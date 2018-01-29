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Венесуэла закупила российскую нефть для реэкспорта на Кубу - СМИ


Энергосети / Рынки

МОСКВА, 29 янв /ПРАЙМ/. Венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA закупила несколько партий нефти сорта Urals, чтобы реэкспортировать ее на Кубу по субсидированному тарифу, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

"Нефть Urals была доставлена в порт Баллен-Бэй на острове Кюрасао, где находятся нефтехранилища, принадлежащие PDVSA", - сказали источники агентству.

По данным агентства, два российских танкера типа "Афрамакс" после погрузки в Приморске (Ленинградская область) выгрузили нефть на Кюрасао 26 и 31 января соответственно.

По словам источников, PDVSA импортирует Urals на Кубу на фоне падения внутреннего производства и из-за неспособности осуществлять поставки своей нефти средней плотности, обещанные Кубе в рамках программы помощи в области энергетики.

Венесуэла поставляет нефть и нефтепродукты Кубе и другим странам Карибского бассейна в рамках ряда соглашений по энергетическому сотрудничеству, в частности, программы льготных поставок "Петрокарибе". Венесуэла обеспечивает около 70% потребностей Кубы в топливе, однако с 2014 года ее поставки снизились на 40% на фоне серьезного кризиса в южноамериканской стране.

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