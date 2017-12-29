Дайджест российских СМИ – 29 января

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КОММЕРСАНТ

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- Списковой крючок - Как будет работать механизм санкций против фигурантов новых докладов - Конгресс США в ближайшие дни должен получить два документа, которые станут основой для возможного очередного ужесточения санкций против России. Это так называемый "кремлевский доклад" с новым списком граждан и компаний, в отношении которых могут ввести ограничения, и оценка последствий санкций против суверенного долга и деривативов РФ

- "Часть жилья по программе реновации необходимо будет продавать на рынке" - Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал "Ъ" о ближайших перспективах развития города - Сколько в Москве денег и на что они тратятся, когда начнутся переселения в связи с реновацией и будут ли привлекаться к стройкам девелоперы, довольны ли чиновники качеством работ по программе "Моя улица", какая прогнозируется явка в Москве на президентских выборах — на эти и другие вопросы в интервью корреспонденту "Ъ" Александру Воронову ответил столичный мэр Сергей Собянин

- Машины прорвались через границу - Импорт техники в Россию вырос почти на 30% - Несмотря на официальную политику импортозамещения в машиностроении, российские компании все активнее закупают иностранную технику. По расчетам "Ъ" на базе данных ФТС, в 2017 году импорт машиностроительной продукции увеличился почти на 30%. Самый быстрый рост показали сегменты судов, авиатехники и наземного транспорта

- В обращение вводят фальшивые банкоматы - Мошенники готовятся к ЧМ-2018 - "Ъ" стали известны риски, которые ЦБ не учел в своих рекомендациях по противодействию хищению средств с банковских карт во время ЧМ-2018. В условиях массового наплыва туристов существенно возрастает вероятность появления фальшивых банкоматов, сделанных из бывших в употреблении устройств

- Депутаты и сенаторы продолжают стоять на своем - Комиссия по притравке договорилась о формулировках, но расходится в трактовках - Согласительная комиссия "пришла к концептуальному запрету контактной притравки" охотничьих собак, заявил "Ъ" глава думского профильного комитета Николай Николаев. По его мнению, это следует из уже согласованных и подписанных сопредседателями комиссии формулировок. В Совете федерации (СФ) те же самые положения трактуют по-другому

- Регионы настраивают на теплый прием - ЦСР подготовил доклад о миграционной политике в РФ - Центр стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина предсказывает возможное сокращение численности трудоспособного населения к 2030 году на 11–13 млн человек. К этому моменту может уменьшиться также приток мигрантов из стран СНГ

- Племянник белгородского губернатора вошел в его команду - 29-летний Михаил Савченко может стать первым вице-мэром Белгорода - Как стало известно "Ъ", новым первым вице-мэром Белгорода будет назначен 29-летний Михаил Савченко, племянник губернатора Евгения Савченко. В Белгороде его рассматривают как будущего главу администрации города. Эксперт видит в этом "естественное династическое продолжение" для области, которую 24 года бессменно возглавляет Евгений Савченко, и полагает, что через выдвижение родственников "создается сдерживающая система", с которой "вынужден будет считаться" любой его сменщик

- Единственного поставщика призвали к порядку - Законопроект об унификации госзакупок без торгов принят в первом чтении - В пятницу Госдума приняла в первом чтении правительственные поправки к закону "О контрактной системе" (44-ФЗ). Проект относит определение порядка принятия решения о закупке у единственного поставщика в ведение президента. Предполагается, что ужесточение порядка принятия таких решений сократит практику передачи единственному поставщику госзаказа на конкурентных рынках — однако право неконкурентной передачи таких заказов субподрядчикам в документе сохранено

- Осторожный выход на рынок - Россия повернулась к Давосу стабильной стороной - Участие России в сессии Всемирного экономического форума (WEF) в Давосе вышло смешанным. Основной тезис — о том, что РФ предлагает инвесторам рассматривать себя как производственную площадку для интеграции в мировые цепочки стоимости — на фоне дискуссий о санкциях вряд ли был услышан многими. При этом "гуманитарная" повестка России для Давоса оказалась удачной: так, программы в сфере благотворительности и образования привлекли внимание игроков, о которых в РФ ранее даже не говорили

- Забастовка выходного дня - Московская полиция не стала препятствовать несанкционированному шествию - В воскресенье сторонники оппозиционера Алексея Навального собрались на первую в этом году всероссийскую акцию "Забастовка". Господин Навальный призвал их заявить о бойкоте президентских выборов 18 марта, раз ЦИК отказался зарегистрировать его в качестве кандидата из-за непогашенной судимости. На несанкционированное шествие в Москве вышло, по разным оценкам, от 1 тыс. до 2,5 тыс. активистов, которые смогли на время перекрыть Моховую улицу, а потом дошли и до Белого дома

- Борису Титову предложили выступить бизнес-секундантом - К омбудсмену обратились обе стороны вооруженного конфликта на фабрике "Меньшевик" - Как стало известно "Ъ", за защитой к бизнес-омбудсмену Борису Титову обратились обе стороны конфликта, произошедшего в декабре прошлого года на столичной кондитерской фабрике "Меньшевик". Первым это сделал находящийся в СИЗО по обвинению в убийстве экс-владелец предприятия Илья Аверьянов, а на днях свое заявление подали уже новые хозяева фабрики, которых господин Аверьянов пытался расстрелять, смертельно ранив при этом охранника

