- Чехии требуются президент и премьер - Во втором туре Милош Земан поборется с Иржи Драгошем за себя и за Андрея Бабиша - В Чехии сегодня стартует второй тур президентских выборов. В избирательных бюллетенях — нынешний президент Милош Земан, который считается умеренно пророссийским политиком, и занимающий проевропейскую позицию экс-председатель Академии наук Иржи Драгош. Шансы на победу у кандидатов равны. От результатов голосования будет зависеть и то, закончится ли в стране политический кризис, который недавно привел к отставке правительства: теперь уже бывший глава кабинета министров Андрей Бабиш обвиняется в коррупции, но при этом пользуется безоговорочной поддержкой президента Земана

- Родная кровь - Лизу Плесовских спасут пересадка костного мозга и лекарства - У трехлетней Лизы из села Вагай Тюменской области острый лимфобластный лейкоз — рак крови. Девочка уже перенесла несколько курсов высокодозной химиотерапии, но болезнь не отступила, остается угроза рецидива. Единственный шанс на спасение — трансплантация костного мозга. Донором для девочки станет ее полуторагодовалый брат Марк. После процедуры Лизе потребуются дорогие противоинфекционные препараты, которые не входят в государственную квоту

- Ждать и догонять - Новая тема в почте для горячей линии Минздрава - С открытия горячей линии Минздрава РФ в марте 2013 года мы переслали в это министерство более полутора тысяч писем с неформатными просьбами о помощи — помощи, которую Русфонд не оказывает. Это просьбы об оплате лечения взрослых, а также детей в клиниках, которые не являются нашими партнерами, или об оплате лекарств, которые государство предоставляет бесплатно. А в последние полгода к нам в Русфонд пошли письма с просьбами проконтролировать исполнение местными чиновниками распоряжений Минздрава РФ

- Света, Олечка и Катюша - Мошенничество длиною в годы - В Русфонд пришло два письма на одну тему. Оба автора пересылают нам историю тяжелобольной девочки Олечки. Автор первого письма слезно просит ей помочь. Автор второго пишет, что благодаря публикациям Русфонда проверил реквизиты из письма об Олечке и убедился, что просьбу изготовили мошенники

- Порожняк создал пробку - На железных дорогах России встали 10% полувагонов - На подъездах к Кузбассу выстроилась пробка из более 30 тыс. порожних вагонов, а цепная реакция привела к остановке 10% в целом по сети. Проблема возникла из-за совпадения ряда факторов: плохих метеоусловий, заблокировавших порты, низких температур в Кузбассе, из-за которых смерзается уголь, высоких ставок предоставления вагонов, хорошей конъюнктуры угольного рынка и длинных праздников

- "Система" наткнулась на китайскую стену - АФК отказалась от создания венчурного фонда с Tus-Holdings - АФК "Система" AFKS Владимира Евтушенкова и китайская Tus-Holdings отказались от проекта создания в Пекине венчурного фонда с капиталом до $100 млн. Это связано со сменой приоритетов, подчеркивают в "Системе": корпорация сконцентрировалась на регионах, где уже присутствует

- Девелоперы вернулись в коммерцию - Их интерес к строительству жилья снизился - В 2017 году был переломлен один из главных трендов рынка недвижимости Москвы: доля торговых и офисных центров в структуре выпущенных градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ) выросла впервые после трех лет падения. Интерес девелоперов к жилью на этом фоне сократился. По прогнозу консультантов, в 2019 году количество анонсированных проектов на первичном рынке сократится вдвое

- Третейскую подсудность вновь атакуют - Анна Занина о попытках АСВ избежать неудобных решений - Тенденция по оспариванию решений третейских судов (ТС) как вынесенных по спорам, имеющим публично-правовой характер, продолжает развиваться. Свои доводы за отмену третейского решения на основании того, что спор затрагивает интересы государства, имеет социальную значимость или может повлечь потери для бюджета, уже заявляли публичные образования (администрации городов и областей), а также госкомпании и их структуры

