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Нефть дорожает на слабом долларе, несмотря на рост числа буровых установок в США


Энергосети / Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 26 янв /ПРАЙМ/. Цены на нефть растут на фоне продолжающегося ослабления доллара к мировым валютам, слабо реагируя на данные об увеличении числа буровых установок в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.12 мск стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличивалась на 0,18% - до 70,55 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 0,87% - до 66,06 доллара за баррель.

Поддержку ценам на нефть оказывает слабость американской валюты, отмечают эксперты. "До тех пор, пока доллар остается в слабой позиции, резкого падения цен на нефтяном рынке, скорее всего, не произойдет", - цитирует агентство аналитика Commerzbank Карстена Фрича (Carsten Fritsch).

Поскольку нефть торгуется в долларах, падение курса американской валюты может увеличивать спрос на "черное золото", снижая его стоимость для держателей других валют.

Вместе с тем, незначительное давление на нефтяные цены оказывают данные об увеличении количества буровых установок в США. По сообщению американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE), по итогам завершившейся 26 января рабочей недели число буровых установок выросло на 11 штук, или на 1,17%, до 947 единиц. В годовом выражении число буровых установок выросло на 235 штук, или в 1,3 раза.

Число нефтяных буровых установок увеличилось на 12, или на 1,6%, до 759 единиц. Количество газодобывающих установок сократилось за неделю на одну штуку, или на 0,53%, до 188 штук.

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