- С ираноборческим визитом - Биньямин Нетаньяху убеждает Москву отказаться от поддержки Тегерана - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник посетит Москву с кратким визитом для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Единственный мировой политик, имеющий тесные отношения с лидерами США и России, премьер Нетаньяху сделает упор на идее совместного сдерживания Ирана

- Македонию представили к новому названию - 25-летний спор с Грецией близок к разрешению - Македония и Греция приступили к практическим шагам по разрешению 25-летнего спора об имени македонского государства. После состоявшейся в конце минувшей недели встречи премьеров двух стран Зорана Заева и Алексиса Ципраса Скопье согласился переименовать столичный аэропорт и главную магистраль страны, носящие имя Александра Македонского. А Афины больше не станут блокировать подписание Македонией соглашения об ассоциации с ЕС

- Конституцией Сирии займутся в Сочи - Состав участников Конгресса сирийского национального диалога до последнего момента остается неясным - В распоряжении "Ъ" оказался проект документов, которые будут рассматривать участники Конгресса сирийского национального диалога в Сочи. Мероприятие официально откроется завтра, однако большинство гостей приедет в черноморский город уже сегодня. По мнению источников "Ъ", главным итогом конгресса должно стать решение о формировании комиссии по подготовке конституционной реформы

- Рыбу ловят на иностранный паспорт - В отрасли ожидается новая крупная сделка - ФАС обнаружила, что крупный рыбодобытчик ГК ФЭСТ незаконно контролируется иностранцем. Это может вынудить бенефициара группы Юрия Пруткова, живущего в Швейцарии, продать бизнес. По данным участников рынка, покупателем может стать Русская рыбопромышленная компания (РРПК) Максима Воробьева и Глеба Франка, но до сих пор она предлагала за бизнес втрое меньше рыночной стоимости. Если на фоне претензий ФАС переговоры возобновятся и увенчаются успехом, РППК станет крупнейшей рыболовецкой компанией в России

- "Роснефть" ROSN пошла в школу - IT-структура компании займется поставками оборудования для учебных заведений - Московское правительство провело аукционы на поставку компьютеров для переоборудования столичных школ. Крупнейший контракт на 5,7 млрд руб. получила структура "Роснефти" "Сибинтек", которая до сих пор обслуживала в основном свою материнскую компанию. В школы она поставит ноутбуки и софт американской Cisco — это станет для "Сибинтека" крупнейшим контрактом за последний год

- "Ростех" летит на помощь - Госкорпорация консолидирует всю санитарную авиацию РФ - "Ростех" получил согласие Владимира Путина на создание единого оператора авиаработ для оказания скорой медицинской помощи. Стать им может СП госкорпорации и "Хели-драйв" "Национальная служба санитарной авиации". Она должна консолидировать более 200 уже работающих медицинских машин и закупить у "Вертолетов России" (входят в "Ростех") 104 вертолета "Ансат". Но ФАС настаивает на проведении конкурса по выбору исполнителя, а операторы санитарной авиации опасаются, что новый посредник может оттянуть на себя и без того небольшие ресурсы господдержки отрасли

- Гражданам ограничат краудфандинг - Ведомства разошлись в оценках инвестиций - ЦБ и Минэкономики представили два разных законопроекта о регулировании рынка краудфандинга. Принципиальным различием в них стал вопрос предельных сумм инвестиций для неквалифицированных инвесторов. ЦБ в первую очередь беспокоят риски граждан, в то время как Минэкономики заботится о развитии рынка

- Банки разобрали лицензии - Работать с базовыми ограничениями готовы 150 игроков - У регулятора уже сложилось понимание, как будет выглядеть к 2019 году многоуровневая банковская система. Большинство банков получат универсальную лицензию, и лишь 150 игроков устроит базовая. При этом 63 банка готовы увеличить капитал, лишь бы сохранить универсальный статус

- ФГ "Будущее" пришла за депозитами в ЦБ - Пенсионные накопления зависли в санированном Промсвязьбанке PSBR - "Ъ" стали известны подробности размещения депозитов негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в Промсвязьбанке (ПСБ) накануне его санации. НПФ, связанные с ФГ "Будущее", больше месяца безуспешно пытаются вернуть деньги, размещенные в банке на одну-две недели. В ЦБ ранее заявляли, что короткие депозиты могут быть связаны с подозрительными сделками по продаже акций Промсвязьбанка накануне объявления о его санации

- Энергетиков дергают за проволочки - Затягивание ремонта Березовской ГРЭС привлекло внимание ФАС - ФАС признала, что "Юнипро" и "Системный оператор" вынудили рынок переплатить за мощность 950 млн руб., затянув аттестацию аварийного энергоблока на Березовской ГРЭС. Источники "Ъ" среди энергетиков считают, что решение регулятора ставит под угрозу работу рынка в целом, поскольку может лишить права на оплату мощности и другие энергоблоки, находящиеся в ремонте

