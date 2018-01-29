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Сильный пожар произошел на заводе CNPC на Тайване


Энергосети / Мировая экономика

ПЕКИН, 29 янв - ПРАЙМ. Крупный пожар произошел в понедельник утром на нефтеперерабатывающем заводе китайской корпорации CNPC в городе Таоюань на Тайване, данных о погибших или пострадавших пока не поступало.

Инцидент произошел в 6.42 по местному времени (1.42 мск), когда один из бойлеров, находящихся на заводе, по пока не известной причине взорвался. По данным местных СМИ, перед пожаром был слышен громкий хлопок. Представитель компании сообщил, что взрыв произошел во втором цехе гидродесульфурации в ходе перезагрузки оборудования, однако причина пока не известна.

Судя по видеокадрам, огонь можно было наблюдать с достаточно большого расстояния. По данным телеканала, горящий завод был виден с расстояния четырех-пяти километров. Звук взрыва был слышен в расположенных вблизи жилых домах.

На месте работают пожарные, спасатели и представители полиции. К настоящему моменту пожар удалось взять под контроль.

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