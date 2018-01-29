Нефть дешевеет на 1,5% после укрепления доллара и на опасениях роста добычи в США

МОСКВА, 29 янв /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть снижаются в стоимости в понедельник вечером после коррекционного роста доллара и на фоне опасения о росте добычи сырья в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22.19 мск стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,47%, до 69,12 доллара за баррель, цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI - на 1,04%, до 65,47 доллара за баррель. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,28%, до 89,32 пункта. В конце прошлой недели показатель сильно снижался на комментариях министра финансов США Стивена Мнучина по доллару.

"После шести недель потерь (в котировках доллара - ред.), баланс (отскок – ред.) неизбежен. Влияние доллара (на нефтяные рынки - ред.) действительно усилилось в последнее время, когда индекс американской валюты, опускаясь ниже 90 пунктов, начинает подстегивать стоимость нефти", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика Again Capital LLC Джона Килдуффа (John Kilduff).

При этом рынок продолжает опасаться роста добычи в США. "Мы считаем, что сегодняшние цены на нефть проецируют слишком радужную картинку", - сказал Рейтер глава отдела по исследованию макроэкономики и товарным биржам в Julius Baer Норберт Руккер (Norbert Ruecker).

Согласно последним данным минэнерго США, добыча в стране за неделю к 19 января выросла на 1,3%, или на 128 тысяч баррелей в сутки, до 9,878 миллиона баррелей в сутки. Добыча выросла более чем на 17% с середины 2016 года.