- Удобрения раздобрели - Российские производители наращивают их выпуск - На фоне повышения спроса и цен на мировых рынках российские производители удобрений активно увеличивают производство: в 2017 году оно выросло на 4–16%. Одним из основных факторов стало снижение конкуренции со стороны китайских производителей, у которых растет себестоимость и закрываются неэффективные мощности. Впрочем, параллельно выросла конкуренция со стороны США, Марокко и Саудовской Аравии

- Копай с "Миром" - Размещения акций АЛРОСА ALRS в 2018 году не будет - Дополнительное публичное размещение еще 8% акций АЛРОСА, предусмотренное прогнозным планом приватизации РФ в 2017–2019 годах, снова отложено на неопределенной срок. Официальной причиной названа авария 2017 года на руднике "Мир", лишившая компанию 9% добычи. Но на решение также могли повлиять выросшие цены на нефть и отсутствие договоренностей федерального центра с Якутией, владеющих по 33% АЛРОСА

- Киберспорт выводят в массы - Государство инвестирует в рынок компьютерных игр - Государственный Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) планирует вложить 500 млн руб. в рынок компьютерных игр и киберспорта. Первым проектом станет создание акселератора для стартапов в этой сфере в партнерстве с киберспортивной организацией М19. Российский рынок видеоигр остается крупнейшим в Центральной и Восточной Европе и, по прогнозам, почти удвоится к 2021 году

- В одежде нашелся иск - Сбербанк SBER через суд требует долг с ритейлера Concept Group - Пока АФК "Система" AFKS ждет от Сбербанка кредит на 40 млрд руб., необходимый для расчета с "Роснефтью", госбанк через суд пытается взыскать долг с контролируемого АФК одежного ритейлера Concept Group. Иск касается кредитной линии на 1,7 млрд руб

- Экшен-камеры настроились на Китай - GoPro и Sony уступают российский рынок B-брендам - Первопроходцев на российском рынке экшен-камер GoPro и Sony резко потеснили китайские бренды. Общая доля продаж двух производителей, еще недавно деливших большую часть рынка, снизилась по итогам 2017 года до 25% в количественном выражении. При этом средняя цена на экшен-камеры достигла исторического минимума — около 9 тыс. руб., чему способствовал рост спроса среди непрофессиональной аудитории

- Иностранцы возвращаются на склады - Западные инвесторы готовы к новым покупкам - Иностранные инвесторы после некоторой паузы стали возвращаться на российский рынок коммерческой недвижимости. Британская Raven Russia, считающаяся крупнейшим владельцем индустриальных парков в России, готова к новой покупке. Компания собирается приобрести самый большой логистический комплекс под Нижним Новгородом ориентировочной стоимостью 3 млрд руб

- "Магнит" MGNT теряет притягательность - У ритейлера сократилась прибыль - Второй в России по объемам выручки ритейлер — "Магнит" — не выплатит своим акционерам дивиденды по итогам 2017 года: последний раз подобное случалось семь лет назад. Такое решение сети разочаровало держателей акций, как, впрочем, и финансовые показатели за прошлый год, по итогам которого чистая прибыль розничной компании сократилась на 34,7%, до 35,53 млрд руб

ВЕДОМОСТИ

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- Таможня начала отслеживать покупки россиян за границей - Таможня стала оперативно узнавать о дорогих покупках россиян за рубежом. Источником информации могут оказаться не подозревающие об этом путешественники. Вернувшись после новогодних каникул, некоторые состоятельные российские путешественники столкнулись с неприятным сюрпризом – в аэропорту их встречали таможенники, вооруженные списком их дорогих и незадекларированных покупок

- Забастовку Навального заметят после президентских выборов - В воскресенье в России прошла организованная Алексеем Навальным акция протеста в поддержку "забастовки избирателей". По словам оппозиционера, митинги состоялись в 118 городах, в 20% случаев (включая Москву и Санкт-Петербург) они не были согласованы. По данным пресс-центра МВД, акции прошли в 46 регионах, "Интерфакс" со ссылкой на источники в МВД сообщил о 3500 участниках. В Москве, по данным МВД, на Пушкинской площади собралось около 1000 человек. Среди лозунгов, которые скандировала толпа, кроме традиционных "Путин вор" и "Россия будет свободной" звучали и новые, связанные с выборами, вроде "Мы не скот, выборам бойкот"

- Отмена запрета на засады ГИБДД оспорена в суде - Пермский юрист Константин Рудаков оспаривает в Верховном суде утвержденный в августе прошлого года приказ МВД № 664, которым утвержден новый регламент ГИБДД. В своем исковом заявлении ("Ведомости" с ним ознакомились) он требует признать недействующим п. 84.3 регламента, который предусматривает возможность остановки транспортного средства для проверки документов вне стационарных постов ГИБДД

- Госдума разрешит штрафовать за парковку на газонах - В пятницу группа депутатов Госдумы из фракции "Единая Россия" внесла законопроект, запрещающий судам оспаривать право региональных властей назначать штрафы за парковку автомобилей на газонах и в других не предназначенных для этого местах

