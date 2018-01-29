Кредиторы Noble Group получат 70% ее акций в обмен на реструктуризацию долга в $3,5 млрд

МОСКВА, 29 янв /ПРАЙМ/. Сырьевой трейдер Noble Group заключил сделку со своими кредиторами, подразумевающую передачу 70% акций компании в их собственность в обмен на реструктуризацию долга в размере 3,5 миллиарда долларов, сообщила Noble Group.

Компания добавила, что новую схему реструктуризации приняли 30% держателей ее старшего долга.

"Это соглашение сигнализирует о начале финальной фазы реструктуризации и создания новой Noble как активной и надлежащим образом финансируемой группы, которая извлечет выгоду из высокоразвитого азиатского сырьевого рынка", - приводятся в заявлении компании слова ее нового президента Пола Бру (Paul Brough).

Компания не уточнила, какие именно заемщики получат долю в ней. По итогам сделки, приоритетный долг Noble Group сократится с 3,4 миллиарда долларов до 1,7 миллиарда. Сделка должна быть одобрена акционерами и регуляторами.

Компания уточняет, что конвертация долга в акции будет реализована за счет выпуска новых бумаг. При этом ожидается, что сделка приведет к размыванию доли существующих акционеров. Крупнейшим акционером компании на данный момент является ее основатель Ричард Эльман (Richard Elman), который владеет чуть менее чем 18% акций. Другими крупными инвесторами трейдера являются суверенный инвестиционный фонд China Investment Corp и компания Orbis Investment Management. Noble также предложит держателям бессрочных ценных бумаг на сумму в 400 миллионов долларов обменять их на совокупные выплаты в размере до 15 миллионов долларов.

Noble Group была образована в 1986 году, ее штаб-квартира находится в Гонконге. По состоянию на 2017 год штат компании составлял 1 тысячу человек.