- Черновик криптовалюты - Участникам рынка предложили сырой законопроект - Минфин опубликовал законопроект "О цифровых финансовых активах". Документ призван установить правовую основу регулирования крипторынка в России и содержит определения основных понятий, вкратце описывает особенности выпуска и обращения цифровых финансовых активов и т. д. Однако эксперты и участники рынка называют его сырым и недостаточно проработанным

- Ставки по вкладам пробили минимум - Крупнейшие банки сыграли против сбережений - По итогам второй декады января средние ставки десятки крупнейших банков по вкладам опустились до исторического минимума — 7,12%. Такое падение — следствие аномального притока вкладов в крупные банки в декабре на фоне сезонности и санации Промсвязьбанка PSBR. Чтобы остановить приток средств, которые и так в избытке, банки вынуждены продолжать снижать ставки

- ЦБ санировал прибыль - Декабрь испортил банкам финансовый результат года - По итогам 2017 года российские банки заработали 790 млрд руб., что на 15% меньше, чем годом ранее. Такой результат ниже прогнозов ЦБ, который ожидал рост прибыли по итогам года до 1 трлн руб. Снижение прибыли — следствие крупных санаций конца 2017 года

- На доллар надавили изнутри - Министру финансов США нужна слабая валюта - Курс доллара обновляет многолетние минимумы по всему миру. В четверг на российском биржевом рынке он достигал отметки 55,75 руб./$, подешевев с начала недели почти на 1 руб. Игра на понижение американской валюты идет на фоне заявлений министра финансов США о привлекательности слабого доллара для экономики страны

- В модернизацию ТЭС дольют воды - "РусГидро" и "Евросибэнерго" тоже хотят инвестнадбавок - Как выяснил "Ъ", "РусГидро" и "Евросибэнерго" Олега Дерипаски активно лоббируют включение ГЭС в разрабатываемую программу модернизации тепловых электростанций объемом до 1,5 трлн руб. Но гидрогенерация не вошла в поручение президента о подготовке программы, а владельцы ГЭС обычно зарабатывают на энергорынке достаточно для модернизации мощностей и без инвестнадбавок

- США отказались от российского оборудования - Halliburton не будет покупать "Новомет" - Как выяснил "Ъ", сделка стоимостью около $1 млрд по покупке американской Halliburton пермского производителя оборудования для нефтедобычи "Новомета" не состоится. Американцы отозвали поданное в ФАС ходатайство

- Россияне не экономят на развлечениях - Особенно на пиратском контенте - Доходы индустрии развлечений в России по итогам 2017 года могут вырасти на 2%, до 1,75 трлн руб., подсчитало агентство InterMedia. Выросли практически все сегменты рынка, за исключением продаж физических носителей с аудио- и видеоконтентом, печатных СМИ и бытовой электроники

- "Эко-культура" надавит томатов - Холдинг может заняться выпуском овощных соков - Ставропольский холдинг "Эко-культура" хочет не только выращивать овощи, но и заниматься их переработкой: один из крупнейших в стране владельцев теплиц может начать выпуск томатных соков прямого отжима

- Лондон поднимут на Wheely - Российский сервис инвестирует в продвижение на британском рынке - Российский сервис для вызова частных водителей Wheely готовится к полноценному запуску в Лондоне, где до сих пор экспериментировал по модели агрегатора. В 2018 году компания планирует вложить $10 млн в рекламную кампанию и привлечение водителей на этом рынке

- "Лента" увидела себя в тройке - Петербургский ритейлер мог обойти Auchan и "Дикси" - В рейтинге крупнейших российских продовольственных ритейлеров, судя по всему, произошли изменения: руководство петербургской "Ленты" утверждает, что по итогам 2017 года она вышла на третье место по обороту, обогнав Auchan и ГК "Дикси". К этому привели не только сильные продажи "Ленты", темпы которых в конце года были выше, чем у конкурентов, но и плохие результаты "Дикси". Однако некоторые эксперты сомневаются, что "Лента" действительно смогла обойти Auchan, и ждут дальнейших изменений в первой пятерке ритейлеров