- Налоговая реформа Трампа изменила планы американских производителей - Стимул покупать современное оборудование и повышать производительность у американских компаний появился из-за налоговой реформы, пишет The Wall Street Journal (WSJ). Поправки в Налоговый кодекс, инициированные президентом Дональдом Трампом, были приняты в США в середине декабря. Они позволяют компаниям в ближайшие пять лет полностью вычитать затраты на амортизацию из дохода, который облагается налогом (раньше лишь часть затрат)

- Госкомпании лишатся свободы выбора - Четкий перечень требований к закупкам у малого и среднего бизнеса устанавливают два правительственных законопроекта, принятых Госдумой в первом чтении. Сейчас госкомпании свободно определяют содержание заявки. Законопроект лишает их этой свободы и вводит ограниченный перечень требований: участники закупок должны лишь подтвердить, что относятся к малому и среднему бизнесу, отсутствие долгов перед бюджетом, судимости за экономические преступления, запрета на работу, связанную с закупкой, исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, а также страну производства товара

- Милош Земан остался президентом Чехии - Перед вторым туром на выборах президента Чехии ни у кого не было уверенного прогноза, кто выиграет: действующий президент Милош Земан, который считается пророссийским политиком, или убежденный западник, бывший председатель Чешской академии наук Иржи Драгош

- Алексея Мордашова затянула крымская турбина - В пятницу США ввели санкции против ООО "Технопромэкспорт" (входит в "Ростех"), его гендиректора Сергея Топор-Гилки, замминистра энергетики Андрея Чемезова и директора департамента Минэнерго Евгения Грабчака – с августа 2017 г. они находятся под санкциями Евросоюза, их считают причастными к поставке газовых турбин Siemens в Крым. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США дополнило санкционный список "Силовыми машинами" Алексея Мордашова

- "Росгосстрах" записал прибыль - "Росгосстрах" надеется закончить этот год без убытков, заявил "Ведомостям" первый зампред правления Вячеслав Воробьев. Компания перестала быть прибыльной в 2015 г., напоминает гендиректор компании Николаус Фрай: тогда ее убыток составил 5 млрд руб. и с тех пор только возрастал

- В России бум продаж смартфонов, поддерживающих бесконтактные платежи - Продажи смартфонов, поддерживающих бесконтактные платежи по технологии NFC (Near field communication – ближняя бесконтактная связь), в 2017 г. по сравнению с 2016 г. выросли в России на 60%. Это следует из материалов "Связного". За прошлый год в России было продано около 8,3 млн таких аппаратов

- "Магнит" ослабил тягу - Крупнейшие российские продовольственные ритейлеры отчитались о продажах за прошлый год. Самыми быстрорастущими стали лидер рынка – X5 Retail Group, а также петербургская "Лента", вошедшая в топ-3 российских ритейлеров (без учета французского "Ашана"). Выручка Х5 увеличилась на 25,5%, "Ленты" – на 19%

- В московских офисах заканчиваются метры - По итогам 2017 г. в Москве арендовано и куплено 1,28 млн кв. м офисных помещений, подсчитали аналитики консалтинговой компании JLL. Это самый высокий показатель с 2013 г. Например, объем сделок одного из крупнейших владельцев офисов класса А – O1 Properties – по новым контрактам за 2017 г. вырос более чем на треть, сообщил "Ведомостям" председатель совета директоров компании Дмитрий Минц

- "Смерть Сталина" состоялась в "Пионере" - Кинотеатр "Пионер" 25–26 января показывал фильм "Смерть Сталина", рассказали "Ведомостям" зрители, побывавшие на сеансах. 23 января министр культуры Владимир Мединский заявил, что прокатное удостоверение на фильм будет отозвано. Минкульт впервые отозвал удостоверение на художественный фильм – до этого чиновники отзывали разрешение на документальный фильм и на мультфильм

- Что делать с начальником, который вас не любит - За годы вашей карьеры вам наверняка попадался хотя бы один начальник, которого вы не смогли расположить к себе и к тому же раздражали. У вас возникало ощущение, что босс вам не доверяет или ему просто не нравится с вами работать. Даже внушительный список профессиональных достижений не помогает в таких ситуациях, ведь он уверен, что вы неудачник. Чтобы изменить его негативное отношение, действовать нужно сразу, иначе вы, скорее всего, никогда не сможете исправить создавшуюся ситуацию

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

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- Как завещал великий - Новый закон детально пропишет порядок создания наследственных фондов - Богатые люди смогут учреждать наследственные фонды для управления своим имуществом. Эксперты не исключают появления в перспективе даже российского аналога Нобелевской премии: правовые механизмы для этого будут созданы

- Вычтут за аренду - Нанимателям квартир вернут уплаченные налоги - Минстрой разработал законопроект о налоговом вычете для арендаторов квартир. Получить его смогут только обладатели долгосрочных договоров найма помещений. Об этом сообщил замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин

- Доверчивость наказуема - Приставы смогут разыскивать имущество поручителей - Министерство юстиции России приступило к разработке законопроекта, который пропишет процедуру, как третьи лица (то есть де-юре посторонние) смогут официально погасить за кого-то долг

- Магия против химии - Что помогло Земану вновь победить на выборах президента Чехии - Нынешний хозяин Пражского Града останется главой государства на следующие пять лет. Такова воля избирателей, которые во втором туре президентских выборов отдали предпочтение 73-летнему патриарху чешской политики

