FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Кредиторы Noble Group получат 70% ее акций в обмен на реструктуризацию долга в $3,5 млрд


Энергосети / Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 29 янв /ПРАЙМ/. Сырьевой трейдер Noble Group заключил сделку со своими кредиторами, подразумевающую передачу 70% акций компании в их собственность в обмен на реструктуризацию долга в размере 3,5 миллиарда долларов, сообщила Noble Group.

Компания добавила, что новую схему реструктуризации приняли 30% держателей ее старшего долга.

"Это соглашение сигнализирует о начале финальной фазы реструктуризации и создания новой Noble как активной и надлежащим образом финансируемой группы, которая извлечет выгоду из высокоразвитого азиатского сырьевого рынка", - приводятся в заявлении компании слова ее нового президента Пола Бру (Paul Brough).

Компания не уточнила, какие именно заемщики получат долю в ней. По итогам сделки, приоритетный долг Noble Group сократится с 3,4 миллиарда долларов до 1,7 миллиарда. Сделка должна быть одобрена акционерами и регуляторами.

Компания уточняет, что конвертация долга в акции будет реализована за счет выпуска новых бумаг. При этом ожидается, что сделка приведет к размыванию доли существующих акционеров. Крупнейшим акционером компании на данный момент является ее основатель Ричард Эльман (Richard Elman), который владеет чуть менее чем 18% акций. Другими крупными инвесторами трейдера являются суверенный инвестиционный фонд China Investment Corp и компания Orbis Investment Management. Noble также предложит держателям бессрочных ценных бумаг на сумму в 400 миллионов долларов обменять их на совокупные выплаты в размере до 15 миллионов долларов.

Noble Group была образована в 1986 году, ее штаб-квартира находится в Гонконге. По состоянию на 2017 год штат компании составлял 1 тысячу человек.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