- Где наша не сберегала - Куда несут деньги состоятельные частные инвесторы - Для индустрии коллективных инвестиций 2017 год оказался самым успешным в истории. За минувший год частные инвесторы вложили в розничные паевые фонды больше, чем за все предшествующие годы. Однако отрасли приходится преодолевать высокую конкуренцию с другими инвестиционными продуктами, такими как инвестиционное страхование жизни или народные облигации. При этом все эти альтернативные банковским депозитам варианты пока пользуются спросом лишь у состоятельных клиентов

- "На рынке еще немало пиратских копий" - Президент "Просвещения" Владимир Узун о борьбе с контрафактом и подготовке к IPO - В течение последних месяцев "Просвещение" объявило о планах по выходу на IPO и уходе из числа акционеров компании бизнесмена Аркадия Ротенберга, а также начало все жестче защищать свое место на рынке в судах, подав в том числе иск на рекордные для отрасли 3,5 млрд руб. к структурам "Эксмо-АСТ". В интервью "Ъ" президент "Просвещения" Владимир Узун рассказал о борьбе с пиратскими учебниками, выборе биржи для размещения и инвестиционных планах

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

- За картель ФАС предлагает конфисковывать имущество у акционеров компаний - Такие поправки внесены в правительство - Рецепт борьбы с картелями ФАС предложила во внесенном в правительство пакете поправок в законодательство – от ужесточения ответственности для владельцев бизнеса до расширения полномочий антимонопольных инспекторов

- Стратегический бомбардировщик обойдется России в Олимпиаду - Подписан контракт на поставку первой партии новых Ту-160 - Во время посещения Владимиром Путиным в четверг Казанского авиазавода (КАЗ) президент ОАК Юрий Слюсарь и замминистра обороны Юрий Борисов подписали контракт на поставку 10 стратегических бомбардировщиков Ту-160М на сумму 160 млрд руб. до 2027 г. Как сообщил Путин на встрече с рабочими завода, контракт включает также поставки запчастей и проведение технического обслуживания, он обеспечит полную загрузку предприятия на время выполнения новой государственной программы вооружений до 2027 г.

- Кинотеатр "Пионер" показал запрещенный фильм "Смерть Сталина" - Кинотеатр "Пионер" (принадлежит Александру Мамуту) в четверг показал зрителям сатирическую комедию британского режиссера Армандо Ианнуччи "Смерть Сталина"

- Экономика не выполнила план правительства - Итоги 2017 года – рецессия в промышленности и сокращение доходов населения - Опасения аналитиков оправдались: в середине 2017 г. экономика восстанавливалась за счет разовых факторов, оценивает итоги года главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова: за весь 2017 год ВВП не вырос даже на 1,5%. Главный экономист БКС Владимир Тихомиров чуть более оптимистичен – рост в пределах 1,6%. Это существенно меньше официального прогноза Минэкономразвития в 2,1%

- Интернет-цензура ударила по малому бизнесу Ирана - Из-за борьбы властей с протестами местные компании лишились доступа к Telegram - В попытке остановить антиправительственные выступления власти Ирана в конце декабря на две недели заблокировали популярный в стране мессенджер Telegram и замедлили скорость интернет-соединения. Эти ограничения негативно отразились на экономике страны – в частности, на малом бизнесе

- Как нащупать крипту - Появившийся вчера первый вариант законопроекта, описывающего контуры регулирования в России цифровых активов – криптовалют и токенов, должен стать предметом тщательного обсуждения максимально широкого круга экспертов, несмотря на жесткие ограничения по срокам, заданные президентом. Сейчас правительство закладывает фундамент регулирования в важнейшей и быстро развивающейся сфере цифровой экономики: непросчитанные решения и ошибки – как чрезмерное зарегулирование, так и правовые лакуны и неопределенности – могут дорого обойтись и государству, и экономике