- Право в его ведении - Президент представил кандидатуру Валерия Зорькина на должность главы Конституционного суда России - Об этом сообщается на сайте Кремля. А председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас сообщил, что верхняя палата рассмотрит вопрос о переназначении Зорькина председателем Конституционного суда РФ на заседании 31 января и что палата готова поддержать его кандидатуру

- Будем на связи - Кабмин выделит 12,5 миллиарда рублей на устранение цифрового неравенства - Правительство направит в этом году 12,5 миллиарда рублей для дальнейшего расширения услуг связи по стране, особенно в ее труднодоступных районах - Развитие услуг связи обсуждали в пятницу на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева. До сих пор для России остается актуальной проблема так называемого цифрового неравенства между регионами и территориями. За последние три года из средств резерва универсального обслуживания, куда операторы отчисляют часть своих доходов, современной связью обеспечили более 5 тысяч населенных пунктов

- Счета в пользу плательщика - КС РФ разъяснил порядок наложения штрафов за неуплату страховых взносов - Конституционный суд РФ разъяснил правила наложения штрафов на нарушителей законодательства в сфере уплаты страховых взносов. Как следует из решения судей, если в каком-то случае могут действовать старая и новая нормы закона, применять следует более мягкое наказание

- Тиражи и сюжеты - ЦИК разобрал жалобы кандидатов - В пятницу Центризбирком разобрал жалобы кандидатов на ход агитационной кампании и пришел к выводу, что в большинстве конфликтных ситуаций виноваты сами кандидаты, которые где-то недопоняли или проигнорировали требования законодательства, а где-то были менее активны, чем их соперники. Кроме того, на своем заседании ЦИК вынес предупреждение КПРФ из-за распространения бюллетеня "Правда", признанного незаконной агитацией за кандидата в президенты Павла Грудинина

- Штрафной удар - Госдума ввела ответственность за перепродажу и подделку билетов на ЧМ-2018 - Госдума окончательно одобрила поправки о серьезных штрафах за незаконную перепродажу и подделку билетов на матчи Чемпионата мира по футболу, который пройдет в этом году в России. Максимальная планка финансовых санкций - до 1,5 млн рублей

- В ожидании креатива - Прошедшая неделя не принесла неожиданностей. Информационный фон в норме. Судя по всему кандидаты решили отложить яркие ходы на последний месяц кампании. Не видят интриг и социологи. В электоральных рейтингах ФОМ все без изменений - лидеры остаются при своих, новичков избиратель упорно не замечает

- Регионы станут ближе - Россия и Япония возродят Совет губернаторов - Россия и Япония планируют возродить некогда существовавший Совет губернаторов. Об этом журналистам в Токио рассказал председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев

- Прогноз по году - Moody's улучшило ожидания по рейтингу России - Международное рейтинговое агентство Moody`s улучшило прогноз по суверенному кредитному рейтингу РФ со "стабильного" на "позитивный"

- Бессмысленные и необоснованные - В Европе новым санкциям США не обрадовались - Новые санкции США вице-премьер Аркадий Дворкович считает бессмысленными и необоснованными. Так он прокомментировал решение о расширении санкций против России

- Левые меры пресечения - Пленум КПРФ обсудил борьбу с коррупцией - Партия КПРФ сделала главной темой январского пленума борьбу с коррупцией. На заседании в подмосковном селе Рождествено обсуждались варианты борьбы с этим явлением. Кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин, руководитель ЗАО "Совхоз имени Ленина", пообещал в случае свой победы на выборах поставить борьбу с коррупцией на первое место в своей внутренней политике

- Движение вверх - по иску - Верховный суд предложил создать отдельные инстанции - Верховный суд России внес в Госдуму законопроект о создании отдельных кассационных и апелляционных инстанций. Недавно председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев заявил, что надеется на рассмотрение инициативы Госдумы уже осенью

- Дальневосточник - Скоропостижно скончался известный журналист, экс-депутат Госдумы Борис Резник - Мы познакомились в Хабаровске. Боря работал тогда корреспондентом газеты "Лесная промышленность", а я - репортером молодежки. И он, и я любили этот край, и он, и я серьезно относились к своей профессии, у нас были общие друзья и те, с кем в меру наших сил мы старались бороться, тоже были общие

- Звонок по телефону недоверия - Пожаловаться на задержку зарплат можно по смартфону - Теперь пожаловаться на начальника за задержку зарплаты и жадность можно в полклика - через мобильное приложение Роструда "Я - инспектор"

- Сцена вместо стрельбища - В армию не призовут артистов и оленеводов - У молодых людей, не желающих защищать родину с оружием в руках, но готовых служить ей мирным образом, появится больше возможностей принести пользу стране. В этом году расширится список профессий для прохождения альтернативной гражданской службы (АГС)

- Кто в домене хозяин - В сети торгуют тысячи магазинов-двойников, которые продают подделки - Те, кто сегодня покупает товары через Интернет, как оказалось, законодательно совершенно не защищены от онлайн-мошенников. Им могут безнаказанно продать подделку или вовсе взять деньги и не выполнить заказ. А то и еще хуже - украсть персональные данные и реквизиты банковской карточки

