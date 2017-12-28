Госнефтекомпания Азербайджана будет экспортировать российские нефтепродукты

БАКУ, 28 янв - ПРАЙМ. Азербайджанская Госнефтекомпания (SOCAR) в ближайшее время начнет экспортировать из черноморского порта Туапсе российские нефтепродукты, сообщает в субботу агентство Trend со ссылкой на источник в компании.

По словам собеседника агентства, SOCAR заключила сделку с российским нефтяным гигантом "Роснефтью" ROSN и трейдинговой компанией Cetracore Energy, акционером которой является "Роснефть".

"Согласно условиям сделки, SOCAR будет выступать в качестве оффтейкера нефтепродуктов из порта Туапсе. Уже до конца этого месяца SOCAR произведет отгрузку первой партии вакуумного газойля объемом около 100 тысяч тонн. Большая часть этой партии будет направлена в Грецию", - сказал источник.

Собеседник агентства отметил, что на этой неделе SOCAR также намерена осуществить отгрузку 60 тысяч тонн нафты, приобретенной непосредственно у "Роснефти".

Детали сделки разузнать не удалось.

Между SOCAR и "Роснефтью" в 2014 году было подписано соглашение о создании совместного предприятия по разведке и добыче нефти и газа в Азербайджане, России и третьих странах. "Роснефть" также проявляла интерес к разработке азербайджанского газового месторождения "Абшерон" на Каспии.