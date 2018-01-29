Только "Евраз" подал заявку на поставку рельсов для РЖД почти на 132 млрд руб

МОСКВА, 29 янв /ПРАЙМ/. Торговая компания "ЕвразХолдинг" единственной подала заявку на конкурс РЖД на поставку рельсовой продукции для своих филиалов, следует из материалов на портале госзакупок.

Проводимый РЖД конкурс разбит на три лота, общая максимальная цена контрактов составляет 133 миллиарда рублей. По первому предусматривается поставка 1,42 миллиона тонн рельсов, по второму— 1,63 миллиона тонн, по третьему — 270 тысяч тонн.

ТК "ЕвразХолдинг" подала заявку на тендер по всем трем лотам, предложив общую цену контрактов 131,8 миллиарда рублей. Закупочная комиссия рассматривает документы, содержащиеся в заявке, указывается в документах.

По первым двум лотам поставки нужно осуществить до конца 2022 года, по третьему — до конца 2020 года.

Указывается, что РЖД, в частности, нужны железнодорожные термоупрочненные рельсы общего назначения и рельсы для скоростного совмещенного движения, последних нужно поставить 106 тысяч тонн.

ООО "ТК "ЕвразХолдинг" – подразделение вертикально-интегрированной горно-металлургической компании "Евраз", входящей в число двадцати лидеров мировой сталелитейной отрасли, – является крупнейшим российским поставщиком сортового металлопроката строительного, промышленного, транспортного назначения и метизов, а также угольной продукции и продукции коксохимического производства.