- Никто ничем не рискует - Как именно страховщики ущемляют права клиентов - В большинстве случаев страховые компании не дают будущему клиенту договор или полис страхования для его изучения перед подписанием. Порой отказ потребителя от страховки влечет за собой отказ банка в выдаче кредита или серьезный рост его стоимости. Но самое странное, что в страховые договоры, без которых заемщик иногда не может обойтись, включают условия, ущемляющие права беременных женщин, ВИЧ-инфицированных и онкобольных

- Связанные одной цепью - Блокчейн начали внедрять госструктуры и госкомпании - Минэкономразвития вместе с Внешэкономбанком (ВЭБ) запустило тестирование технологии блокчейн. Перспективы современного подхода пытаются оценить и в других отраслях экономики. Пока они не очевидны, говорят эксперты

- Какие крипто крепче - Мошенники переключились на криптовалюты, власти ищут защиту - Пока криптобиржи пытаются обезопасить себя от мошенников, государства задумываются, как взять под контроль новый стремительно растущий рынок. В мире возможно введение госрегулирования криптовалют, считают эксперты

- Штраф на сдачу - За каждый некачественный дом для переселенцев из аварийного жилья регион выплатит до 500 тысяч рублей - За срыв сроков устранения недостатков в домах, построенных для переселения граждан из аварийного жилья, штраф вырастет со 100 до 500 тысяч рублей. Соответствующий приказ был подписан минстроем

- Документ с браком - В Москве "женатых геев" накажут за порчу паспортов - Российские паспорта москвичей Павла Стоцко и Евгения Войцеховского, заключивших гей-брак в Дании, МВД признало недействительными. Причина - штамп о регистрации однополых отношений, непредусмотренный нашим законодательством. Более того, "молодоженам" теперь еще и грозит штраф

- Варшава устроила погром истории - Польские власти готовы сажать в тюрьму тех, кто не согласен с их версией лагерей смерти - Польша трусливо, абзац за абзацем, переписывает историю. Конечно, официальная Варшава не в состоянии изменить все щекотливые для национальной гордости моменты, которые происходили со страной начиная с XVIII века. Пока правительство Анджея Дуды прилизывает лишь относительно недавнее прошлое, чтобы вычеркнуть из памяти преступления, которые совершались поляками в годы Второй мировой войны в отношении еврейского населения

- Нет разницы где работать - Украинцы хотят трудиться в России - Около 63 процентов граждан Украины не прочь подзаработать в России. Таковы данные масштабного социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС)

- "Бандеризм" приравняли к нацизму - Польша и Украина разошлись в оценке Бандеры - Польский сейм одобрил введение уголовной ответственности за "отрицание преступлений украинских националистов". Напомним, что, по данным польского Государственного института национальной памяти, с 1944 года на Волыни в результате действий Украинской повстанческой армии и ее сторонников погибли около 100 тысяч человек, а 485 тысяч были вынуждены бросить свои дома и бежать от погромов в центральные районы Польши

- Трубы переполнены - США получат второй танкер со сжиженным газом из России - Второй танкер с российским сжиженным природным газом (СПГ) отправится из Франции в США, ожидаемое время прибытия груза в порт Бостона - 15 февраля. Об этом узнало агентство Bloomberg через сервис отслеживания грузовых судов Kpler. По его данным, СПГ повезут на танкере Provalys

- Все решит суд - Пучдемону назвали условия для избрания премьером Каталонии - Конституционный суд Испании определил условия, при соблюдении которых экс-глава Женералитата Карлес Пучдемон сможет вновь занять кресло председателя правительства Каталонии

- Парижский потоп - Уровень воды в Сене достиг почти шести метров - Уровень воды под парижским мостом Аустерлиц в 14.00 по местному времени (16.00 мск) достиг отметки в 5,72 метра по сравнению с обычным, и приближается к шести метрам со скоростью два сантиметра в час

- Чужая булка - Ученику запретили в столовой есть свою еду - В Екатеринбурге мама школьника обратилась в прокуратуру с жалобой на то, что ее 14-летнего сына выгоняют из школьной столовой - не разрешают ему входить туда, садиться за один стол с одноклассниками. Этот частный случай поднял общую проблему: работникам столовой "чужие булки" невыгодны

- Выходной для бабушки - "Добрый автобус" перевез пятитысячного пассажира - Недавно "Добрый автобус", который возит на бесплатные экскурсии по столице пожилых москвичей, встретил пятитысячного экскурсанта. Корреспонденты "РГ" провели день с экипажем удивительного транспорта

- Список на здоровье - Подмосковье расширит гарантии для инвалидов - Дополнительный список средств технической реабилитации (ТСР) для инвалидов в Подмосковье планируют расширить. Об этом "РГ" рассказал председатель комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев

- Глаз народа - Москвичи назвали "Мою улицу" событием года - Пользователи портала и сервиса "Активный гражданин" ag.mos.ru составили рейтинг самых заметных событий в Москве в 2017 году. Больше всего горожанам запомнилось то, что происходило буквально у них на глазах: проект "Моя улица", расширение метро и внедрение новых услуг в центрах "Мои документы"