- Тише, спокойнее, слабее - Нежелание россиян бойкотировать предстоящую зимнюю Олимпиаду вызвано их желанием увидеть на экранах отечественных спортсменов и привычно болеть за хоккеистов и других зимних атлетов. Спокойная позиция наших соотечественников к участию в Играх под нейтральным флагом вызвана деполитизацией вопроса

- Вещь недели: Робот София - Герман Греф, известный любитель всего высокотехнологичного, в Давосе пригласил на деловой завтрак Сбербанка SBER с темой "Технология искусственного интеллекта меняет компании и экономику: приобретения и угрозы" не только зампреда правительства России Аркадия Дворковича и министра экономического развития Максима Орешкина, но и собственно искусственный интеллект по имени София. Она еще и гражданка Саудовской Аравии, хотя и человекоподобный робот

- Российские власти будут выявлять майнеров по счетам за электричество - Минкомсвязи планирует разрешить майнинг и гражданам, и компаниям, но держать процесс под контролем. Появится специальная система обнаружения майнеров – по структуре потребления тока и интернет-трафика, – чтобы соотносить мощность майнингового оборудования с количеством криптовалюты, которое майнер задекларирует на криптобирже. Майнеров ждут квоты на электроэнергию и специальный тариф

- Крупнейший российский онлайн-ритейлер Wildberries начал продажи еды - Компания Wildberries, бизнес которой начинался с продаж одежды и обуви, начала продажи детского питания с 2018 г. и планирует расширять продовольственный ассортимент. Об этом "Ведомостям" рассказала директор по развитию ассортимента интернет-магазина Золина Саральпова

- Максимальная ставка вкладов в банках продолжит падать - Бинбанк с пятницы снижает доходность депозитов, днями раньше это сделал ВТБ - Средневзвешенная максимальная ставка вкладов в 10 крупнейших банках по размеру депозитов граждан за вторую декаду января сократилась на 0,13 процентного пункта (п. п.) до 7,115% годовых, следует из данных ЦБ

- "Деловая Россия" выступила против предложений Минэнерго по обновлению тепловых электростанций - Бизнес предложил отложить программу и снизить ее финансирование со стороны потребителей энергии - Бизнес-сообщество предложило перенести сроки модернизации тепловых электростанций и снизить ее финансирование потребителями энергии. Об этом написал сопредседатель "Деловой России" Антон Данилов-Данильян министру энергетики Александру Новаку ("Ведомости" ознакомились с письмом от 24 января, его подтвердил человек, близкий к "Деловой России")

- В России создан чат-бот для опроса пациентов об истории болезни - Цель проекта – сэкономить время врачей: на сбор анамнеза уходит слишком много времени - Мобильная клиника Doc+ запустила чат-бот для сбора анамнеза пациентов, рассказал гендиректор проекта Руслан Зайдуллин. Это первая в России система на основе алгоритмов машинного обучения. Она собирает симптомы, историю болезни и подготавливает данные для врача, продолжает он. Благодаря боту во время приема доктор может сосредоточиться на диагностике и лечении – вся информация о пациенте собрана заранее

- СТС купила киностудию - "СТС медиа" стала совладельцем киностудии "Водород", рассказал "Ведомостям" сотрудник крупной кинокомпании. Гендиректор "СТС медиа" Вячеслав Муругов уточняет, что речь идет о миноритарном пакете, не раскрывая доли. Но он указывает, что в ближайшее время "СТС медиа" намерена довести пакет в "Водороде" до контрольного. Совладелец "Водорода" Михаил Врубель подтвердил, что у "СТС медиа" есть опцион на покупку контрольного пакета студии. Стороны не раскрывают сумму сделки. Источник "Ведомостей", знакомый с ее деталями, рассказал, что "СТС медиа" уже приобрела 25% "Водорода"

