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Ирак выполнит условия ОПЕК+, несмотря на планы по увеличению экспорта нефти - Миннефти


Энергосети / Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 29 янв /ПРАЙМ/. Ирак выполнит все условия сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, несмотря на планы по увеличению экспортного потенциала этого сырья в ряде регионов страны, приводит агентство Рейтер слова министра нефти Ирака Джаббара аль-Лаиби.

"Ирак всегда и везде ясно дает понять, что будет соблюдать условия ОПЕК+ в духе доброй воли", - сказал министр.

В то же время, аль-Лаиби заявил, что Ирак надеется на увеличение нефтедобычи на северных месторождениях провинции Киркук при помощи британской компании BP. "Мы уверены, что к концу этого года мы достигнем экспортной мощности в 5 миллионов баррелей в сутки", - добавил министр.

Ранее в январе аль-Лаиби подписал с британской нефтегазовой компанией BP меморандум о взаимопонимании, нацеленный на увеличение добычи нефти с месторождений в провинции Киркук.

Министерство нефти Ирака сообщало в конце декабря, что приглашает компании в течение месяца подать заявки на участие в строительстве нового участка нефтепровода из провинции Киркук в турецкий порт Джейхан. Багдад вернул спорную нефтеносную провинцию Киркук под свой контроль в октябре, после того как фактически управлявшие ей в последнее время власти курдской автономии провели несогласованный с Багдадом референдум о независимости.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. В ноябре 2017 года участники соглашения продлили его на весь 2018 год.

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