Кандидат в президенты Мексики выступил против строительства новых НПЗ

МЕХИКО, 26 янв /ПРАЙМ/. Кандидат в президенты Мексики, бывший министр финансов Хосе Антонио Мид выступил против строительства в стране двух нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в штатах Табаско и Кампече, сообщило издание Excelsior.

По его словам, за последние 30 лет "нигде в мире, кроме Азии, не строили завод, везде их видоизменяют".

"Это не нужно, это не является хорошей инвестицией, не улучшает занятость, после завершения строительства завод создает около 30 рабочих мест. Что нужно – это перестроить действующие, чтобы расширить мощность переработки во всем мире", - сказал он.

Мексика является одним из крупных мировых производителей нефти с добычей на уровне около 2,1 миллиона баррелей в день, однако большую часть потребляемого бензина ей приходится импортировать. Это объясняется нехваткой перерабатывающих мощностей внутри самой Мексики. Компания Pemex уже сообщала, что заинтересована в партнерстве по улучшению деятельности или даже реорганизации своих НПЗ в Саламанке, Туле и Салина Крус в 2017–2018 годах.