- Почему не стоит брать ипотеку - Хотя кредитные ставки за год заметно снизились - Весь прошлый год банки удешевляли ипотеку вслед за снижением ключевой ставки ЦБ, которая за год опустилась на 2,25 процентного пункта (п. п.) до 7,75%

- Как российские потребительские компании сотрудничают со стартапами - В октябре 2017 г. на сайте социальных предпринимателей Impact Hub Moscow появилось объявление о совместной с компанией "Леруа Мерлен" программе "Точка сборки". Принять участие в ней мог любой, кто хотел создать нечто новое вместе с французским ритейлером: изделие для магазинов, или образовательный курс, или IT-систему для клиентов, поставщиков либо бизнес-процессов

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

- Шайбу! - Вчера Федерация хоккея России объявила окончательный состав мужской сборной на Олимпиаду-2018 в южнокорейском Пхенчхане. Торжественное открытие Игр состоится 9 февраля, хоккейный турнир начнется 14-го.

- Жизнь как работа - Отечественные мужчины трудятся меньше всего в мире. Продолжительность их трудовой жизни сегодня составляет всего 33,8 года. Это намного меньше, чем во многих странах Европы и Америки. Например, японцы трудятся 45,2 года, голландцы — 42,8, а американцы — 40.

- 40 000 рублей — в зачетке - Для столичных работодателей диплом вуза не слишком важен, как, впрочем, и опыт. Тем, кто готов учиться на месте, в Москве платят хорошо — около 40 тысяч рублей в месяц. Недаром в рейтинге городов с самыми высокими зарплатами для студентов без опыта, составленном экспертами "Avito Работа", столица заняла первую строчку.

- Ночь длинных очередей - Новую схему записи первоклашек в школы ввели власти Екатеринбурга. 1 февраля во многих регионах начинается запись в первый класс. С содроганием готовятся к этому родители екатеринбургских дошколят. Ночь на 1 февраля уральцы окрестили "ночью длинных очередей" — так скандально она проходила в последние годы.

- Законная связь - Совет судей подготовил законопроект, подключающий суды к межведомственной системе электронного взаимодействия. Благодаря этому суды смогут получать по электронным каналам важные документы из государственных ведомств.

- Наши университеты - Глава государства продолжил рабочую поездку по регионам — из Уфы отправился в Казань, где у него была запланирована целая серия мероприятий. Первая часть авиационная, вторая приурочена ко Дню российского студенчества.

- Заказы и наказы - В среду президент посетил завод по производству авиадвигателей в Уфе, пообщался с рабочими и провел совещание с чиновниками. Диверсификация ОПК должна стать системной, к выпуску гражданской продукции нужно относиться столь же ответственно, как и к выполнению гособоронзаказа, а компаниям с госучастием — ориентироваться на закупки отечественного, заявил он.

- Щит безопасности - В Госдуме предложили новые меры по защите детей в Интернете - Правоохранители должны "щитом безопасности" закрыть ребенка от опасного контента в Интернете. В этом уверена вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, которая предложила ввести внесудебный порядок блокировки побуждающих к агрессии сайтов. Парламентария поддержали правоохранители и Роскомнадзор.

- Бизнес взаймы - Предприниматели смогут получить в МФО до пяти миллионов рублей - Сумму займа в микрофинансовых организациях малому и среднему предпринимательству (МСП) решено увеличить до пяти миллионов рублей. Такой законопроект правительство внесло в Госдуму

- Людям не сидится - Глава тюремного ведомства сообщил о сокращении числа заключенных - Директор Федеральной службы исполнения наказаний Геннадий Корниенко сообщил, что наша страна покинула "десятку" государств с самым высоким процентом заключенных

