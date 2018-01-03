Бумаги компаний РФ завершили торги в Лондоне разнонаправленно

МОСКВА, 29 янв /ПРАЙМ/. Бумаги российских компаний в понедельник завершили торговую сессию на Лондонской фондовой бирже (LSE) разнонаправленной динамикой, свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" ROSN уменьшилась на 0,96% - до 6,21 доллара, "Лукойла" LKOH - на 1,04%, до 66,9 доллара, "Новатэка" NVTK - выросла на 0,15%, до 134,2 доллара. Бумаги "Газпрома" GAZP упали в цене на 1,62% - до 5,09 доллара, "Газпром нефти" - подорожали на 1,02%, до 24,85 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" выросла на 1,38% - до 20,53 доллара, НЛМК - опустилась на 0,33%, до 27,17 доллара, "Северстали" CHMF - на 1,79%, до 16,5 доллара.

Бумаги ВТБ подешевели на 0,36% - до 1,93 доллара, Сбербанка SBER - подорожали на 1,33%, до 19 долларов. Стоимость расписок TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", выросла на 0,94%, до 21,45 доллара.

Расписки "Магнита" MGNT подешевели на 6,09% - до 21,6 доллара, "Ленты" - выросли в стоимости на 1,28%, до 7,1 доллара. Цена бумаг АФК "Система" AFKS увеличилась на 0,41% - до 4,39 доллара.