- Вызов капитала - Новые санкции США в отношении России (они могут быть объявлены в ближайшее время) подтолкнут российский бизнес к участию в кампании по амнистии капиталов, которая начнется в марте, но они не в силах гарантировать ее успех

- Зимний эдельвейс - В Чечне открылся горнолыжный курорт "Ведучи" - Первый в истории республики горнолыжный курорт появился в Итум-Калинском районе в долине реки Хачарой-Экх, в 70 километрах от Грозного. Для туристов построены базовые инфраструктурные объекты, задача которых познакомить жителей и гостей Чечни с горными лыжами и сноубордом

- Не там расписались - Коллекторов оштрафовали за надписи в подъезде - Впервые суд в Пензе привлек к ответственности коллекторов за надписи, которыми они разукрасили подъезд должницы

- Из магазина с бумагой - От пластиковых пакетов будут отказываться постепенно - В Минпромторге России пройдет совещание с представителями торговых сетей, на котором будут рассматривать и вопрос отказа от продажи пластиковых пакетов

- Сказал последнее слово - Суд огласит 1 февраля приговор экс-губернатору Никите Белых - Пресненский районный суд Москвы 1 февраля огласит приговор по делу экс-губернатора Кировской области Никиты Белых. Накануне подсудимый выступил с последним словом. Напомним, следствие обвиняет Никиту Белых в получении взятки в 600 тысяч евро

- Накликать школу - Как в Москве записать ребенка в первый класс - Как уже писала "Российская газета", в разных регионах страны 1 февраля стартует запись в первые классы. Казалось бы, радостное событие, но многие родители ждут часа икс с чувством тревоги, поскольку в некоторых городах его часто сопровождают скандалы и очереди. Москва о кострах под окнами школы, куда родители хотели устроить своего ребенка, не вспоминает уже седьмой год подряд

- Смерть в проводах - Как гибнут при столкновении с невидимым - Уйти от столкновения с высоковольтными проводами ЛЭП Ми-8 не смог. Гремящий вертолет с 17 пассажирами и 3 членами экипажа на борту рухнул на заснеженную сибирскую землю. В числе погибших самый властный из пассажиров: известный всей стране генерал, губернатор Красноярского края Александр Лебедь

- Маленькая Венеция - И все же "маленькие Венеции", разбросанные по всему миру, это мы сами - У любой мало-мальски уважающей себя страны есть своя "маленькая Венеция". Только мне известны штук десять таких местечек в разных уголках мира. Например, Гитхорн в Голландии, или Вилково на Украине, или Авейру в Португалии, или Эмпуриабрава в Испании, или Чжоучжуан в Китае, или Форт-Лодердейл в американской Флориде, или порт Гримо во Франции, или Риджентс-канал в Лондоне

ИЗВЕСТИЯ

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- Вторая Сочинская - Не допущенных в Южную Корею спортсменов ждет альтернативный турнир в столице прошлой зимней Олимпиады - Для россиян, не получивших приглашения на Игры-2018 от Международного олимпийского комитета (МОК), будут организованы альтернативные старты. По словам собеседника "Известий" в Министерстве спорта РФ, турнир уже в ближайшее время пройдет в Сочи. В этих соревнованиях смогут принять участие не менее 500 спортсменов

- Охранникам добавят ампер - Охрана в электричках, метро, на вокзалах и в аэропортах получит электрошокеры, а объекты с самой высокой проходимостью будут охраняться с огнестрельным оружием. Соответствующий законопроект разработали сенаторы и депутаты, документ уже поддержало правительство. Инициатива, по словам ее авторов, направлена на усиление антитеррористической безопасности

- Сланцевую нефть вписывают в законодательство - Власти поддержат развитие сланцевых технологий в России. Начиная с 2019 года нефтяники получат возможность отрабатывать свои новые методы добычи трудноизвлекаемой (сланцевой) нефти на отдельных полигонах. Поправки в закон "О недрах" подготовило Минприроды, с ними ознакомились "Известия"

- Избирательная настройка - Завтра кандидат в президенты России Владимир Путин встретится с доверенными лицами - Владимир Путин встретится со своими доверенными лицами 30 января. Действующий глава государства может дать ряд поручений, которые предстоит реализовать уже после мартовских выборов. Информацию о том, что такое мероприятие запланировано, "Известиям" подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков

- Правила хорошего фона - В России предлагают размещать знаки ограничения скорости на салатовых щитах. Это необходимо для улучшения их видимости на автомагистралях, пришли к выводу специалисты Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ)

- Земан отстоял Пражский Град - Действующий президент Чехии победил во втором туре с минимальным перевесом - Победа Милоша Земана на президентских выборах в Чехии закладывает основы для укрепления сотрудничества с Россией. Так считают опрошенные "Известиями" чешские политики и эксперты. Действуя в паре с премьером Андреем Бабишем, который придерживается схожих внешнеполитических взглядов, избранный на второй срок глава государства сможет оставаться менее зависимым от Брюсселя

