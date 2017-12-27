Пушков назвал странным поведение Польши, требующей лучших условий для закупок газа из РФ

МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что Польша ведет себя странно, одновременно пытаясь сорвать поставку российского газа через газопровод "Северный поток-2" и требуя лучших условий для закупок российского газа.

Президент Польши Анджей Дуда во время дискуссии в Давосе сообщил, что Польша хочет иметь такие же условия покупки российского газа, как и Германия.

"Польша ведет себя странно: пытается сорвать "Северный поток-2", действуя против интересов России, но при этом требует от нас лучших условий для закупок нашего газа. Ей следует сделать выбор. Нельзя вредить и рассчитывать на лучшее отношение. В Варшаве явно не в ладах с логикой", - сказал Пушков.

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG покупает большую часть газа у российского "Газпрома" GAZP. Долгосрочный контракт на поставку газа с "Газпромом" истекает в 2022 году. Страны Прибалтики и Польша традиционно заявляют о зависимости от российского газа и необходимости диверсификации.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". Против реализации проекта выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы по экспорту в Европу своего СПГ.