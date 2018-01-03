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Пушков считает, что России нет смысла идти навстречу Польше в подаче газа


Энергосети

МОСКВА, 30 янв /ПРАЙМ/. Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что России нет смысла идти навстречу Польше в подаче газа, написав об этом на своей странице в Twitter.

Президент Польши Анджей Дуда во время дискуссии в Давосе сообщил, что Польша хочет иметь такие же условия покупки российского газа, как и Германия.

"Польша доиграется до того, что Россия совсем перестанет продавать ей газ. Пусть везут его хоть из Африки. Нет смысла идти навстречу Варшаве", - написал Пушков.

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG покупает большую часть газа у российского "Газпрома" GAZP. Долгосрочный контракт на поставку газа с "Газпромом" истекает в 2022 году. Страны Прибалтики и Польша традиционно заявляют о зависимости от российского газа и необходимости диверсификации. Варшава считает действующий в настоящее время контракт невыгодным. С польской стороны часто звучат обещания полностью отказаться от российского газа после 2022 года. Недавно министр энергетики страны Кшиштоф Тхужевский заявлял, что обсуждать новый газовый контракт с Россией пока слишком рано.

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