- Кодекс будущего - Валентина Матвиенко поддержала инициативы Патриарха - Необходимо поддерживать те общественные институты, которые нацелены на созидание и укрепление духовности. В том числе семью, особенно многодетную. Об этой и других составляющих нравственного развития общества говорили вчера в Совете Федерации участники VI Рождественских парламентских встреч, которые традиционно проходят в верхней палате российского парламента в рамках XXVI Международных Рождественских образовательных чтений

- Природа без пятен - Дмитрий Медведев: У всех организаций нефтегазовой отрасли должны быть планы ликвидации разливов нефти - Компании нефтегазовой отрасли для своих объектов на суше смогут в уведомительном порядке утверждать планы ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов при их согласовании с Росприроднадзором

- Полетел вверх дном - Курс рубля вернулся в лето 2015 года - Турбулентность на мировом валютном рынке подтолкнула к росту нефть, которая, в свою очередь, укрепила курс рубля к доллару. По стечению обстоятельств на 25 января пришелся пик налоговых выплат, ставший еще одним подспорьем для роста рубля, однако эксперты не считают тренд устойчивым, так как впереди российскую валюту ждет новый пакет санкций

- Пристегните ремни - Стюардессы в этом году получат право надевать наручники на буйных пассажиров - Закон о дебоширах начнет действовать летом этого года. Он даст перевозчикам возможность вести свои черные списки пассажиров и в течение года после инцидента с их участием не пускать хулиганов на борт

- Искусственный интеллект просится на работу - На "деловой завтрак" Сбербанка в Давосе Герман Греф пригласил робота Софию - В прошлом году Сбербанк получил 50 миллионов долларов "из ничего", просто применив в риск-менеджменте методологию психологического прототипирования Big Five профессора из Стэнфорда Михала Косински. В целом банк зарабатывает на внедрении искусственного интеллекта от двух до трех миллиардов долларов в год

- Дилер съехал на обочину - Количество автосалонов сокращается - В 2018 году рост продаж новых автомобилей в России может составить 6,5 процента, прогнозирует ассоциация "Российские автомобильные дилеры" (РОАД). При этом без господдержки авторынку "не выехать"

- Здоровье в эфире - Вести правильный образ жизни поможет социальная реклама - Врачи, страховые компании и СМИ должны информировать россиян о принципах ведения здорового образа жизни и его важности для здоровья, считает гендиректор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) кардиологии Сергей Бойцов

- Найти и уничтожить - Морпехи "воюют" в Крыму с условными диверсантами - Сразу два крупных военных учения проходят сейчас в Крыму. На полигоне Ангарский под Симферополем танкисты 126-й отдельной бригады береговой обороны Черноморского флота уничтожают бронетехнику и артиллерийские системы условного противника. А на побережье мыса Опук солдаты и офицеры 810-й отдельной бригады морской пехоты ЧФ воюют с "вражескими" диверсионными разведывательными группами.

- На Тверской — порядок - Столичная полиция отчиталась перед мэром - МЭР столицы Сергей Собянин, выступая вчера на заседании расширенной коллегии ГУ МВД России по Москве, сказал, что прошедший год стал для Москвы еще более спокойным и безопасным, чем 2016-й

- Бомбить не строить - США не торопятся помочь жителям разрушенной коалицией Ракки - Неожиданный приезд на этой неделе в сирийскую Ракку главы американского агентства по международному развитию — USAID — Марка Грина и последовавшие за этим заявления чиновника вызвали немало вопросов в Минобороны России

- Докатился - Пьяный водитель сбил в Москве остановку общественного транспорта вместе с пассажирами - В отношении водителя, влетевшего на тяжелом джипе на высокой скорости в остановку общественного транспорта в Москве, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции

- Кто просил деньги - Генерал Никандров рассказал о заказчике - ВЧЕРА в Мосгорсуде продолжились громкие слушания по делу бывшего главы управления собственной безопасности СКР Михаила Максименко

