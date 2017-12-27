Бумаги "Магнита" закрыли торги в Лондоне падением более чем на 10%

МОСКВА, 26 янв /ПРАЙМ/. Бумаги российских компаний в пятницу завершили торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) в минусе, при этом расписки "Магнита" MGNT подешевели более чем на 10% после выхода отчетности, свидетельствуют данные биржи.

В пятницу "Магнит" сообщил, что EBITDA компании в четвертом квартале по МСФО снизилась на 18,93%, до 22,325 миллиарда рублей, по итогам года - на 14,86%, до 91,776 миллиарда рублей. Ритейлер, в частности, потерял около 1 миллиарда рублей выручки из-за сбоя в работе онлайн-касс в декабре.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Магнита" упала на 10,33% - до 23 долларов. GDR "Роснефти" ROSN подешевели на 0,54% - до 6,27 доллара, "Лукойла" LKOH - на 1,02%, до 67,6 доллара, "Новатэка" NVTK - на 1,03%, до 134 долларов. Цена бумаг "Газпрома" GAZP снизилась на 2,71% - до 5,17 доллара, "Газпром нефти" - на 0,81%, до 24,6 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" опустилась на 1,51% - до 20,25 доллара, НЛМК - на 0,87%, до 27,26 доллара, "Северстали" CHMF - на 0,3%, до 16,8 доллара.

Бумаги ВТБ подешевели на 0,56% - до 1,94 доллара, Сбербанка SBER - на 2,8%, до 18,75 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", снизилась на 2,75%, до 21,25 доллара.

Расписки "Ленты" подешевели на 0,57% - до 7,01 доллара, АФК "Система" AFKS - на 2,32%, до 4,37 доллара.