- Афринский торг - Курды склоняются к передаче Африна под контроль сирийских правительственных сил. Об этом "Известиям" сообщили два собеседника в сирийской курдской партии "Демократический союз". Информацию подтвердил и российский дипломатический источник. Как рассказал "Известиям" председатель Совета федеральной национально-культурной автономии курдов Фархат Патиев, переговоры по этому вопросу сейчас действительно ведутся

- 30 000 встреч с читателем - Сегодня вышел 30-тысячный номер "Известий". Год назад мы отмечали 100-летие "Известий", и вот уже новый, очень важный для нас юбилей. За без малого 101 год разные поколения известинцев 30 тысяч раз создавали газетный номер, обсуждали, что именно поставить основным материалом, столько же раз отбирали главную фотографию к нему и всё это время старались сделать так, чтобы каждый из читателей нашел для себя в газете что-то важное и интересное

- "Луне" указали место- Автоматический межпланетный комплекс осуществит посадку вблизи Южного полюса - Ученые изменили место предстоящей посадки первой за четыре десятка лет российской лунной станции. "Луна-25" должна будет сесть вблизи Южного по-юса естественного спутника Земли, немного севернее кратера Богуславского, а не в самом кратере, как планировалось ранее. Место выбрано из более десятка рассмотренных вариантов. Новый район отличается удобным рельефом, хорошо освещается Солнцем

- Ни D ни B ни каротина - Валерия Нодельман Больше 80% россиян страдают от нехватки витаминов в организме. К такому выводу пришли ученые ФИЦ питания и биотехнологии. Острее всего стоит проблема с нехваткой витаминов D, В2 и каротиноидов. Из-за этого люди чаще болеют, у взрослых снижается работоспособность, а дети хуже развиваются физически и психически

- В Арктику придут роботы-спасатели - Спасательными работами в Арктике займутся группы роботов. Они окажут помощь отрезанным от внешнего мира и терпящим бедствие нефтяникам и полярным экспедициям. Воздушные и наземные дроны, объединенные с помощью искусственного интеллекта, сумеют при минимальном вмешательстве операторов найти и эвакуировать пострадавших. Планируется, что первые отряды таких спасателей появятся в Арктике к 2021 году

- Дыра в программе - К чему приведут экономику РФ идеи претендентов на президентский пост - Большинство кандидатов в президенты обнародовали свои предвыборные программы. Помимо политической позиции претендентов в документах отражена и обширная экономическая повестка. Если не учитывать уже привычных обещаний Владимира Жириновского национализировать экономику и вернуть капиталы из-за рубежа, больше всего популистских мер оказалось в программе кандидата от КПРФ Павла Грудинина: реализация предлагаемых мер может проделать дыру в бюджете на десятки триллионов рублей

- Инфляция с маслом - Сливочное масло в России подорожало за прошлый год почти на 10% — до 535 рублей за кг. Об этом свидетельствуют данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС). Цена выросла, несмотря на увеличение внутреннего производства. Удорожание продукта было обусловлено ростом цены на масло в мире — поскольку Россия вынуждена ввозить его из-за рубежа

- "Человек, который однажды побывал в Освенциме, думает по-другому" - В минувшую субботу в мире отмечали Международный день памяти жертв Холокоста. О том, почему в школах необходимо рассказывать об этой трагедии, нужен ли России комиссар по противодействию антисемитизму, как иудаизм относится к науке и современным технологиям и почему не стоит опасаться искусственного интеллекта, в интервью "Известиям" рассказал главный раввин России Берл Лазар

РБК RBCM daily

www.rbcdaily.ru

- Кассационная вертикаль - Верховный суд предложил выделить в отдельную структуру кассационные и апелляционные суды. Представители власти говорят о стремлении сделать пересмотр дел независимым, эксперты — о переделе сфер влияния и проблемах для граждан

- Положили на лопатки - Минфин США ввел санкции в отношении россиян и компаний, которые участвовали в поставке турбин Siemens в Крым. В санкционный список также попали трейдеры, которые, по словам источников РБК, поставляют сырье из Донбасса в Россию

- Сельский вариант Трампа - Милош Земан переизбран президентом Чехии. В первый срок он критиковал многие инициативы Евросоюза, в том числе санкции против России и позицию в отношении Крыма. Этот курс сохранится и во второй срок, говорит эксперт

- Докладной удар - В понедельник администрация США должна передать в конгресс "кремлевский доклад" — список российских "олигархов", которым в будущем могут грозить санкции. РБК изучил все, что известно и неизвестно, про этот список

- Заветы от IKEA - В возрасте 91 года умер легендарный бизнесмен Ингвар Кампрад. Тотальная экономия, лаконичный дизайн, ставка на глобализацию и скрупулезный учет местных особенностей — вот принципы, на которые опирается созданная им бизнес-империя

- Безучастный диалог - В стартующем в Сочи Конгрессе сирийского нацдиалога, созванном для обсуждения мирного урегулирования, не примут участие две крупные оппозиционные силы. Их отказ от участия снизит результативность мероприятия, говорит эксперт

- Осложнения от оздоровления - Moody's указало на риски от увеличения участия ЦБ в капитале банков. Это может снизить качество надзора в санированных банках и привести к снижению маржи коммерческих игроков