- Дача под током - Глава Росреестра представила законопроект, полезный тем, у кого на дачу надо провести свет или газ - Заместитель министра экономического развития Российской Федерации — руководитель Росреестра Виктория Абрамченко представила в Государственной Думе проект федерального закона, серьезно облегчающего жизнь значительной части наших граждан. Речь о тех, кто живет за городом и нуждается в связи, электричестве, газе

- Техосмотр из рук в руки - За продажу диагностических карт предлагают сажать - Минэкономразвития подготовило пакет законопроектов по техосмотру. Впрочем, эксперты вообще сомневаются в необходимости техосмотра для личного легкового транспорта

- "Роботы" на дорогах - В Татарстане испытывают новый суперрадар - К испытаниям новой системы фиксации ПДД, которая ранее на дорогах страны еще не применялась, приступили в Татарстане. Радарный комплекс получил название "Робот". Он имеет принципиальные отличия от уже ставших привычными стационарных и переносных камер — монтируется в автомобиль и может фиксировать нарушения на ходу в потоке

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- Завод не вовремя "всплыл" - Президент Украины забыл о своем расположенном в Германии предприятии - Президента Украины Петра Порошенко уличили в непрозрачном ведении коммерции на территории Германии. Публикация на портале немецкой "Дойче Велле" появилась в то время, когда глава Украины находился на форуме в Давосе

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ИЗВЕСТИЯ

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- Два года строгой изоляции - Россия и США впервые договорились провести совместные эксперименты по имитации полетов в дальний космос - Серия уникальных экспериментов российских ученых продолжится с участием американцев. По предложению США программа опытов по имитации полетов в дальний космос SIRIUS дополнится двумя годовыми проектами с российско-американским экипажем

- Доллар ушел к Татьяниному дну - Не сильный рубль, а слабый доллар — так экономисты и аналитики описывают продолжающееся второй день укрепление нацвалюты России. По их прогнозам, победное ралли рубля продолжится максимум до апреля. К этому времени доллар приблизится к очередному психологически важному рубежу в 50 рублей

- Рисовый вектор - Красной икре, сливочному маслу, гречке и рису утвердили новые ГОСТы. В них предусмотрены более жесткие, чем сейчас, требования к продуктам. Три года они будут действовать в тестовом режиме. По сути, эксперты создали эталоны четырех продуктов на будущее. Новые правила задают вектор развития пищевой промышленности, считают в отрасли

- Ставка на российский сценарий - Российская резолюция по миротворцам ляжет в основу работы специальной миссии ООН в Донбассе. Как сообщил "Известиям" высокопоставленный источник в дипломатических кругах РФ, с предложением России согласны все международные посредники в урегулировании конфликта, включая США

- Сверхзвуковой полет на "гражданку" - Владимир Путин высоко оценил стратегический ракетоносец Ту-160М2 и предложил создать его пассажирскую версию - 25 января начались испытания уникального сверхзвукового стратегического ракетоносца Ту-160М2. За его первым полетом лично наблюдал президент РФ Владимир Путин

- Врио губернаторов ждут проверки - Впервой половине февраля президент РФ Владимир Путин посетит Новосибирск и Красноярск. Как пояснил "Известиям" пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, визиты можно рассматривать в контексте подведения первых итогов работы врио губернаторов. Выборы глав субъектов в 2018 году пройдут в единый день голосования, 10 сентября

- Должников могут лишить последнего - Законопроект, запрещающий списывать последние деньги со счетов должников, раскритиковала правительственная комиссия. По ее мнению, принятие этого документа не позволит обеспечить баланс прав и интересов заемщиков и взыскателей. Нет единого мнения по поводу предложенных поправок и среди депутатов и экспертов. Однако авторы законопроекта настаивают на его принятии

- Масло в огонь - США продолжат поставки оружия курдским формированиям - Вашингтон продолжит оказывать помощь "Сирийским демократическим силам" (СДС, курдские формирования), несмотря на развернутую против них турецкую операцию в Африне. Об этом "Известиям" сообщили в Пентагоне. Таким образом, США лишь способствуют эскалации ситуации в Сирии, что может стать серьезным ударом по стабильности в регионе. Об этом ранее предупреждали российские официальные лица

- Свидание с отсрочкой в шесть лет - Семья Виктора Бута, приговоренного в США к 25 годам лишения свободы, навестит его нынешним летом. Отбывающий наказание в американской тюрьме россиянин увидит жену и дочь впервые за последние шесть лет. Об этом "Известиям" рассказала супруга Виктора Бута Алла, отметив, что отправиться в Штаты раньше им мешали финансовые трудности

- В Росгвардию призывают роботов - Для разведывательных подразделений Росгвардии разрабатывается переносной робот-разведчик. Это будет компактный плавающий комплекс с модульной архитектурой. В зависимости от решаемых задач оператор сможет устанавливать на универсальное шасси блоки с видеокамерами, тепловизорами, различными датчиками или сигнальной аппаратурой. Основные опытно-конструкторские работы выполнит недавно созданная в Федеральной службе войск национальной гвардии (ФСВНГ) научная рота, где служат выпускники ведущих вузов страны

- Возраст в капле крови - Алгоритм определения возраста человека по анализу крови разработала международная группа исследователей с участием ученых из университета ИТМО. Для этого были использованы данные более 120 тысяч людей из Канады, Южной Кореи и Восточной Европы. Ошибка алгоритма не превышает шести лет. Новая методика может помочь в создании препаратов, замедляющих старение

- Банки расскажут о хакерах все - Центробанк расширяет требования к отчетности банков о кибератаках. Финансовым организациям уже в этом году предстоит раскрывать, как и с чьих счетов мошенники пытались украсть деньги. Об этом "Известиям" рассказал источник, близкий к регулятору

- Те, кто нас защищает - Как Роспотребнадзор пресекает миграцию микробов и вирусов через границу, почему не надо бояться эпидемий во время чемпионата мира по футболу, какими были первое биологическое оружие и самая древняя мера против распространения болезней. Эти и другие темы в эфире программы "Истории из будущего" обсудили глава НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук и руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова

РБК RBCM daily

www.rbcdaily.ru

- Посредников взяли в цифровой оборот - Минфин впервые представил свое официальное видение того, как надо регулировать рынок криптовалют. Покупка и продажа цифровых активов возможна только через биржи и брокеров, а майнинг приравнен к предпринимательской деятельности

- Доходы в рост не идут - Реальные доходы россиян сократились за 2017 год, падение продолжается четвертый год подряд вопреки прогнозу Минэкономразвития, которое ожидало роста доходов в прошлом году на 1,2%

- 17 финишных критериев - МОК раскрыл критерии, на основании которых принимается решение о недопуске российских спортсменов к Олимпийским играм. Многие критерии непрозрачны, а не соответствовать хотя бы одному из них может любой опытный спортсмен

- Минздраву предложили рвотное - ФАС не согласилась с главным пунктом стратегии Минздрава по развитию здорового образа жизни — маркировкой вредных продуктов и возражает против мер по борьбе с курением и газировкой. Бизнес-сообщество также критикует стратегию

- В непрозрачной среде - Transparency оценила прозрачность крупнейших российских компаний, среди них только 32 из 200 получили оценку выше средней, лишь 16% контролируют финансирование политических проектов. В компаниях не согласны с оценками экспертов

- Схема со сберегательным уклоном - ЦБ предложил банкам выбрать один из двух способов получать информацию о суммарной долговой нагрузке клиентов. Предпочтительным вариантом регулятор назвал децентрализованную схему с использованием программ "дочки" Сбербанка

- Поиск привел в лидеры - В 2017 году страницу google.com посетили почти 27 млрд уникальных пользователей, что считается лучшим показателем в мире, оценили аналитики Similar Web. Российские vk.com, mail.ru и yandex.ru попали в мировой топ-100